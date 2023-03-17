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МіГи від партнерів посилять оборонні спроможності України, але це неефективна зброя проти повітряного терору РФ, - Повітряні сили

літак,словаччина,міг-29

Надання міжнародними партнерами радянських винищувачів МіГ-29 посилить оборонні спроможності України, але не убезпечить нашу державу від повітряного терору Росії.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це посилить наші спроможності, літаки виконують ряд функцій: патрулювання повітряного простору України винищувальне прикриття (прикривають ударні групи штурмовиків та бомбардувальників), літаки типу МіГ-29 завдають також ударів протирадіолокаційними ракетами HARM по ППО противника і під час масованих ракетних атак намагаються перехоплювати і крилаті ракети, і дрони-камікадзе Shahed.

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Але одразу зазначу, що радянська техніка у нас на озброєнні, а саме ті МіГи, не є ефективною зброєю проти зброї терору. Їхні морально застарілі ракети, радари і радіолокаційна бортова станція літака не можуть бути дуже ефективними", - пояснив Ігнат.

Автор: 

крилаті ракети (1082) літак (2981) дрони (5006) Ігнат Юрій (813)


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Топ коментарі
+14
Хочете ******* літаки? Тоді замість фінансування єдиного телемарафону, кАналу дурДом, шутєєк Кравець, нових автівок для поліції, захмарних пенсій суддям, величезних премій чиновникам і т.п. придбайте F-16 чи аналоги. Якщо зменшити видатки на різний непотріб - можна не один десяток літаків придбати.
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17.03.2023 18:01 Відповісти
+8
авжеж, було б набагато ефективніше наситити війська мінометами з достатнім запасом мін та дронами проти мясних атак орків.

але ж для нас важливіші Ф-16 та корвети, а Бахмут та Ямпіль то так, сємушки !!!!

уроди ЗЄ-льоні !
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17.03.2023 18:00 Відповісти
+5
У Привіда Київа була інша думка...
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17.03.2023 17:49 Відповісти
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У Привіда Київа була інша думка...
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17.03.2023 17:49 Відповісти
Ну нехай будуть просто ефективними!
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17.03.2023 17:55 Відповісти
.......если бы ИХ передала зимбабве -то да...... .....но миги прошли модернизацию под стандарты НАТО........
.......думаю что всё будет как надо!.......
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17.03.2023 17:57 Відповісти
авжеж, було б набагато ефективніше наситити війська мінометами з достатнім запасом мін та дронами проти мясних атак орків.

але ж для нас важливіші Ф-16 та корвети, а Бахмут та Ямпіль то так, сємушки !!!!

уроди ЗЄ-льоні !
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17.03.2023 18:00 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/01/25/poroshenko-na-euronews-pislya-tankiv-********-potribni-vynyshhuvachi/ А тепер F-16 - Порошенко на Euronews закликав після танків дати Україні реактивні винищувачі

То Порошенко вже знюхався із зеленими?
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17.03.2023 18:12 Відповісти
А він тут до чого? Людина просто обурюється що ті хто розробляють стратегію слабко користуються мозком, а тому не розуміють що танки, винищувачі це симетрична відповідь, яка хоч і потрібна але ще не гарантує перемогу. Бо для перемоги бити треба асиметрично повністю ламаючи поле бою та правила гри. Тобто на танки треба відповідати не танками, а дронами fpv. Десятками та сотнями тисяч таких дронів. На міни, птрк, та рсзв в зв'язці з мавіками що наводять це рсзв треба відповідати не м'ясними атаками, а наземними дронами на основі самих дешевих євроблях. На авіацію треба відповідати не авіацією, а радарами і крутими ракетами ппо (та не тільки ппо) що будуть авіацію ворога збивати над містами ворога та на аеродромах ворога.

До речі по вашому ПП ніколи не помиляється? Якби він не помилявся то виграв би вибори. Но ні він теж людина і теж робить помилки. Тим не менш якщо у нього є можливість випросити f16 то чого б ні? Все ж не він відповідальний за те щоб в України були дрони fpv, наземні дрони євробляхи, рлс та далекобійні ракети...
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Ну вам мабуть видніше, ніж Залужному.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaluzhnyy-milli-f16/32290759.html Залужний у розмові з Міллі актуалізував потребу України в літаках F-16
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17.03.2023 19:12 Відповісти
А він міг попросити в Міллі fpv дрони та мавіки?) А це нічого що їх немає на озброєнні США та НАТО і вони не передбачені в стратегіях та тактиках НАТО? Як вони могли дати те чого не мають?)

Ви ж бачили фото та відео із навчань наших військових в ЄС та інших країнах НАТи? Те наскільки ці навчання далекі від ********* полю боя. Так вони кращі за те як у нас вчили чи те як вчать в рф, но вони далекі від того як ми воюємо. Там немає мавіків, матраців там солдати збираються в стада що заборонено бо це легка ціль і так далі роблять багато іншого що вже застаріло.

Крім того такі речі має просити не Залужний, а міністр оборони бо це він відповідальний за забезпечення технікою та ресурсами.

І на кінець коли вчився Залужний ніяких мавіків не було, а тому очевидно що він буде хотіти воювати тим чим вміє і чим його вчили. Для нього мавіки певний час навіть цілком могли бути весільними дронами. Згадайте факт що лиш не так давно наша аеророзвідка нарешті була включена в структуру армії та перетворена в роти ударних дронів, а до того вона була ніким, якимось не зрозумілим придатком який не розуміли генерали, но який дуже сильно хотіли солдати та офіцери на місцях які попробували що це добре і без цього вони приречені.
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17.03.2023 19:27 Відповісти
Суцільна демагогія та маячня. Може підете вечеряти? Вам краще жувати, ніж говорити...
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17.03.2023 19:32 Відповісти
Давайте я не буду казати де вам краще бути та в якому стані, а ви мені?) Ну щоб не ображати один одного.

Якщо згідні то спростуйте наведені мною аргументи. Хоча б щось з них. Там ніякої демагогії на відмінно від того як ви 🤡 хочете це видати сказавши на біле чорне із серйозним лицем. Там все чітко, логічно та по фактах.

ЗАПЕРЕЧТЕ ФАКТ ЩО в НАТО і США немає на озброєнні мавіків та fpv дронів. Та висновок з цього що просити в Міллі те чого немає це хвороба, а так як наш Залужний здоровий то він просить те що є.
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17.03.2023 19:44 Відповісти
Хочете ******* літаки? Тоді замість фінансування єдиного телемарафону, кАналу дурДом, шутєєк Кравець, нових автівок для поліції, захмарних пенсій суддям, величезних премій чиновникам і т.п. придбайте F-16 чи аналоги. Якщо зменшити видатки на різний непотріб - можна не один десяток літаків придбати.
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17.03.2023 18:01 Відповісти
Цыгане на базаре сегодня рассказывали, что эти МИГи не совсем копия советских, а немножко модернизированы и нам следует для начала попробовать поработать с них и только потом замахиваться на значительно более дорогие Ф-16
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17.03.2023 18:01 Відповісти
А от цікаво, за скільки лямів можна продати F16 Кацапії? Єрмак не казав?
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19.03.2023 01:43 Відповісти
Залежить від того, що у них буде під крилами
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17.03.2023 18:05 Відповісти
Мне профессиональный военный летчик рассказал, что из Миг29 при желании можно сделать штурмовик. Если использовать управляемые западные ракеты.
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17.03.2023 18:13 Відповісти
а звездолет не хоца??? вам дають а ви комизитеся невдячні рила видно зелупки
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17.03.2023 18:22 Відповісти
Еще раз, не надо переживать, когда наши военные рассказывают про неэффективное вооружение, или что его мало. Запад обожает валять дурака - дали вам самолеты, все ОК, ковбоец Мальборо может нифига не давать и рассказывать басни, что у Украины самолеты есть.
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17.03.2023 19:05 Відповісти
Зачекайте "рИбята", а ви чим і про що думали попередні роки?
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17.03.2023 19:30 Відповісти
Так швидко дійде, що чому Амерка нам впихає F16. Ми F35 хочемо.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
Ну звичайно, F16 можна буде кацапам продати, а з МІГом що зробиш? Кацапи його не куплять.
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17.03.2023 19:38 Відповісти
ну напишите дяде Байдену, шо меньше ф35 не предлогать!)))
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17.03.2023 19:56 Відповісти
зато набудували ефективних доріг що ворог за півдня був в Мелітополі та Херсоні
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17.03.2023 20:33 Відповісти
От же ж тварь этот игнат! Вместо того, чтобы просто сказать: спасибо за самолеты, начинает этот позорный гундеж. Представляете, как это слышать тем, кто нам оказывает помощь! Я на 200% уверен, что игнат предатель!
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17.03.2023 20:44 Відповісти
 
 