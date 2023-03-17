МіГи від партнерів посилять оборонні спроможності України, але це неефективна зброя проти повітряного терору РФ, - Повітряні сили
Надання міжнародними партнерами радянських винищувачів МіГ-29 посилить оборонні спроможності України, але не убезпечить нашу державу від повітряного терору Росії.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Це посилить наші спроможності, літаки виконують ряд функцій: патрулювання повітряного простору України винищувальне прикриття (прикривають ударні групи штурмовиків та бомбардувальників), літаки типу МіГ-29 завдають також ударів протирадіолокаційними ракетами HARM по ППО противника і під час масованих ракетних атак намагаються перехоплювати і крилаті ракети, і дрони-камікадзе Shahed.
Але одразу зазначу, що радянська техніка у нас на озброєнні, а саме ті МіГи, не є ефективною зброєю проти зброї терору. Їхні морально застарілі ракети, радари і радіолокаційна бортова станція літака не можуть бути дуже ефективними", - пояснив Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.......думаю что всё будет как надо!.......
але ж для нас важливіші Ф-16 та корвети, а Бахмут та Ямпіль то так, сємушки !!!!
уроди ЗЄ-льоні !
То Порошенко вже знюхався із зеленими?
До речі по вашому ПП ніколи не помиляється? Якби він не помилявся то виграв би вибори. Но ні він теж людина і теж робить помилки. Тим не менш якщо у нього є можливість випросити f16 то чого б ні? Все ж не він відповідальний за те щоб в України були дрони fpv, наземні дрони євробляхи, рлс та далекобійні ракети...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaluzhnyy-milli-f16/32290759.html Залужний у розмові з Міллі актуалізував потребу України в літаках F-16
Ви ж бачили фото та відео із навчань наших військових в ЄС та інших країнах НАТи? Те наскільки ці навчання далекі від ********* полю боя. Так вони кращі за те як у нас вчили чи те як вчать в рф, но вони далекі від того як ми воюємо. Там немає мавіків, матраців там солдати збираються в стада що заборонено бо це легка ціль і так далі роблять багато іншого що вже застаріло.
Крім того такі речі має просити не Залужний, а міністр оборони бо це він відповідальний за забезпечення технікою та ресурсами.
І на кінець коли вчився Залужний ніяких мавіків не було, а тому очевидно що він буде хотіти воювати тим чим вміє і чим його вчили. Для нього мавіки певний час навіть цілком могли бути весільними дронами. Згадайте факт що лиш не так давно наша аеророзвідка нарешті була включена в структуру армії та перетворена в роти ударних дронів, а до того вона була ніким, якимось не зрозумілим придатком який не розуміли генерали, но який дуже сильно хотіли солдати та офіцери на місцях які попробували що це добре і без цього вони приречені.
Якщо згідні то спростуйте наведені мною аргументи. Хоча б щось з них. Там ніякої демагогії на відмінно від того як ви 🤡 хочете це видати сказавши на біле чорне із серйозним лицем. Там все чітко, логічно та по фактах.
ЗАПЕРЕЧТЕ ФАКТ ЩО в НАТО і США немає на озброєнні мавіків та fpv дронів. Та висновок з цього що просити в Міллі те чого немає це хвороба, а так як наш Залужний здоровий то він просить те що є.