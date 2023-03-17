МіГи від партнерів посилять оборонні спроможності України, але це неефективна зброя проти повітряного терору РФ, - Повітряні сили

Надання міжнародними партнерами радянських винищувачів МіГ-29 посилить оборонні спроможності України, але не убезпечить нашу державу від повітряного терору Росії.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це посилить наші спроможності, літаки виконують ряд функцій: патрулювання повітряного простору України винищувальне прикриття (прикривають ударні групи штурмовиків та бомбардувальників), літаки типу МіГ-29 завдають також ударів протирадіолокаційними ракетами HARM по ППО противника і під час масованих ракетних атак намагаються перехоплювати і крилаті ракети, і дрони-камікадзе Shahed.

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Але одразу зазначу, що радянська техніка у нас на озброєнні, а саме ті МіГи, не є ефективною зброєю проти зброї терору. Їхні морально застарілі ракети, радари і радіолокаційна бортова станція літака не можуть бути дуже ефективними", - пояснив Ігнат.