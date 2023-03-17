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Новини Війна
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Білий дім про візит Сі Цзіньпіна до Росії: "Дуже важливо, щоб він почув і українську сторону, а не тільки Путіна"

путін,цзіньпін

Сполучені Штати закликають главу КНР обговорити ситуацію в Україні з президентом Зеленським, щоби мати повне уявлення про розв’язану кремлем війну, а також уникати закликів до негайного перемир’я, які лише ратифікують російську окупацію.

Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, щоби він (Сі Цзіньпін. – Ред.) почув і українську сторону, а не тільки Путіна, не лише російську точку зору",- зауважив представник адміністрації США.

Він вкотре повторив занепокоєння Вашингтона щодо так званого китайського "мирного плану" щодо врегулювання ситуації в Україні, а також намірів Пекіна "сприяти переговорам" в умовах, коли РФ не збирається лишати окуповані українські території.

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"Це було б односторонньою вигодою й відображало б лише російську точку зору", - зазначив Кірбі про ініціативу КНР щодо негайного перемир’я та пошуку компромісів між Києвом і москвою.

"Припинення вогню зараз означатиме ратифікацію російських завоювань і, по суті, визнаватиме здобутки РФ та її спробу силою завоювати території своїх сусідів",- підкреслив представник адміністрації США.

Він наголосив, що це також дозволить російським військам продовжувати окупацію суверенної української території, а це, звісно, не відповідає принципам Статуту ООН.

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"Ми не вважаємо це кроком до справедливого й міцного миру",- зауважив представник Білого дому. Кірбі зазначив, що забезпечення такого миру має передбачати українські погляди та поважати основну ідею суверенітету й територіальної цілісності.

Автор: 

Китай (4737) путін володимир (24222) росія (66431) США (23607) Сі Цзіньпін (336) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+9
А как теперь дедушке Си с международным преступником в розыске встречаться? Не комильфо, однако…
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17.03.2023 18:08 Відповісти
+5
Эти 2 шакала шакала стоят друг друга и как в пословице : ворон ворону глаз не выклюет. Но напрасно эти 2 фюрера будут тужится, за нас весь Запад во главе с США и мы победим !!!
Слава Украине !!!
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17.03.2023 18:08 Відповісти
+4
тут важливо, шоб Україну на зустрічі представляв не Єрмак, а Борис Джонсон, як воно і було в перші дні лютого 2022 року

От реально, є ще люди, які досі вірять, що оте хрипливе пердіння керує країною ?
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17.03.2023 18:24 Відповісти
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А как теперь дедушке Си с международным преступником в розыске встречаться? Не комильфо, однако…
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17.03.2023 18:08 Відповісти
Зустрітися можна, але який сенс? Суд фактично зробив будь які перемовини з РФ неможливими до видачі ***** живим або мертвим.
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17.03.2023 21:14 Відповісти
Эти 2 шакала шакала стоят друг друга и как в пословице : ворон ворону глаз не выклюет. Но напрасно эти 2 фюрера будут тужится, за нас весь Запад во главе с США и мы победим !!!
Слава Украине !!!
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17.03.2023 18:08 Відповісти
Тут вже не так важливо, що б Сі почув Київ, а не тільки кремлядів.
Тут важливо, що б Дзинь-дзинь почув Гаагу
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17.03.2023 18:10 Відповісти
тут важливо, шоб Україну на зустрічі представляв не Єрмак, а Борис Джонсон, як воно і було в перші дні лютого 2022 року

От реально, є ще люди, які досі вірять, що оте хрипливе пердіння керує країною ?
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17.03.2023 18:24 Відповісти
Зєлєбобій - це акціонерне товариство, в якого є свої кінцеві бєняфіціари. Що буде вигідно акціонерам, те й буде робити їх маріонетка. Як актор, він може гарно, з якісно зімітованими емоціями, прочитати промови, написані хорошими спічрайтерами. Все. Крапка. На цьому його повноваження закінчуються. Бо керуюча рука, встромлена в дупу блазня, більшого не дасть зробити. Ще є очі і вуха дьЄрьмака, які моментально повідомляють кремлівським господарям про будь-які відхилення від програми
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17.03.2023 19:12 Відповісти
Для Кирби, наша точка зрения только подтверждает нерушимые принципы суверенитета и территориальной целостности и они УНИВЕРСАЛЬНЫ. Их не надо "услышать" и расслышивать вообще. А китайцы слегка перебарщивают в своих усилиях, чтобы их всем миром уговаривать на очевидные вещи, а они будут только носом воротить и сами себе на уме прибывать, кстати непонятно зачем вооружаясь. Пора бы уже определиться, а не строить из себя сильнозагадочных, слишком много уже шума-гама вокруг этих китайцев стало
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17.03.2023 18:11 Відповісти
Саме так "щоб він почув і українську сторону", а не брєд всесвітнього злочинця - вбивця , якого розшукує міжнародний кримінальний суд.
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17.03.2023 18:13 Відповісти
Кхм. Как будто китаеза к рашистам в целях моральной поддержки едет. Он едет поставить Володю ***** раком и отыметь его по полной в экономическом смысле. А все эти разговоры про мир, это фиговый лист для прессы и дурачков из ООН .... в Украине ему финансово ничего не обломится ... самим жрат нечего ... потому он сюда и не поедет ... можно конечно ему концессии предложить ... которые раньше у рашистов были и до сих пор есть ... но это мелочи .... тут америкосы и европейцы должны китацса урезонить ... пусть выбирает или копеечный рынок орды, который будут только сдуваться, либо огромный рынок демократических стран
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17.03.2023 18:14 Відповісти
........китайский "шёлковый путь" накрывается, вот и засуетился Жолтопикий ********.......повёз лично чёрную метку "брату по разуму"........
.......така не понимаю нафиг ЕМУ с Зе разговоры разговаривать?......
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17.03.2023 18:18 Відповісти
treba sho b Si pryihav v Kyiv, shodyv v Sofiu Kyivs'ku, ta yomu poyasnyly, sho Ukraina - ce Mala Rus', tobto prosto Rus', sama sut' Rusi, a Rosia - ce Moskoviya, i "Russkiy Mir" - ce bl'uznirstvo nad Znannyam... Sho b vin vidchuv Duh nashyh prashuriv, sylu nashogo Narodu, sylu Pravdy!
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17.03.2023 18:19 Відповісти
Китай и ********* союзники навсегда, но до определённого времени, гитлер не даст соврать.
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17.03.2023 18:21 Відповісти
Сі Дзінпін іде з офіцальним візитом до міжнародного злочинця на якого видали ордер а арешт?!
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17.03.2023 18:25 Відповісти
Китаю выгодно поставлять оружие РФ, но дозированно, по чуть-чуть, чтобы не случилось ни поражения быстрого ни быстрой победы РФ, тем самым продлевая войну и ослабляя северного соседа, территория которого частично отображается на национальных картах Китая как китайские, последний дождётся своего шанса и дракон сделает свой шаг в Сибирь как раз в момент ослабления максимального РФ.

А с западом в ближайшее пару десятков лет у Китая не может быть серьёзных конфликтов, по причине отсутствия у него ресурсов, и национальной ментальности китайцев, не склонных к глобализму. Таким образом, глобально конкуренции не будет, цивилизационно, а что там внутри Китая происходит, тоже запад устраивает, религии особо нет доминирующей, деньги и капитал работают, ментальность покладистая народа, контроль тотальный.
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17.03.2023 18:30 Відповісти
Зелі неякої різниці нема!
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17.03.2023 18:32 Відповісти
Постой дядя Си
Не встречайся с вампиром
Дядя Си, нажми на тормоза
Пока ещё не поздно.....
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17.03.2023 18:39 Відповісти
император решил проинспектировать своего вассала
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17.03.2023 18:49 Відповісти
Как будто он едет кого-то слушать.
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17.03.2023 19:04 Відповісти
Смішно читати наївні (чи імітаційно наївні) заклики з вуст американського чинуші "почути українську сторону". Можна подумати, живе собі косоокий ублюдок Сунь-винь, керує своїм комуністичним мурашником, і, ніби в бульбашці, існує і не знає, що і як підарашка робить в Україні. Тихцем продає кассабам зброю і комплектуючі, технології виготовлення яких благополучно вкрадені в інших, і не знає, для чого мацкало-рашисиам це все потрібно. Сміх та й годі
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17.03.2023 19:04 Відповісти
Товарісця Сі дуже класно підвісили оголошення Путіна в міжнар.розшук в Гаазі....Тепер хай могутній імператор Китаю товарісць Сі веде з Окурком плідні переговори...
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17.03.2023 20:17 Відповісти
Смешно. Такое ощущение, что товарищ Си просто чего-то не понимает и его ввели в заблуждение. Поэтому типа есть надежда на другую позицию- нужно просто разобраться и он сам всё поймёт)) Всё ему понятно, и это изначально цирк на дроте.
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17.03.2023 20:34 Відповісти
Сначала хотел заглянуть ***** в глаза, теперь сказать в уши китайскому УЗУРПАТОРУ!
А не слишком ли много политических ОШИБОК?
Не стоит марать даже телефонную трубку!
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18.03.2023 10:44 Відповісти
 
 