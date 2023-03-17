Білий дім про візит Сі Цзіньпіна до Росії: "Дуже важливо, щоб він почув і українську сторону, а не тільки Путіна"

Сполучені Штати закликають главу КНР обговорити ситуацію в Україні з президентом Зеленським, щоби мати повне уявлення про розв’язану кремлем війну, а також уникати закликів до негайного перемир’я, які лише ратифікують російську окупацію.

Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, щоби він (Сі Цзіньпін. – Ред.) почув і українську сторону, а не тільки Путіна, не лише російську точку зору",- зауважив представник адміністрації США.

Він вкотре повторив занепокоєння Вашингтона щодо так званого китайського "мирного плану" щодо врегулювання ситуації в Україні, а також намірів Пекіна "сприяти переговорам" в умовах, коли РФ не збирається лишати окуповані українські території.

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"Це було б односторонньою вигодою й відображало б лише російську точку зору", - зазначив Кірбі про ініціативу КНР щодо негайного перемир’я та пошуку компромісів між Києвом і москвою.

"Припинення вогню зараз означатиме ратифікацію російських завоювань і, по суті, визнаватиме здобутки РФ та її спробу силою завоювати території своїх сусідів",- підкреслив представник адміністрації США.

Він наголосив, що це також дозволить російським військам продовжувати окупацію суверенної української території, а це, звісно, не відповідає принципам Статуту ООН.

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"Ми не вважаємо це кроком до справедливого й міцного миру",- зауважив представник Білого дому. Кірбі зазначив, що забезпечення такого миру має передбачати українські погляди та поважати основну ідею суверенітету й територіальної цілісності.