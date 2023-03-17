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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. У Бахмуті тривають постійні позиційні бої, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 17 березня 2023.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, зс рф тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка - Луганської. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 163 320 осіб (+760 за добу), 3506 танків, 2552 артсистеми, 6823 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області; Времівка Донецької області; Добра Надія - Дніпропетровської, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Кізомис на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 важкопоранених окупантів доставлено до лікарні в Олешках, - Генштаб

В місті Сватове Луганської області, в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосереджують основні зусилля на п’яти напрямках, за добу здійснили понад 70 атак, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) ЗСУ (7717)


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Petruha Che
@chaes86
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16 бер.
Всі намагання повністю здати Україну виявились марними. Тому зараз ставка на внутрішній конфлікт- зменшення виплат військовим, намагання залишити їх без права голосу, тиск на москальську церкву, яка давно має бути заборонена. І все це перед наступом. Залишилось перестать стрелять
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17.03.2023 18:35 Відповісти
В мене вже давно склалося враження, що той масований наступ московії, який розпочався в січні, йде по двох фронтах: один - це рашистами з тимчасово окупованих територій на Сході та Півдні, а другий фронт - гниди з Банкової та Грушевського.
І якщо на першому наші воїни дають достойну відповідь і там потроху напруженність спадає (тут можу помилятись), то на другому - "не на часі", "ми всі повинні об'єднатися", "ета другоє", "всьо ета - ІПСО кремля" і т.п. і "бойові дії" тільки набирають обертів.
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17.03.2023 18:41 Відповісти
Та реально щось недобре робиться..
Чому би раз і назавжди не закрити МП. Навіщо з цим тягнути.
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17.03.2023 18:42 Відповісти
Зебіли зробили себе разом.
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17.03.2023 18:42 Відповісти
Якщо дурний ведмідь запхав лапу до м'ясорубки і поступово перетворюється на фарш, то це навряд чи можна назвати наступом. Ба навіть спробами наступу!
)))
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17.03.2023 18:39 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.03.2023 18:46 Відповісти
"Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", - наводяться словам Сирського у Telegram Military Media Center.
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17.03.2023 20:27 Відповісти
Величезних втрат зазнаю особисто я, українка.
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17.03.2023 20:58 Відповісти
 
 