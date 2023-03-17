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Новини
14 022 95

Це оцінка моєї роботи з дітьми, - уповноважена при президенті РФ з прав дитини Львова-Бєлова про видачу ордеру на її арешт Міжнародним кримінальним судом

львова-бєлова

Уповноважена при президентові Росії із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на видачу МКС ордера на її арешт, заявивши, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

"Що хочеться сказати: по-перше, здорово, що міжнародне товариство оцінило ту роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій. Що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми", - заявила вона.

Водночас омбудсмен додала, що продовжуватиме красти дітей попри ордер.

"Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі - ну, а ми продовжуємо працювати", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої  президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

Автор: 

діти (5181) викрадення (823) Міжнародний кримінальний суд (331) Львова-Бєлова Марія (17)


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Топ коментарі
+49
Не просто тупа, а цинічна тварюка
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17.03.2023 19:13 Відповісти
+40
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17.03.2023 19:06 Відповісти
+24
Пробачте, але чикатіла теж вважав що він робив щось корисне.
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17.03.2023 19:09 Відповісти
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17.03.2023 19:06 Відповісти
Не просто тупа, а цинічна тварюка
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17.03.2023 19:13 Відповісти
Гебістська дешевка.
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17.03.2023 20:20 Відповісти
Теперь она Белова-Гаагина...
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17.03.2023 20:21 Відповісти
Це просто бравада від відчаю.
Я впевнений, ця лахудра спати спокійно вже не буде.
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17.03.2023 21:44 Відповісти
ТП!!! Там все львовы-беловы,захарова-шмара с цирозником медведем-с сынулем геем сплошная алкашня,хуйло с чемоданчиком...
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17.03.2023 19:30 Відповісти
И у медведева гей , у соловьиного помета тоже ***** Путлерастович педофил На кацапстане сплошные извращенцы 🤮, а они про скрепы своим зомби -баранам. втирают
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17.03.2023 20:17 Відповісти
Якщо її викрадуть наші розвідники то до Гааги може не дійти діло.
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17.03.2023 19:12 Відповісти
Сирии
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17.03.2023 19:26 Відповісти
Рашисты 82% МРАЗИ , испытайте на себе бомбежки и весь ужас вашей спецоперации
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17.03.2023 20:22 Відповісти
Давай зі мною порозмовляй,іспитальщік🤣🤣🤣
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17.03.2023 21:44 Відповісти
чтоб ее детей украли и рассказали как это помогло и всех сделало счастливыми
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17.03.2023 21:26 Відповісти
доктор менгеле пишався б тобою
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17.03.2023 19:08 Відповісти
Пробачте, але чикатіла теж вважав що він робив щось корисне.
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17.03.2023 19:09 Відповісти
100% кліничний кейс для дурки
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17.03.2023 19:15 Відповісти
Нехай з твоїми станеться те ж саме
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17.03.2023 19:10 Відповісти
Вот согласен со всеми комментариями с проклятиями этой сцуке. Но им неведомо про божий суд, а после него будет рашистам пекло, ой будет. Им и выеживаться уже не долго осталось на пути туда. У них есть путин как проводник в АД.
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17.03.2023 19:42 Відповісти
У неї немає своїх дітей,вона усиновила нашого хлопчину,йому 15 років,потрібна б була їй дитина, то взяла б маленьку,а то у мене закрадуються думки,що вона любителька молоденьких хлопчиків!
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17.03.2023 21:06 Відповісти
скорее чтобы потерпеть всего 3 года и его сдыхаться
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17.03.2023 21:27 Відповісти
Ну нічого) Виїде в Туреччину десь - хоп і вона вже в Голландії
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17.03.2023 19:10 Відповісти
***** їй. кошмари починаються ,тепер буде вві сні оглядуватись )
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17.03.2023 19:11 Відповісти
Д'єрмак не дозволить!
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17.03.2023 19:12 Відповісти
Ермак главнее
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17.03.2023 19:18 Відповісти
Зараз Арахамія напише афідавіт в лондонський гаагський суд, що вона врятувала 400 000 дітей з України.
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17.03.2023 19:24 Відповісти
ручку шукає
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17.03.2023 19:35 Відповісти
Що таке -розмухувайте?Я не розумію🤣🤣🤣
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17.03.2023 19:48 Відповісти
Ну щось точно з мухами зв'язано...
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17.03.2023 21:22 Відповісти
Зеленський буде мовчати, якщо дєрьмак не дозволить розкрити рота, а спічрайтери до цього не напишуть текст.
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17.03.2023 19:24 Відповісти
Нема сечі терпіти ці пекельні борошна?Перекладач добі не допоможе🤣🤣🤣
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17.03.2023 19:36 Відповісти
Так-так, від 15-ти до довічного буде оцінка.
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17.03.2023 19:12 Відповісти
Це ще не оцінка. Оцінку тобі винесе суд, потвора!
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17.03.2023 19:14 Відповісти
суд для многих из них будет спасением , их страна в агонии , от сюда и заявы подобные , ,, работать ,, им осталось не долго , ***** просто заменят месяца через 3 , осенью он и сам исдохнет , и начнется веселая пора для всех тех , кто был при пукине , и в первую очередь это коснется рупоров кремля , остальных будут находить ,, самоубитыми ,, кто-то ,, самостоятельно ,, выпадет из окна , кто-то погибнет в аварии , ..............они слишком много знают , и могут рассказать , кто , когда , отдавал приказы на то или иное действие ............в ихнем мо тоже будут веселые времена , ,, самоубийства,, по три раза в голову будут нормой , ......короче , парашников ждут такие времена , что сталинские репрессии им покажутся детским садиком .
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17.03.2023 19:39 Відповісти
су чару треба знищить
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17.03.2023 19:14 Відповісти
а який же викрадач дітей не пишається ордером на арешт?
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17.03.2023 19:14 Відповісти
Дешеві кацапські відмазки

із розряду

"санкциі нам толька на пользу!"©
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17.03.2023 19:14 Відповісти
То нехай так "їй так буде пасувати зашморг на шиї"
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17.03.2023 19:40 Відповісти
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17.03.2023 22:54 Відповісти
****, просто **** (пробач мене собачка)
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17.03.2023 19:16 Відповісти
Просто (ОЙ)бнуте, тупеньке створіннячко...
Одне слово - "русская"...
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17.03.2023 19:17 Відповісти
Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі - Каже ця курва.- А далі тебе повісять. Разом з ******.
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17.03.2023 19:17 Відповісти
Когда это европейцы вешали последний раз? Там все цивильно. Дадут лет 12-15 турмы, да и сиди себе, рукавицы шей.
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17.03.2023 19:29 Відповісти
То в нас шиють. У Європах культурно відпочивають
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17.03.2023 19:41 Відповісти
був такий доктор менгеле, у гітлера, так він теж рахував себе рятівником дітей, коли різав їх на органи і проводив нелюдські експеременти
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17.03.2023 19:18 Відповісти
Пропагандистка Симоньян хочет убить своего хозяина ядерной ракетой

Глава прокремлевского телеканала RT предлагает ударить боеголовкой по стране, в которой задержат Путина, и затем посмотреть на нее через 8 минут.
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17.03.2023 19:18 Відповісти
))
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17.03.2023 19:21 Відповісти
Я навіть не уявляв що кіднепінг є турботою про дітей...
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17.03.2023 19:19 Відповісти
а то нічого що у дітей "вашої" країни українські документи ? а далі як казала моя бабуся тюрьма і воші !
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17.03.2023 19:19 Відповісти
Наволоч упорота.
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17.03.2023 19:20 Відповісти
тп!!!
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17.03.2023 19:20 Відповісти
Прекрасна оцінка .... Затраторити за грати пожиттєво
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17.03.2023 19:20 Відповісти
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17.03.2023 19:23 Відповісти
Дайте заставку бабушки со словами: "Боже, яке кончене" ))
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17.03.2023 19:23 Відповісти
це оцінка тобі яка ти наймерзенніша потвора
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17.03.2023 19:24 Відповісти
Её отпрысков похитить безследно когда поедут за гранку!всё возвращается всё впереди ТВАРЬ!
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17.03.2023 19:27 Відповісти
міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям". ЯК КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН.КОТРИЙ ПОТРЕБУЄ ВИРОКУ Міжнародного кримінального суду
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17.03.2023 19:31 Відповісти
Кажуть, що Кадафі після такого ордеру прожив 4 місяці. І ще ходять плітки, що не обов'язково живим його в суд везти
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17.03.2023 19:37 Відповісти
В принципі, чікатіло свої злочини теж міг назвати "роботою з дітьми".
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17.03.2023 19:40 Відповісти
Эта **********, воровка-профессионал.
Провесить её за заднее копыто, пусть одумается перед тем как сдохнет! Уроды, убивают родителей, что-бы похитить детей!!! Работа у них такая...
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17.03.2023 19:42 Відповісти
Электрический стул заждался
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17.03.2023 19:50 Відповісти
ой ты наша верещук
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17.03.2023 19:54 Відповісти
Чи воно так щиро вірить у свою брехню, чи просто йо@нуте на всю голову?
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17.03.2023 20:13 Відповісти
Пора створювати нашому ГУР аналог Моссаду і мочити топ недополітиків кацапів.
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17.03.2023 20:17 Відповісти
От же падла! Трактує окуповані території - їхня країна, а діти з цієї території - їхні діти. Заробила повішення
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17.03.2023 20:24 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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17.03.2023 20:31 Відповісти
ну и дура из болот ***...........бери ************ и лезь с ним в петлю свинособака........................................тьфу шлюха кремлевская.....................
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17.03.2023 20:31 Відповісти
дети не котята , что можна отдавать кому попало - наркоманам и пьяницам
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17.03.2023 20:34 Відповісти
Омбудсмен - кіднепер! Таке може бути тільки в Раші...
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17.03.2023 20:46 Відповісти
Подожди жучка-*****---скоро в муму превратят! В лодку больше не садись.
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17.03.2023 20:50 Відповісти
Дурепа без мізків, ось тебе і першу заарештують і викрадуть свої за лімон баксів і передадуть куди потрібно, обісрану і заплакану, у смердючому мішку.
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17.03.2023 20:52 Відповісти
Оцінять років на 20.
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17.03.2023 21:06 Відповісти
-За таку "роботу", 20 років? За кожну дитину, по 20 років кожному і *****, також!
Млинець, були у США кати професіонали, як що не помиляюсь, гебельс у петлі дві доби смикався...
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17.03.2023 21:29 Відповісти
Бункерному втрачати немає чого - онкологія, а тобі, дурепі, прийдеться посидіти, якщо труси Новічком не намажуть.
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17.03.2023 21:13 Відповісти
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17.03.2023 21:32 Відповісти
Ні не можна. Тому що не від Порошенка залежало чи буде війна чи ні. Ось доказ https://www.radiosvoboda.org/a/25398652.html https://www.radiosvoboda.org/a/25398652.html

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18.03.2023 08:24 Відповісти
Посмотрите на эту бл*дскую морду на фото - какие дети, какие права.
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17.03.2023 21:32 Відповісти
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17.03.2023 21:44 Відповісти
Нацисти після Нюрнберзького трибуналу недовго раділи такій "оцінці".
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17.03.2023 21:55 Відповісти
"цікаво, що буде далі" - заявила вона.

А далі випадеш з вікна.
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17.03.2023 22:33 Відповісти
Чому я не здивований? Маніяк теж продовжує робити свою чорну справу, коли знає що його шукають.
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17.03.2023 22:48 Відповісти
Тупая кобыла.
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17.03.2023 22:49 Відповісти
Последнее слово Чикатило на суде - это оценка моей работы с детьми. Полный пдц....
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17.03.2023 22:53 Відповісти
Так тварюка, це оцінка того, що ти витворила. І дай Бог щоб ти валялась на нарах не європейської а української а краще кацапської тюряги.
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18.03.2023 04:25 Відповісти
 
 