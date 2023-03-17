Це оцінка моєї роботи з дітьми, - уповноважена при президенті РФ з прав дитини Львова-Бєлова про видачу ордеру на її арешт Міжнародним кримінальним судом
Уповноважена при президентові Росії із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на видачу МКС ордера на її арешт, заявивши, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.
"Що хочеться сказати: по-перше, здорово, що міжнародне товариство оцінило ту роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій. Що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми", - заявила вона.
Водночас омбудсмен додала, що продовжуватиме красти дітей попри ордер.
"Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі - ну, а ми продовжуємо працювати", - заявила вона.
Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
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Я впевнений, ця лахудра спати спокійно вже не буде.
лондонськийгаагський суд, що вона врятувала 400 000 дітей з України.
із розряду
"санкциі нам толька на пользу!"©
Одне слово - "русская"...
Глава прокремлевского телеканала RT предлагает ударить боеголовкой по стране, в которой задержат Путина, и затем посмотреть на нее через 8 минут.
Провесить её за заднее копыто, пусть одумается перед тем как сдохнет! Уроды, убивают родителей, что-бы похитить детей!!! Работа у них такая...
Млинець, були у США кати професіонали, як що не помиляюсь, гебельс у петлі дві доби смикався...
А далі випадеш з вікна.