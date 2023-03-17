Це оцінка моєї роботи з дітьми, - уповноважена при президенті РФ з прав дитини Львова-Бєлова про видачу ордеру на її арешт Міжнародним кримінальним судом

Уповноважена при президентові Росії із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на видачу МКС ордера на її арешт, заявивши, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

"Що хочеться сказати: по-перше, здорово, що міжнародне товариство оцінило ту роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій. Що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми", - заявила вона.

Водночас омбудсмен додала, що продовжуватиме красти дітей попри ордер.

"Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі - ну, а ми продовжуємо працювати", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

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