Костін про ордер Міжнародного кримінального суду: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати

Президент РФ Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами Росії його можуть заарештувати та передати до суду.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, коментуючи видачу Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна, передає Цензор.НЕТ.

Є ордер на арешт путіна!

Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна і уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової.

Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

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Вдячний за нього особисто Прокурору МКС Каріму Хану. Ми щодня тісно співпрацюємо щодо розслідування злочинів, вчинених проти України. Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – більше 1000 сторінок.

Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. Жодних сумнівів, це – спланована політика рф, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, росія буквально краде наше майбутнє.

Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей. А також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії.

Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості.

І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності.

Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", - розповів Костін.

Зазначимо, юрисдикція МКС розповсюджується в країнах, що ратифікували Римський статут. Україна не є учасницею Римського статуту. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території. Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак їм необхідно буде зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь,Туреччина і Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.