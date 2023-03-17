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Костін про ордер Міжнародного кримінального суду: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати

путін

Президент РФ Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами Росії його можуть заарештувати та передати до суду.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, коментуючи видачу Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна, передає Цензор.НЕТ.

Є ордер на арешт путіна!

Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна і уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової.

Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

Вдячний за нього особисто Прокурору МКС Каріму Хану. Ми щодня тісно співпрацюємо щодо розслідування злочинів, вчинених проти України. Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – більше 1000 сторінок.

Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. Жодних сумнівів, це – спланована політика рф, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, росія буквально краде наше майбутнє.

Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей. А також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії.

Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості.

І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності.

Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", - розповів Костін.

Зазначимо, юрисдикція МКС розповсюджується в країнах, що ратифікували Римський статут. Україна не є учасницею Римського статуту. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території. Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак їм необхідно буде зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь,Туреччина і Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Автор: 

арешт (2540) путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+12
сьогодні В бункірі
- владимир владимирович, вам там в Гааге ордер дали.
- Может орден?
- Нет.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
+11
Путина должны арестовать и https://t.me/insiderUKR/51558 передать в суд 123 страны, которые ратифицировали "Римский статут"

Они обозначены зеленым цветом.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
+10
"за кордоном його можуть арештувати".
я б навіть сказав повинні.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
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"за кордоном його можуть арештувати".
я б навіть сказав повинні.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
сьогодні В бункірі
- владимир владимирович, вам там в Гааге ордер дали.
- Может орден?
- Нет.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
Спостерігаємо за ситуацією навколо візиту китайського Сі до дурного пу...
Може сходити за попкорном? 🤔
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17.03.2023 19:33 Відповісти
Можливо, але це буде мати наслідки з боку тих 123 країн, які "не закриють очі", бо Римський статут.
Чомусь я не впевнений, що після економічної кризи через КОВІД, Китай буде експерентувати зі своїм благополуччям в найближчому майбутньому... Хоча... Диктатури не передбачувані, бо залежать від настрою та "бздиків" однієї людини.
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17.03.2023 19:47 Відповісти
Путина должны арестовать и https://t.me/insiderUKR/51558 передать в суд 123 страны, которые ратифицировали "Римский статут"

Они обозначены зеленым цветом.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
Не все так райдужно. Бо мають заарештувати лише у тих країнах, які приєдналися до МКС і ратифікували Римський статут. Китай, Індія, Туреччина, тощо - не ратифікували.
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17.03.2023 19:34 Відповісти
нельзя ездить в страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть 123 страны, включая Таджикистан, Сербию, Венесуэлу, Бразилию и тд
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17.03.2023 19:35 Відповісти
Х-ло никуда не ездит только

По раше и то в бронепоезде
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17.03.2023 19:39 Відповісти
Не пишіть дурниць! Що стосується осіб, які мають дипломатичний імунітет (а усі керівники країн його мають!) - то вони є недоторканими і ніякий МКС їх заарештувати не може! Він буде мати таку нагоду лише після того, як підозрювана особа втратить такий імунітет!
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17.03.2023 20:09 Відповісти
Это не дипломатический иммунитет конечно, а иммунитет лидеров стран - 1, 2, иногда 3 лица, но в целом вы правы.
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17.03.2023 20:39 Відповісти
Так, так, дводенний. САМЕ СУД позбавляє імунітету. Нє, не знали?
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17.03.2023 21:03 Відповісти
В иране и китае,тока так)
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17.03.2023 19:35 Відповісти
Лукашенка - діржиті! я їво паймал!
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17.03.2023 20:02 Відповісти
приведуть до тебе в кабінет і зе обміняе на ......????
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17.03.2023 19:37 Відповісти
безумовно набагато а ти гірше?
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17.03.2023 19:44 Відповісти
На Пу насувається пи.......!
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17.03.2023 19:38 Відповісти
а при затриманні можуть і вбити, якщо охорона буде залу....ся
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17.03.2023 19:38 Відповісти
Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - а с злочинцами не ведут переговоры и ничего не подписуют
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17.03.2023 19:40 Відповісти
Лапша на вуха українцям від генпрокурора. Омар аль-Башир, президент Судана (зверніть увагу не Росіїї з ядерною зброєю, а всього на всього Судану), на нього МКС видав ордер за геноцид. Після того той здійснив міжнародні візити до Китаю, Нігерії, Саудовської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Ефіопії, Кенії, Катару, Чаду, та до інш. країн, що відмовились арештувати і видати його до суду незважаючи на Римський статут. Після того як його звергли в 2019р. нова влада пообіцяла видати його. Обіцяє аж дотепер.
P.S. Я безумовно за суд над Путлєром, але потрібно казати людям правду, якою б вона не була.
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17.03.2023 19:42 Відповісти
Він іздів до краін не ратификувавших РИМСКИЙ СТАТУТ
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17.03.2023 19:46 Відповісти
Чад, ПАР, Кенія, Нігерія, ратифікували Римський статут, але не арештували аль-Башира.
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17.03.2023 19:54 Відповісти
Ось що Ви мені зараз хочете доказати ? Башира не арештовали, а ***** арештують , БО БАГАТО ГРОШЕЙ ЗАПАД ВИТРАЧАЕ НА ЦЬОГО ФАШИСТА
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17.03.2023 20:02 Відповісти
Усе вірно! пітіна, поки він має дипломатичну недоторканість як керівник країни, ніяка країна не може заарештувати! До тих пір, аж поки підозрювана особа такого імунітету буде позбавлена!
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17.03.2023 20:12 Відповісти
Да фигня этот орден, никто его не арестует. Даже если он поедет в ту страну где ратифицирован статут. Это так, больше пиар, чем действенный инструмент. Хотя он может даже и рад, типа признали его "заслуги".
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17.03.2023 19:43 Відповісти
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17.03.2023 19:43 Відповісти
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17.03.2023 19:44 Відповісти
Вот как выносят приговор террористам в Израиле:

ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ СО СЛОВ СВИДЕТЕЛЕЙ

По словам свидетелей, два легковых автомобиля, в которых находились израильские спецназовцы, подъехали к торговому центру "Ан-Нимр" на улице Абу Бакр в Дженине и остановились недалеко от места, где стоял Нидаль Хазэм. Из машины Skoda вышел мужчина с пистолетом и с близкого расстояния выстрелил в голову Хазэма. Находившийся рядом Юсуф Шраим попытался атаковать стрелявшего, тогда из двух машин выскочили вооруженные люди и застрелили его. После этого израильские спецназовцы попытались скрыться на машинах, но из-за пробки на улице и толпы, которая атаковала их вскоре после стрельбы, группа спецназа была вынуждены укрыться в помещении ресторана и занять оборону. Стреляя по нападавшим, спецназовцы убили двух человек и ранили более 20, заявляет палестинская сторона. Свидетели отмечают, что рядом с местом происшествия находились сотрудники палестинской полиции, однако они не вмешивались в происходящее. Вскоре в Дженин въехали на бронемашинах израильские военные. Одна из таких машин подъехала к месту, где укрылись спецназовцы, и их удалось эвакуировать. По данным властей ПА, операция по ликвидации Хазэма и Шраима была проведена бойцами подразделения "псевдоарабов" израильской пограничной полиции (ЯМАС) (известна по сериалу "Фауда").

Отметим, что операция проводилась днем, а не ночью, когда был бы шанс минимизировать сопутствующие потери (похожим образом израильский спецназ действовал недавно и https://www.newsru.co.il/press/1mar2023/nyt_nablus_108.html в Шхеме ). Примечательно также, что разыскиваемый террорист был ликвидирован в районе, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов - днем там всегда много людей и автомобилей - непонятно, как планировалось скрыться после ликвидации. Судя по опубликованным видеозаписям, израильские спецназовцы использовали машины с палестинскими и израильскими номерными знаками (впрочем, в Дженине можно встретить машины как с белыми, так и с желтыми номерами).

Руководство террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступило с заявлениями, в которых звучит угроза мести Израилю за операцию в Дженине.
Во время операциив Дженине в Кремле принимали делегацию Хамас.
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17.03.2023 19:45 Відповісти
Бен Ладена США также ликвидировали
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17.03.2023 20:12 Відповісти
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17.03.2023 19:46 Відповісти
Путя-*****,тепер спокійно приїде в Україну,бо до сіх пір Україна не ратифікувала,римський Статут.
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17.03.2023 19:50 Відповісти
не вийде. Україна надала дозвіл МКС розслідувати злочини на своїй території.
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17.03.2023 19:57 Відповісти
Сі з пуйлом наступного тижня ручкатиметимеся, аж гай шумітиме замірвавсьоммірє
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17.03.2023 19:52 Відповісти
США, Китай та Індія не ратифікували статут. виходить до Штатів ***** можна.
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17.03.2023 19:54 Відповісти
Повна фігня!
Він нікуди давно не їздить.
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17.03.2023 19:57 Відповісти
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17.03.2023 20:11 Відповісти
А всього навсього збитий дрон...
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17.03.2023 20:20 Відповісти
На болотах чути завивання, вереск й лемент!
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17.03.2023 20:29 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1636780973953105943 1 ч

Совпадение? Не думаюю Ордер на арест Путина МУС выдал в преддверие приезда в Москву комглаваря Китая Си Циньпиня, который реши стать планетарным миротворцем и застолбить роль мирового лидера. А на певерку получается что встречаться китайский император будет с убийцей и арестантом
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17.03.2023 21:00 Відповісти

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17.03.2023 21:32 Відповісти
 
 