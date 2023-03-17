Костін про ордер Міжнародного кримінального суду: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Президент РФ Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами Росії його можуть заарештувати та передати до суду.
Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, коментуючи видачу Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна, передає Цензор.НЕТ.
Є ордер на арешт путіна!
Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна і уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової.
Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.
Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.
Вдячний за нього особисто Прокурору МКС Каріму Хану. Ми щодня тісно співпрацюємо щодо розслідування злочинів, вчинених проти України. Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – більше 1000 сторінок.
Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. Жодних сумнівів, це – спланована політика рф, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, росія буквально краде наше майбутнє.
Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей. А також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії.
Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості.
І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності.
Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", - розповів Костін.
Зазначимо, юрисдикція МКС розповсюджується в країнах, що ратифікували Римський статут. Україна не є учасницею Римського статуту. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території. Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак їм необхідно буде зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь,Туреччина і Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.
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я б навіть сказав повинні.
- владимир владимирович, вам там в Гааге ордер дали.
- Может орден?
- Нет.
Може сходити за попкорном? 🤔
Чомусь я не впевнений, що після економічної кризи через КОВІД, Китай буде експерентувати зі своїм благополуччям в найближчому майбутньому... Хоча... Диктатури не передбачувані, бо залежать від настрою та "бздиків" однієї людини.
Они обозначены зеленым цветом.
По раше и то в бронепоезде
P.S. Я безумовно за суд над Путлєром, але потрібно казати людям правду, якою б вона не була.
ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ СО СЛОВ СВИДЕТЕЛЕЙ
По словам свидетелей, два легковых автомобиля, в которых находились израильские спецназовцы, подъехали к торговому центру "Ан-Нимр" на улице Абу Бакр в Дженине и остановились недалеко от места, где стоял Нидаль Хазэм. Из машины Skoda вышел мужчина с пистолетом и с близкого расстояния выстрелил в голову Хазэма. Находившийся рядом Юсуф Шраим попытался атаковать стрелявшего, тогда из двух машин выскочили вооруженные люди и застрелили его. После этого израильские спецназовцы попытались скрыться на машинах, но из-за пробки на улице и толпы, которая атаковала их вскоре после стрельбы, группа спецназа была вынуждены укрыться в помещении ресторана и занять оборону. Стреляя по нападавшим, спецназовцы убили двух человек и ранили более 20, заявляет палестинская сторона. Свидетели отмечают, что рядом с местом происшествия находились сотрудники палестинской полиции, однако они не вмешивались в происходящее. Вскоре в Дженин въехали на бронемашинах израильские военные. Одна из таких машин подъехала к месту, где укрылись спецназовцы, и их удалось эвакуировать. По данным властей ПА, операция по ликвидации Хазэма и Шраима была проведена бойцами подразделения "псевдоарабов" израильской пограничной полиции (ЯМАС) (известна по сериалу "Фауда").
Отметим, что операция проводилась днем, а не ночью, когда был бы шанс минимизировать сопутствующие потери (похожим образом израильский спецназ действовал недавно и https://www.newsru.co.il/press/1mar2023/nyt_nablus_108.html в Шхеме ). Примечательно также, что разыскиваемый террорист был ликвидирован в районе, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов - днем там всегда много людей и автомобилей - непонятно, как планировалось скрыться после ликвидации. Судя по опубликованным видеозаписям, израильские спецназовцы использовали машины с палестинскими и израильскими номерными знаками (впрочем, в Дженине можно встретить машины как с белыми, так и с желтыми номерами).
Руководство террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступило с заявлениями, в которых звучит угроза мести Израилю за операцию в Дженине.
Во время операциив Дженине в Кремле принимали делегацию Хамас.
Він нікуди давно не їздить.
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1636780973953105943 1 ч
Совпадение? Не думаюю Ордер на арест Путина МУС выдал в преддверие приезда в Москву комглаваря Китая Си Циньпиня, который реши стать планетарным миротворцем и застолбить роль мирового лидера. А на певерку получается что встречаться китайский император будет с убийцей и арестантом