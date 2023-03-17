Протягом 17 березня росіяни завдали 19 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів України протягом 17 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України".
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Victor Litarchuk
показати весь коментар17.03.2023 20:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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