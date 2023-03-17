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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 17 березня росіяни завдали 19 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

су

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів України протягом 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України".

Також читайте: Протягом 15 березня росіяни завдали 3 ракетні та 26 авіаційних ударів по території України, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) обстріл (29527)


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"Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", - наводяться словам Сирського у Telegram Military Media Center.
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17.03.2023 20:26 Відповісти
 
 