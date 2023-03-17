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Західні лідери вітають рішення про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна: "Ще один крок до судного дня"

путін

Міністри закордонних справ країн Європи вітають рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Путін, безсумнівно, несе відповідальність за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна", – написав у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт пана Путіна привітав і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкявічс

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін про ордер Міжнародного кримінального суду: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати

"Ніякої безкарності для тих, хто порушує міжнародне право", – зазначив він у Twitter.

У рішенні про видачу ордеру на арешт президента Росії прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас бачить "ще один крок до судного дня".

"Видаючи перший ордер на арешт #Путіна, #МКС надсилає історичний сигнал: всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів. Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", – написала у Twitter.

Взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінальну суду про порушення справи проти президента Путіна та Марії Львової-Бєлової і глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

"Нідерланди підтримують #МКС у його важливому завданні боротьби з безкарністю за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми зробимо все можливе, щоб #ICC міг безпечно та незалежно виконувати це складне завдання", – написав Гукстра у Twitter.

Автор: 

арешт (2540) путін володимир (24222) Рінкевичс Едгарс (178) Міжнародний кримінальний суд (331) воєнні злочини (1891) Каллас Кая (309) Ліпавський Ян (121) Гукстра Вопке (16)


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Топ коментарі
+46
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17.03.2023 19:48 Відповісти
+30
Ось це можно вже вішати на фасадах зданий

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17.03.2023 19:51 Відповісти
+27
"- а на черной скамье, на скамье подсудимой сидит львова-белова и какой то *****" ))
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17.03.2023 19:52 Відповісти
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17.03.2023 19:48 Відповісти
Чпутя...
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17.03.2023 20:38 Відповісти
Чмоня Чмобікович
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17.03.2023 23:23 Відповісти
Хотілось щоб вся рашиська кліка і їхні пропагандони постали перед судом за злочини проти українського народу.
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17.03.2023 19:50 Відповісти
Так і буде .
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17.03.2023 19:52 Відповісти
пыня всех за собой потянет
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17.03.2023 19:54 Відповісти
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17.03.2023 23:24 Відповісти
Ось це можно вже вішати на фасадах зданий

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17.03.2023 19:51 Відповісти
Nice!
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17.03.2023 21:50 Відповісти
"- а на черной скамье, на скамье подсудимой сидит львова-белова и какой то *****" ))
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17.03.2023 19:52 Відповісти
а на чёрном бутле,на бутылке стекольной...
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17.03.2023 20:04 Відповісти
пришли другие времена. по параше бродит призрак блэката ))
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17.03.2023 20:16 Відповісти
"..ето было во вторник....
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17.03.2023 20:09 Відповісти
І ето ми по-большому счьоту всєрйоз єщьо нічєго нє начіналі (с)
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17.03.2023 19:53 Відповісти
ахахахахааааа!!!! КАЦАПЫ , А ЧТО С ****** ????? аахахахааааа
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17.03.2023 19:55 Відповісти
ну і хто тепер нерукопожатому підозрюваному дзвонити буде
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17.03.2023 19:55 Відповісти
Чаушеску із того Світу, або Саддам Гусейн!...))...
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17.03.2023 19:58 Відповісти
Вот наверное единственная польза от этого "ордера", Макроны всякие поменьше названивать будут ему.
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17.03.2023 20:10 Відповісти
Не тільки в цьому. Автоматично ціна будь-яких "домовленостей" для ***** зросла. Всі обходи санкцій - ще на десятки відсотків стануть дорожчі. Дисконт на нафтогаз для Індії/Китаю - ще більший. Корчити з себе "миротворця" стане складніше та в рази дорожче. Як не дивно, саме такі речі спрацювати проти засрашки можуть болючіше, ніж втрата європейського ринку газу...
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17.03.2023 21:14 Відповісти
Там за горизонтом замаячив Трибунал!
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17.03.2023 19:56 Відповісти
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17.03.2023 19:56 Відповісти
І ОБІСРАТИ ЦЕЙ МОНУМЕНТ
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17.03.2023 19:58 Відповісти
А я вам сейчас покажу
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17.03.2023 20:13 Відповісти
***** на эшафот.
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17.03.2023 19:57 Відповісти
бггг
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17.03.2023 19:58 Відповісти
Цю дуру незабаром теж арештують
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17.03.2023 19:59 Відповісти
Думала, що черговий раз злякаються? Ні,на цей раз лякатися і ховатися будете ви - пуйло і його шавки до кінці своїх днів.
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17.03.2023 20:45 Відповісти
А кацапи як босяки - понт кидають, і збігають
треба за понти їх бити
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17.03.2023 21:26 Відповісти
То есть она фактически призывает ударить по арестованному путину?)
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17.03.2023 20:03 Відповісти
Лондон бомбить не изволите?
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17.03.2023 20:15 Відповісти
Ахаха))) Видно, що у цієї курви мізки відсутні взагалі. Та якби арештували куйла, на срашці вже ніхто й не думав би нічого запускати, в ту ж секунду почалася би боротьба за крісло наступного диктатора. Між усіма - і кремлівська алкашня, і військова алкашня, і зек, і вівцейоб, і гіркін, і фсб. Всім вже було би насрати на куйла
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17.03.2023 20:18 Відповісти
Так оця боброїдка й здасть, щоб хоч якось зменшити собі строк. Але сподіваюсь що бункерного чека доля його "колєгі" каддафі.
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17.03.2023 20:36 Відповісти
що самі смішно дивитись буде довго, бо кацапи по х..лу не стрельнуть.
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17.03.2023 21:19 Відповісти
Потвора думав , що то він майстер по "многоходовачькам" . А тут на тобі- спочатку оскар фільму про Навального, потім ордер... Схоже , що буде продовження.
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17.03.2023 19:59 Відповісти
Да ничего не будет. Вон от переданных старых МиГов и то больше пользы чем от этого ордера.
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17.03.2023 20:05 Відповісти
Якщо він людина, хоча це не точно, то от уявіть сіт"юейшн. Ти такий уже сам повірив за 22 роки в те, що тебе важають-Царьом, Вєршитєлєм судєб, Гєніальним палкаводцем, Атцом нациї....а потім хєрак- і ордєр. Я до того ,що можливий якийсь інфаркт чи щось подібне . Можливо "міравая закуліса" вирішила таким чином ушатать вурдалаку.
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17.03.2023 20:22 Відповісти
воно й так вже невиїздне, а тепер нікуди далі ніж свої срані-рязані вже й не поїде.
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17.03.2023 21:21 Відповісти
тільки висяче ***** порадує весь світ.
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17.03.2023 19:59 Відповісти
Да, и падучее .уйло(от новичка) развеселит.
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17.03.2023 20:02 Відповісти
"В індію нє паєду.Єсть болєє важниє ґасударствєнниє дєла,"))))
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17.03.2023 20:04 Відповісти
Можливо все таки потрібно провести концерт в лужніках, посвящонний освобождєнію Крима от бандеровцев?
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17.03.2023 20:04 Відповісти
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17.03.2023 20:06 Відповісти
💩💩💩 - потрійну порцію ...😄
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17.03.2023 20:13 Відповісти
Ось що видбувалось накануне цього рішення

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWqhVvN_2m6LuKblGyHVKKlTEfq7mlTbVlqDvmvJpJ6F3R_xc9Yfeq97So2uhCVzcOZanF7d-wZ40q6-rXJD6ctL5mYiAXZdd-fgdLEGc8s7TQW56OzySqdKtj7HPknZh-ggL-k--0gASWjoT0UQwKgkf5wvMB4VVZElv5MLuWdng-crQDg9cPpWz48xAB2RHlPhzdJKkddRFERL91Lf5oi&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02YV7MEa3nzr2wgdEthe6GMHSSFAUpxFGjUdoPTqTrAhz2oGZQStDAP1e7oRpRSk7zl?__cft__[0]=AZWqhVvN_2m6LuKblGyHVKKlTEfq7mlTbVlqDvmvJpJ6F3R_xc9Yfeq97So2uhCVzcOZanF7d-wZ40q6-rXJD6ctL5mYiAXZdd-fgdLEGc8s7TQW56OzySqdKtj7HPknZh-ggL-k--0gASWjoT0UQwKgkf5wvMB4VVZElv5MLuWdng-crQDg9cPpWz48xAB2RHlPhzdJKkddRFERL91Lf5oi&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·

Дуже потужна, "комплексна" російська інформатака «з усіх стволів» розгорнулась на західному фронті останнім часом - не про все маю фізичну змогу розповідати, дай Бог встигати "відбиватися" на "своїх" ділянках, але цей сюжет поширюю сама і вас закликаю поширити, бо це вже іпсо "с особым цинизмом" - і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт - і тим найпереконливіше демонструє цілому світу, що це "війна Путіна, а не Пушкіна", жирнющий задум, ради такого можна пацику і «леґенду» з американською кіношколою підготувати, зрештою, абикому в 2017 р. "Почьотную грамоту презідєнта Російской Фєдєраціі" не виписали б!) - словом, сіркою тут тхне на відстані, як із чекістських підвалів 1930-х, тож чим більше розголосу, тим ліпше, і спасибі всім, хто вчасно схопив ворога за руку - сподіваюся, всією громадою нам вдасться цю «спецоперацію» зупинити…

«Будьмо уважні» (с).

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KUo8Ck6SkZDakiJVyH3pRMYj62naXkktqTtMPSaEs9LvvbMmAycQ76JBV5KG26zAl?__cft__[0]=AZWqhVvN_2m6LuKblGyHVKKlTEfq7mlTbVlqDvmvJpJ6F3R_xc9Yfeq97So2uhCVzcOZanF7d-wZ40q6-rXJD6ctL5mYiAXZdd-fgdLEGc8s7TQW56OzySqdKtj7HPknZh-ggL-k--0gASWjoT0UQwKgkf5wvMB4VVZElv5MLuWdng-crQDg9cPpWz48xAB2RHlPhzdJKkddRFERL91Lf5oi&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid0FoWRKDSMihCzXH4KjX9BPqh9DYCkcVNTe6W9TtuBqzDYmjkh2S9b1iivtrzsyTkSl
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17.03.2023 20:09 Відповісти
https://www.facebook.com/ira.tsilyk?__cft__[0]=AZV03C5rmsw4hWkl5hVWv6yael1EzYSH_fkGHdzmpq-QItgUbM73cw6FiMu5u4M8RDdOMouWbRsGZN0dv9-********************************-yw1ysEKrLmXsSr5XrVSu0Uihcr79CzE3AEFg&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Tsilyk

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KUo8Ck6SkZDakiJVyH3pRMYj62naXkktqTtMPSaEs9LvvbMmAycQ76JBV5KG26zAl?__cft__[0]=AZV03C5rmsw4hWkl5hVWv6yael1EzYSH_fkGHdzmpq-QItgUbM73cw6FiMu5u4M8RDdOMouWbRsGZN0dv9-********************************-yw1ysEKrLmXsSr5XrVSu0Uihcr79CzE3AEFg&__tn__=%2CO%2CP-R 4 д. ·

Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт
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17.03.2023 20:16 Відповісти
Це ж облом, як тепер до )(уйла побіжить мікрон?! Та й шмаркель вже в траурі, разом зі шрьодером.
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17.03.2023 20:10 Відповісти
1 - Букерный нацист это лицо всей рашки. Теперь все рашисты станут не выездными. Царю не позволено - рабам тем более.
2 - Это только начало - дальше и за Боинг и за агрессию. Обвинения посыпятся как из кувшина изобилия.
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17.03.2023 20:10 Відповісти
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17.03.2023 20:11 Відповісти
Охоронці породи Сіба-Іну - .
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17.03.2023 23:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду 20 січня 2000 року, однак ще не ратифікувала його, чого чекаємо, чи в когось рильце в пушку та боїться загриміть за грати?
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17.03.2023 20:14 Відповісти
Це якесь свято. Хоч пока переховується пуйло під ядерною бомбою в оточенні напів дикого стада, а титул каже про себе. Це не якийсь там суд видав ордер на арешт, а міжнародний. Як би там не кічились кацапи, а в історію увійшли, бо це підтвердження, що вони піDеRи і злочинці.
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17.03.2023 20:14 Відповісти
Римський статут навіть США не ратифікували, так що рано радіти
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17.03.2023 20:22 Відповісти
А до чого тут США? Сьогодні весь світ видав ордер на арешт міжнародного злочинця, маніяка, терориста і дитячого душогуба пуйла. Який ще потрібно Римський статут, коли рішення виніс Міжнародний суд?
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17.03.2023 20:49 Відповісти
Почитай Вікіпедію і все зрозумієш
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17.03.2023 20:54 Відповісти
Навіщо мені читати Вікіпедію, я й так все розумію. Є ордер міжнародного суда і його мають виконати. Пройде якийсь час і кацапи змінять владу, самі привезуть Пуйла в суд, щоб торгувати газом і нафтою. Звичайно можуть траванути, але то вже їх справа.
Міжнародний суд (англ. International Court of Justice, фр. Cour internationale de Justice) - головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Ухвалювати обов'язкові до виконання рішення за всіма спорами, які передаються державами на його розглядю. До суду можуть звертатися учасники його Статуту, до числа яких автоматично входять всі члени ООН. Більше половини справ, які розглядає Суд, стосується територіальних і прикордонних суперечок. Значне число пов'язане з морськими суперечками і питаннями, що стосуються морського права. Інша група справ пов'язана з питаннями державної юрисдикції і дипломатичного і консульського права. Найважливіші суперечки в практиці Суду стосувалися тверджень про незаконне застосування сили.
А простіше відповісти так, що якщо суд взяв до розгляду заяву і тим більше розглянув її, то це його компетенція.
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17.03.2023 21:14 Відповісти
Той суд, що видав ордер це не суд ОНН!!! путіна навіть в Україні не арештують по цьому ордеру!
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17.03.2023 21:22 Відповісти
Римський статут Міжнародного Кримінального Суду (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Rome Statute of the International Criminal Court) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 міжнародний договір , що заснував https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд . Прийнятий на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичній конференції в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Римі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 липня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1998_%D1%80%D1%96%D0%BA 1998 року і набрав чинності з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2002_%D1%80%D1%96%D0%BA 2002 року . Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна - 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 держав (Україна не ратифікувала).https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83#cite_note-1 [1]
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17.03.2023 20:55 Відповісти
В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.
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18.03.2023 08:23 Відповісти
саме так, динаміка позитивна, але радіти зарано
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18.03.2023 11:04 Відповісти
Саме так, що радіти потрібно і це добре. Справедливість перемагаж і пуйло в розшуку, пуйло під судом і його засудження, справа часу.
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18.03.2023 19:09 Відповісти
Як у старезному анекдоті:
Їде лицар дорогою. Дорога - уся в гімні, дерева край дороги - в гімні. Кінь лицаря - увесь в гімні, сам лицар - геть увесь в гімні...
І так далі.
)))
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17.03.2023 20:16 Відповісти
Підготовка до арешту відбувалась так/зустріч у римського папи/:
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17.03.2023 20:27 Відповісти
А куди цей збирався на міжнародну зустріч? Щось в добру путь
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17.03.2023 20:30 Відповісти
Як в горлі кістка
Пуйлу йде звістка
Що він в арешті,
На черзі решта.
Пригожин свій
Кащей та Вій.
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17.03.2023 20:30 Відповісти
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17.03.2023 20:31 Відповісти
ще один збитий безпілотник, і хЙло завтра буде "кукурікати" на параші
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17.03.2023 20:39 Відповісти
Пуйлу все не спиться,
Бо гітлер присниться.
Сміється з дурепи
За всі його срепи...
Чорти котел гріють
Все паніку сіють,
Як будуть варити,
І краденим бити.
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17.03.2023 20:39 Відповісти
Це був лише один американський дрон, уявляю що буде якщо цей нікчема ще щось утне.
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17.03.2023 20:41 Відповісти
Це нова сторінка в історії…

Руського царя опустили до рівня злодія у розписку…

Це може бути «точкою опори».

Як казав Архимед:
« Дайте мені точку опори і я переверну Землю».
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17.03.2023 20:52 Відповісти
Оце все ваше ахаха. Фігею. Питають, у вас все добре, щось не так? Як, як таке питати. Все, все не так, все недобре
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17.03.2023 21:03 Відповісти
ну что быдло руцкое царь международный бандит - терпилы конченные...
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17.03.2023 21:04 Відповісти
Однин плавний рух пера і візит товаріща Сі в Москву плавно переворюється у гнилого гарбуза.
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17.03.2023 21:06 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

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https://twitter.com/tZEinform/status/1636763893606252545 2 ч

До 17.03.2023 лідер КНР Сі міг зустрітись з президентом Росії Путіним. Після 17.03.2023 Сі буде зустрічатись з підозрюваним в тяжкому кримінальному злочині, на якого вже виписали ордер на затримання От не треба було ображати маленьку залізну пташку ...
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17.03.2023 21:11 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/5390 Петро Порошенко : "Виїздний лише в Гаагу: «нравіться нє нравіться, тєрпі…»"
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17.03.2023 21:11 Відповісти
Хана тобі, х**ло. Я, правда, хочу, щоб тебе фізично знищили, а не судили, але факт в тому, що "міжнародне визнання" ти нарешті отримало.

Виглядає, що з-поміж всіх сліпих, глухих, стурбованих та імотентних помийок оон-ок, амністійок, обсє-йок (ще вооз-ка є), червоних хрестів і т.д., може, хоч МКС - більш-менш нормальний.
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17.03.2023 21:24 Відповісти
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17.03.2023 21:30 Відповісти
Дуже повільно але кадафі, долі якого так панічно боїться карлік, до нього підбирається.
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17.03.2023 22:12 Відповісти
Нарешті!
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17.03.2023 21:36 Відповісти
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17.03.2023 21:37 Відповісти
***** підарешт!
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17.03.2023 21:48 Відповісти
 
 