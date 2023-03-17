Західні лідери вітають рішення про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна: "Ще один крок до судного дня"

Міністри закордонних справ країн Європи вітають рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Путін, безсумнівно, несе відповідальність за воєнні злочини, а також повинен постати перед судом за злочин агресії. Я вітаю той факт, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) погодився видати ордер на арешт Путіна", – написав у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт пана Путіна привітав і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкявічс

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін про ордер Міжнародного кримінального суду: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати

"Ніякої безкарності для тих, хто порушує міжнародне право", – зазначив він у Twitter.

У рішенні про видачу ордеру на арешт президента Росії прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас бачить "ще один крок до судного дня".

"Видаючи перший ордер на арешт #Путіна, #МКС надсилає історичний сигнал: всі звірства проти України є наслідком злочинної політики російських лідерів. Нагадуємо, що ніхто не має імунітету, навіть глави держав. Російський режим буде притягнутий до відповідальності", – написала у Twitter.

Взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінальну суду про порушення справи проти президента Путіна та Марії Львової-Бєлової і глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

"Нідерланди підтримують #МКС у його важливому завданні боротьби з безкарністю за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми зробимо все можливе, щоб #ICC міг безпечно та незалежно виконувати це складне завдання", – написав Гукстра у Twitter.