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У ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів для України в понеділок, - Reuters
Низка країн Європейського Союзу в понеділок, 20 березня, підпишуть проєктну угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.
Про це агенції Reuters у п'ятницю заявив високопосадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Посадовець не зміг підтвердити, скільки країн приєднаються до угоди про надання Україні боєприпасів, але висловив упевненість, що "в понеділок буде багато підписів", а пізніше до ініціативи можуть долучитись інші держави.
"(Проєктна угода) є основою для Європейського оборонного агентства та його країн-членів, щоб рухатися далі... По суті, це технічне завдання, яке є юридичною основою для руху вперед", – зазначив він.
Топ коментарі
+2 Evgeny N
показати весь коментар17.03.2023 20:24 Відповісти Посилання
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показати весь коментар17.03.2023 20:24 Відповісти Посилання
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Розігнати економіку більш, ніж 25 країн, навіть якщо б вони почали після наших успіхів в Харківській та Херсонській областях, не легка справа! А якщо до цього не готуватися більш, ніж 30 років, то взагалі важка.
І при всьому цьому якось на задній план відходить власне виробництво БК, бо найвеличніший повинен бути ні при чому...