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Новини Допомога Україні
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У ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів для України в понеділок, - Reuters

155,снаряди

Низка країн Європейського Союзу в понеділок, 20 березня, підпишуть проєктну угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.

Про це агенції Reuters у п'ятницю заявив високопосадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посадовець не зміг підтвердити, скільки країн приєднаються до угоди про надання Україні боєприпасів, але висловив упевненість, що "в понеділок буде багато підписів", а пізніше до ініціативи можуть долучитись інші держави.

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"(Проєктна угода) є основою для Європейського оборонного агентства та його країн-членів, щоб рухатися далі... По суті, це технічне завдання, яке є юридичною основою для руху вперед", – зазначив він.

Автор: 

боєприпаси (2309) Євросоюз (13779)


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Топ коментарі
+2
Розгін до 100км/год навіть в "Формулі" складає 1,7сек з перевантаженням до 8g
Розігнати економіку більш, ніж 25 країн, навіть якщо б вони почали після наших успіхів в Харківській та Херсонській областях, не легка справа! А якщо до цього не готуватися більш, ніж 30 років, то взагалі важка.
І при всьому цьому якось на задній план відходить власне виробництво БК, бо найвеличніший повинен бути ні при чому...
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17.03.2023 20:24 Відповісти
+1
Зараз на 5 каналі Ігор Лапін. Живий, воює.
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17.03.2023 20:24 Відповісти
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проектна угода замість негайного постачання
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17.03.2023 20:14 Відповісти
Якщо і надалі банда оп буде заважати ЗСУ боротися і перемагати, то і результати будуть невтішні по допомозі.
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17.03.2023 20:22 Відповісти
І зараз є постачання. Покращено механізм з ціллю координації, пришвидшення, зниження ціни
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17.03.2023 20:22 Відповісти
Розгін до 100км/год навіть в "Формулі" складає 1,7сек з перевантаженням до 8g
Розігнати економіку більш, ніж 25 країн, навіть якщо б вони почали після наших успіхів в Харківській та Херсонській областях, не легка справа! А якщо до цього не готуватися більш, ніж 30 років, то взагалі важка.
І при всьому цьому якось на задній план відходить власне виробництво БК, бо найвеличніший повинен бути ні при чому...
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17.03.2023 20:24 Відповісти
Зараз на 5 каналі Ігор Лапін. Живий, воює.
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17.03.2023 20:24 Відповісти
роль дэрьмака в цьому ділі зовсім не розкрита )))
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17.03.2023 20:28 Відповісти
 
 