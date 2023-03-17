НАТО оцінює щоденні втрати РФ в Україні в 1500 військових, найбільше у Бахмуті, - ЗМІ

Північноатлантичний Альянс оцінює щоденні втрати російських сил у боях в Україні – сюди входять і вбиті, й поранені – в число, яке сягає до 1500 людей.

Про це в п’ятницю журналістам повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Переважна кількість втрат припадає на Бахмут, цитує співрозмовника журналістів кореспондент The Guardian Ден Сабо. Співвідношення загиблих до поранених росіян у НАТО оцінюють як один до трьох.

Що стосується України, то вона в боях втрачає "на порядок менше", але більш конкретні дані не називались. Крім того, за оцінкою Альянсу, з обох сторін витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.

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У НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. За словами співрозмовника журналістів, інтенсивні бої нині відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, яка перетворилася на "зону вбивств".