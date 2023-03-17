НАТО оцінює щоденні втрати РФ в Україні в 1500 військових, найбільше у Бахмуті, - ЗМІ
Північноатлантичний Альянс оцінює щоденні втрати російських сил у боях в Україні – сюди входять і вбиті, й поранені – в число, яке сягає до 1500 людей.
Про це в п’ятницю журналістам повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Переважна кількість втрат припадає на Бахмут, цитує співрозмовника журналістів кореспондент The Guardian Ден Сабо. Співвідношення загиблих до поранених росіян у НАТО оцінюють як один до трьох.
Що стосується України, то вона в боях втрачає "на порядок менше", але більш конкретні дані не називались. Крім того, за оцінкою Альянсу, з обох сторін витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.
У НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. За словами співрозмовника журналістів, інтенсивні бої нині відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, яка перетворилася на "зону вбивств".
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Украина и то меньше дает-160 000.
Просто коменти на сайтах і в соцмережах - це не те місце, де обговорюють такі серьйозні питання. Але всі в Україні все знають. Бо 1 млн. мобілізованих на 40 млн. населення - це кожний сороковий з нас на фронті.
Так що ми всі тут редактори...
так, приблизно, на вонь...
https://t.me/operativnoZSU/85276
Доповідаю, коротко.
Пішли на штурм на кількох ділянках, зупинили штурми підарів ще на кількох. Лютий березень, лютий двіж.