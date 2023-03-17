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Новини Війна
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НАТО оцінює щоденні втрати РФ в Україні в 1500 військових, найбільше у Бахмуті, - ЗМІ

ліквідація

Північноатлантичний Альянс оцінює щоденні втрати російських сил у боях в Україні – сюди входять і вбиті, й поранені – в число, яке сягає до 1500 людей.

Про це в п’ятницю журналістам повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Переважна кількість втрат припадає на Бахмут, цитує співрозмовника журналістів кореспондент The Guardian Ден Сабо. Співвідношення загиблих до поранених росіян у НАТО оцінюють як один до трьох.

Що стосується України, то вона в боях втрачає "на порядок менше", але більш конкретні дані не називались. Крім того, за оцінкою Альянсу, з обох сторін витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.

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У НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. За словами співрозмовника журналістів, інтенсивні бої нині відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, яка перетворилася на "зону вбивств".

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) НАТО (6635) Бахмут (1563)


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Топ коментарі
+19
та нехай москалі дохнуть хоч міліонами мені на них плювати .. Мені болить загибель навіть одного нашого козака - за це треба говорити ...створити максимальні умови щоб уберегти наших вояків
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17.03.2023 20:36 Відповісти
+12
Як сказав редактор, ніхто не може знати про стан Бахмут, не будучи там. Хоча втратами орків задоволена.
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17.03.2023 20:38 Відповісти
+8
уничтожение свиноцабак идёт по арифметической прогрессии каждый день...
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17.03.2023 20:39 Відповісти
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Россиянам только тогда дойдут их потери когда уже не будет с кем выпить на троих.
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17.03.2023 20:30 Відповісти
Нє, навіть тоді не дойде. Може почнуть розуміти, коли будуть поминати "на трьох" з дзеркалом та пляшкою... Хоча й це мало ймовірно...
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17.03.2023 20:39 Відповісти
Вже дійшло - тікають з поллю бою аж ******* штани. А ось смертникам нікуди діватись, бо їх стратами та тортурами примушують іти у самовбивчу атаку
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17.03.2023 20:51 Відповісти
gorbatogo mogyla vypravyt'
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17.03.2023 20:55 Відповісти
та нехай москалі дохнуть хоч міліонами мені на них плювати .. Мені болить загибель навіть одного нашого козака - за це треба говорити ...створити максимальні умови щоб уберегти наших вояків
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17.03.2023 20:36 Відповісти
було недавно, шо параша запакувала в чорні пакети 1800 своїх ахвіцеріков. ця цифра дає шанс грубо оцінити загальні втрати парашників. а по них і загальні втрати Українців. "всі брешуть" (С) ((
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17.03.2023 20:36 Відповісти
davno vidome spivvidnoshenya, sh4e z davnyh-daven, 1:7 (tyh hto zahysh4aet'sya :atakuyuchyh)
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17.03.2023 20:57 Відповісти
Ого ,~380дней×1500=540 000.
Украина и то меньше дает-160 000.
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17.03.2023 23:29 Відповісти
"... сюди входять і вбиті, й поранені..."
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18.03.2023 00:39 Відповісти
А контуженi?
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18.03.2023 00:51 Відповісти
в число поранених входять.
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18.03.2023 00:59 Відповісти
А что, потери каждый день одинаковые что-ли?
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18.03.2023 01:19 Відповісти
Як сказав редактор, ніхто не може знати про стан Бахмут, не будучи там. Хоча втратами орків задоволена.
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17.03.2023 20:38 Відповісти
Валечка, зараз майже у кожного є хтось із друзів, знайомих чи родичів, хто воює на тому напрямку. З містечка, де я народився і ходив у школу, ціла рота у складі батальйону ТРО туди поїхала. Місто не дуже велике, всі тих хлопців знають. Відповідно, всі знають, що там реально відбувається.
Просто коменти на сайтах і в соцмережах - це не те місце, де обговорюють такі серьйозні питання. Але всі в Україні все знають. Бо 1 млн. мобілізованих на 40 млн. населення - це кожний сороковий з нас на фронті.
Так що ми всі тут редактори...
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17.03.2023 20:55 Відповісти
уничтожение свиноцабак идёт по арифметической прогрессии каждый день...
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17.03.2023 20:39 Відповісти
та хто там ту москальку мразоту рахує.
так, приблизно, на вонь...
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17.03.2023 20:46 Відповісти
Primerno 50 tysiac kacapov v mesiac vyxodit iz stroja.Taktika pusecnoje miaso dajiot xorosi rezultat
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17.03.2023 20:48 Відповісти
koronavirus vbyv 400k kacapiv.
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17.03.2023 21:03 Відповісти
Mozet ecio i bolse,no te byli bolsinstvo pensioneri
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17.03.2023 21:22 Відповісти
Не, ну млять не фашисты: млеко, яйко, рус сдавайся...
https://t.me/operativnoZSU/85276
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17.03.2023 20:49 Відповісти
Прямо звідти інфа. Їх там під Бахмутом море! Не мається на увазі ,що всі вони одночасно атакують. А на околицях.
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17.03.2023 20:51 Відповісти
Ну налякав. Всі одразу ж так і кинулися тікати з Бахмуту
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17.03.2023 21:09 Відповісти
реально. Хоча, якщо з пораненими - то це ще дуже применшено.
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17.03.2023 21:05 Відповісти
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹

Доповідаю, коротко.

Пішли на штурм на кількох ділянках, зупинили штурми підарів ще на кількох. Лютий березень, лютий двіж.
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17.03.2023 21:16 Відповісти
Вкусно, но мало) ещё бы пару нулей добавить - были бы идеальные ежедневные потери *********
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18.03.2023 01:20 Відповісти
 
 