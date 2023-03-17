На Бахмутському напрямі відбулося 27 бойових зіткнень. Росіяни втратили загиблими 165 солдат, 201 пораненими, - Череватий

На Бахмутському напрямку упродовж доби відбулося 27 бойових зіткнень, 14 - в районі самого Бахмуту, у результаті Силами оборони знищено 165 окупантів, 201 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Укрінформ.

"Ворог продовжує атакувати наші позиції, це для нього головний напрямок удару. За цю добу відбулося на всьому відтинку Бахмутського фронту в районі Оріхово-Василівки і самого Бахмуту, Іванівського, Григорівки 27 боєзіткнень, 14 тільки в районі самого н.п.Бахмут. 216 раз ворог обстрілював наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, наніс один авіаудар і також 35 обстрілів здійснено тільки в районі міста Бахмут. Під час цих боїв ворог зазначив втрат: 165 окупантів було знищено, 201 зазнав поранень різного ступеня", - розповів Череватий.

За його словами, аналіз ситуації за сьогодні дійсно свідчить про незначне зниження бойової активності, однак ворог не залишає намірів захопити Бахмут.

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