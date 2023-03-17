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На Бахмутському напрямі відбулося 27 бойових зіткнень. Росіяни втратили загиблими 165 солдат, 201 пораненими, - Череватий

яр,холодний,бахмут,алан

На Бахмутському напрямку упродовж доби відбулося 27 бойових зіткнень, 14 - в районі самого Бахмуту, у результаті Силами оборони знищено 165 окупантів, 201 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Укрінформ.

"Ворог продовжує атакувати наші позиції, це для нього головний напрямок удару. За цю добу відбулося на всьому відтинку Бахмутського фронту в районі Оріхово-Василівки і самого Бахмуту, Іванівського, Григорівки 27 боєзіткнень, 14 тільки в районі самого н.п.Бахмут. 216 раз ворог обстрілював наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, наніс один авіаудар і також 35 обстрілів здійснено тільки в районі міста Бахмут. Під час цих боїв ворог зазначив втрат: 165 окупантів було знищено, 201 зазнав поранень різного ступеня", - розповів Череватий.

За його словами, аналіз ситуації за сьогодні дійсно свідчить про незначне зниження бойової активності, однак ворог не залишає намірів захопити Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО оцінює щоденні втрати РФ в Україні в 1500 військових, найбільше у Бахмуті, - ЗМІ

Автор: 

Бахмут (1563) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+5
Берлін би лежав під ногами у нас
І Лондон платив би данину
Якби не полізли ми на Донбас,
Якби не було б України!

Одним словом: ДБЛ!
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17.03.2023 20:54 Відповісти
+4
Пане "новонароджений"! Біжіть скоріш до каси зі скріншотами цієї переписки (як доказ роботи) та отримайте вже свої срібники.
А ще перевірте своє спіднє: стопудово вам туди вже наср@в Порох.
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17.03.2023 21:11 Відповісти
+3
уявляю як би зелення вило якби не буба розмінував Чонгар,
а порох якуй його замінував
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17.03.2023 21:06 Відповісти
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Берлін би лежав під ногами у нас
І Лондон платив би данину
Якби не полізли ми на Донбас,
Якби не було б України!

Одним словом: ДБЛ!
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17.03.2023 20:54 Відповісти
пойди вытруси свои штаны...
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17.03.2023 21:04 Відповісти
уявляю як би зелення вило якби не буба розмінував Чонгар,
а порох якуй його замінував
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17.03.2023 21:06 Відповісти
Пане "новонароджений"! Біжіть скоріш до каси зі скріншотами цієї переписки (як доказ роботи) та отримайте вже свої срібники.
А ще перевірте своє спіднє: стопудово вам туди вже наср@в Порох.
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17.03.2023 21:11 Відповісти
Напомни, шо мычали зеленые во главе с Дерьмаком, когда Запад ГОД предупреждал о вторжении русни?
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17.03.2023 21:11 Відповісти
Взагалі кацапи не розраховували на великий супротив, за військовими йшли омоновці, за омоновцями йшла парадна техніка з парадною формою. Всі дороги їм були вікриті, кордони разміновані, війська не розгорнуті, зрадники чекали, ппо без клістронів
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17.03.2023 21:25 Відповісти
Маловато будет...
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17.03.2023 21:10 Відповісти
 
 