В Одесі за п’яне кермування зупинили заступника командувача ВМС ЗСУ. Він заперечує вживання алкоголю
Командувача логістикою Командування ВМС ЗС України Ігоря Ступницького було зупинено патрульною поліцією Одеси за підозрою у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.
Відповідну довідку передали журналістам Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 11 березня 2023 о 22.35 годині, коли за адресою - Одеса, вулиця Водопровідна 5, було зупинено транспортний засіб HYUNDAI PALISADE під керуванням Ступницького.
"В ході спілкування зі Ступницьким І.В., були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. В подальшому, від огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку відмовився.
На Ступницького І.В., складено протоколи серії ААД № 358873 за ст. 130 КУпАП, ААД № 361770 за ст. 124 КУпАП, постанову ЕАС № 6665497 за ст. 126 КУпАП", - сказано в довідці.
За словами співрозмовників видання, Ступницький нібито організував командирів, які будуть доправлені до поліції з розповідями про "геній і порядність" представника ССУ.
Водночас сам Ступницький у розмові з Цензор.НЕТ заперечив, що перебував в нетверезому стані за кермом. "Я їхав з водієм, але перевірити на алкоголь вирішили мене", - зазначив він.
Він також зауважив, що в довідці є неточності щодо часу зупинки, а також року його народження. Ступницький побажав не коментувати, що могло б стати причиною поширення такої інформації про нього, зауваживши, що в нього є недруги.
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Якщо він офіцер то самі знаєте що повинен зробити..
сейчас наверное больше...
будуть несподіванки.
Включая шлюпки.
і взaгалі заступнику можна.
теж саме і до кокі з опою.
Їхав за рулем і мене зупинили. Не заперечую, що увечері я випив літр пива, але мене зупинили десь о 9 ранку наступного дня.
А! Поточнення: це ще коли міліція доживали останні місяці...
Чого вони хтіли - зрозуміть не важко, але я погодився на тест. Далі - просто шедеврально! Мені сказали, що алкотестера в них немає і мені потрібно (увага!) їхати на інший кінець міста для того, шоб пройти медичне обстеження. На моє питання: чи будуть вони мене чекать, щоб заарештувать (при позитивному результаті) чи відвезти назад, до моєї машини (якщо результат негативний), мені відповіли - то твої проблеми!
Я відмовився і зажадав протоколу з вказанням показників алкатестеру (якого в них не було, як я казав). Матюкнулися і відпустили.
Але ж нервів попсували...
Теж бухаєш за кермом?
https://povin.com.ua/128742-21-06.html
Полковник Игорь Ступницкий: как мародерство в тылу помогает получать генеральские погоны
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/243933-polkovnik_igorj_stupnitskij_kak_maroderstvo_v_tylu_pomogaet_poluchatj_generaljskie_pogony
Начвещ,
Начпрод,
Начальник ГСМ!"
А що там, цього Небиймаму чи Неїжпапу не питали прокоментувати?
Це ж не інтерв'ю The Washington Post давати!
А виглядаєте як адекватна людина ...
цієї адміністраціїцього офіса) ...