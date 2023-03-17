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В Одесі за п’яне кермування зупинили заступника командувача ВМС ЗСУ. Він заперечує вживання алкоголю

ігор,ступницький

Командувача логістикою Командування ВМС ЗС України Ігоря Ступницького було зупинено патрульною поліцією Одеси за підозрою у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Відповідну довідку передали журналістам Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 11 березня 2023 о 22.35 годині, коли за адресою - Одеса, вулиця Водопровідна 5, було зупинено транспортний засіб HYUNDAI PALISADE під керуванням Ступницького.

"В ході спілкування зі Ступницьким І.В., були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. В подальшому, від огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку відмовився.

На Ступницького І.В., складено протоколи серії ААД № 358873 за ст. 130 КУпАП, ААД № 361770 за ст. 124 КУпАП, постанову ЕАС № 6665497 за ст. 126 КУпАП", - сказано в довідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полторак призначив Тарасова і Ступницького заступниками командувача ВМС ЗСУ України

За словами співрозмовників видання, Ступницький нібито організував командирів, які будуть доправлені до поліції з розповідями про "геній і порядність" представника ССУ.

Водночас сам Ступницький у розмові з Цензор.НЕТ заперечив, що перебував в нетверезому стані за кермом. "Я їхав з водієм, але перевірити на алкоголь вирішили мене", - зазначив він.

Він також зауважив, що в довідці є неточності щодо часу зупинки, а також року його народження. Ступницький побажав не коментувати, що могло б стати причиною поширення такої інформації про нього, зауваживши, що в нього є недруги.

Автор: 

алкоголь (1253) ВМС (1408) Одеса (5538) водії (433) Ступницький Ігор (2)


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Топ коментарі
+34
Машина наверное была с правым рулем.
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17.03.2023 21:22 Відповісти
+34
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17.03.2023 21:26 Відповісти
+31
Плять, какие нахер ВМС с несуществующим флотом. Сократить штат этих дармоедов раз в 10.
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17.03.2023 21:30 Відповісти
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Машина наверное была с правым рулем.
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17.03.2023 21:22 Відповісти
с двумя ... рулями
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17.03.2023 22:11 Відповісти
На його місці повинен бути Я, будеш коли нап"єшся.
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17.03.2023 22:22 Відповісти
Водій пошуткував і сів зліва.
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17.03.2023 22:23 Відповісти
А конкретно-сколько было промиле? Если не зафиксировали то лохи.
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17.03.2023 23:21 Відповісти
Если действительно, за рулем был водитель?
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18.03.2023 07:03 Відповісти
... від огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився. Джерело:
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18.03.2023 09:12 Відповісти
Читати не вмієш? Написано же: «від огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.»Джерело:
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18.03.2023 11:44 Відповісти
Темна вода во облацех...
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17.03.2023 21:24 Відповісти
и ни х е р а ...
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17.03.2023 21:25 Відповісти
"В подальшому, від огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився."
Якщо він офіцер то самі знаєте що повинен зробити..
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17.03.2023 21:25 Відповісти
Не зробить
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17.03.2023 22:28 Відповісти
тоді ганьба всьому ВМС буде..
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17.03.2023 23:18 Відповісти
Чим вищий чин тим більше він ложить на ганьбу. Не забувайте , що так би мовити , школа виховання офіцера ще залишилась радянська Приклад тому солдат - строковик в навчальному центрі
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18.03.2023 12:28 Відповісти
********** якось солдата -строковика ?
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18.03.2023 10:31 Відповісти
На хороший членовоз наколядовал себе этот зам. Хотелось бы увидеть его свежую декларацию, откуда такие "дровишки" у военного.
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17.03.2023 21:25 Відповісти
Йому мама пенсіонерка купила...
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17.03.2023 21:37 Відповісти
Ці камандіри їздять на волонтерських іномарках, навіть не перефарбовують в камуфляж. Майже кожного дня бачу
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17.03.2023 21:43 Відповісти
Это кандидат на должность главы Одесской ОВА) Наверное обмывал будущее назначение)
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18.03.2023 10:23 Відповісти
Похоже, что сделал фальстарт.
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18.03.2023 18:11 Відповісти
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17.03.2023 21:26 Відповісти
То це він в стані алкогольного сп'яніння затопив фрегат " Гетьман Сагайдачний " ? ))
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17.03.2023 21:28 Відповісти
Плять, какие нахер ВМС с несуществующим флотом. Сократить штат этих дармоедов раз в 10.
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17.03.2023 21:30 Відповісти
писали раніше що в наших ВМС було аж 27 адміралів, по одному на патрульне корито.
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17.03.2023 21:35 Відповісти
Жесть)
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17.03.2023 21:46 Відповісти
В морську піхоту стрільцем-гранатометником. Он "Купола" за один день кудись запхали щоб не псував картинку, так само і цього можна
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17.03.2023 21:47 Відповісти
Резникова и его подручных мародеров никто никуда не запхал
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18.03.2023 07:06 Відповісти
было 27?

сейчас наверное больше...
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17.03.2023 21:49 Відповісти
То ви ще " Челны расписные" забули.там на кожний крім адмірала ще генерала треба -десантом командувать
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17.03.2023 22:21 Відповісти
Де "писали"? У ведмедчука в методичках?
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18.03.2023 11:51 Відповісти
Немає у нас т.з. ВМС. Є шобла дармоїдів в офіцерських погонах, котрі н і х у я не роблять, ї\здять на "джипах" і отримують захмарні зарплатні (а згодом і пенсії). Паразити.
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18.03.2023 10:54 Відповісти
У вас, на московії уся шобла в офіцерских погонах- дармоїди. Ярема Стогін- Ведмедчук!
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18.03.2023 11:55 Відповісти
Московіт, що ти знаєш про українські ВМС? Іди ягель жуй, поки ще сцарь дозволяє.
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18.03.2023 11:47 Відповісти
Був би порядним - пішов рядовим в Бахмут. По 9 гр. поромовчу.
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17.03.2023 21:31 Відповісти
Це не його у фільмі про острів Зміїний учора показували?
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17.03.2023 21:32 Відповісти
Вполне возможно) Ведь это кандидат от ОП на главу Одесской ОВА)
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18.03.2023 10:26 Відповісти
Этот тоже в лес уйдет
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17.03.2023 21:33 Відповісти
Треба вивчати спосіб життя цього п'янички,
будуть несподіванки.
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17.03.2023 21:34 Відповісти
А сколько плавательных средств у нас в ВМС ?
Включая шлюпки.
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17.03.2023 21:35 Відповісти
Меньше, чем адмиралов.
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17.03.2023 21:38 Відповісти
А сколько адмиралов, не подскажете? И заодно чем занимаются ВМС Украины во время войны? Может заодно знаете, такое слово как береговая оборона? Или кто поразил крейсер Москва? Или может вы знаете чем занимаются подразделения морской пехоты на фронте? И дальше больше. Мешки ворочать как то тяжелее.
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18.03.2023 12:00 Відповісти
Тобто патрульні банани й катамарани Ви вже не рахуєте???🤔
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17.03.2023 22:14 Відповісти
якщо ти не можеш зупинити пияцтво - очіль його!
і взaгалі заступнику можна.
теж саме і до кокі з опою.
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17.03.2023 21:39 Відповісти
Була в мене ситуація:
Їхав за рулем і мене зупинили. Не заперечую, що увечері я випив літр пива, але мене зупинили десь о 9 ранку наступного дня.
А! Поточнення: це ще коли міліція доживали останні місяці...
Чого вони хтіли - зрозуміть не важко, але я погодився на тест. Далі - просто шедеврально! Мені сказали, що алкотестера в них немає і мені потрібно (увага!) їхати на інший кінець міста для того, шоб пройти медичне обстеження. На моє питання: чи будуть вони мене чекать, щоб заарештувать (при позитивному результаті) чи відвезти назад, до моєї машини (якщо результат негативний), мені відповіли - то твої проблеми!
Я відмовився і зажадав протоколу з вказанням показників алкатестеру (якого в них не було, як я казав). Матюкнулися і відпустили.
Але ж нервів попсували...
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17.03.2023 21:43 Відповісти
Відео з бодікамер поліцейських розкаже правду. За сюжетом, після таких новин воно має незабаром з'явиться.
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17.03.2023 21:49 Відповісти
не будьте божьей коровой: если про того кого надо - видео исчезает...
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17.03.2023 21:53 Відповісти
божьія корова що то є?
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17.03.2023 22:19 Відповісти
Віддайте його Вітусевичу, той знає як з алкоголем боротися.
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17.03.2023 21:55 Відповісти
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17.03.2023 23:57 Відповісти
Найвдаліший комент!
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18.03.2023 09:00 Відповісти
Просто чертовски устал.
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17.03.2023 22:08 Відповісти
Чертовски устал и зрение начало ухудшаться... Как у нашего Вовы.
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18.03.2023 09:20 Відповісти
І щуку кинули у річку, ПОКАРАЛИ…
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17.03.2023 22:09 Відповісти
Командувач логістикою - начтилу флоту. Це по жизні бухарі. Хто бачив тверезих тиловиків, від нач.тилів округу до начпрода і нач.вєщ найубогішого окремого батальйону ?
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17.03.2023 22:15 Відповісти
Я бачив
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17.03.2023 22:22 Відповісти
с бутылкой в руках в очереди к кассе супермаркета?
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18.03.2023 15:34 Відповісти
Нахер на передову в Бахмут на місяць. Авто на штраф площадку і штраф максимальний. Взагалі за п'янку кримінал треба і конфіскацію авто
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17.03.2023 22:35 Відповісти
Цікаво спостерігати, як диванні воїни корчать із себе патріотів і розказують, кого послати в Бахмут. Такі всі правильні і про флот і адміралів все знаєте. Чого ж в тилу ховаєтесь? Покажіть на фронті свою доблесть.
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17.03.2023 22:46 Відповісти
Написано з "палаючого танка", вірно?

Теж бухаєш за кермом?
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18.03.2023 12:25 Відповісти
Закон для всіх. І для чиновників, депутатів прокурорів судів, військових і для пересічних громадян повинен бути один.
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17.03.2023 23:00 Відповісти
Коли так буде насправді то в Україні нарешті з'явиться справедливість.
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17.03.2023 23:23 Відповісти
А недруги не наср@ли йому в штани?
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17.03.2023 23:21 Відповісти
Знов Порох?))
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18.03.2023 09:01 Відповісти
Цікава інфа: був з водієм, але...а водій був за кермом чи як?
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17.03.2023 23:48 Відповісти
Ключовий момент!
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18.03.2023 12:23 Відповісти
Цікавий персонаж. Якщо набрати прізвище і ім'я одразу попадаєш на інфу. Можете ознайомитись, наприклад
https://povin.com.ua/128742-21-06.html
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18.03.2023 00:07 Відповісти
Ось ще одна статейка. Теж наклеп мабуть.
Полковник Игорь Ступницкий: как мародерство в тылу помогает получать генеральские погоны
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/243933-polkovnik_igorj_stupnitskij_kak_maroderstvo_v_tylu_pomogaet_poluchatj_generaljskie_pogony
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18.03.2023 00:13 Відповісти
Такі великі начальники дійсно возять волів, але по п'яні міг і сам сісти покататися
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18.03.2023 06:16 Відповісти
а може был пьян от любви
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18.03.2023 06:31 Відповісти
Це викликає "ознаки алкогольного сп'яніння"?
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18.03.2023 12:29 Відповісти
Читаю більшість коментаторів і просто в шоці!!??!!!? Застрелитись чи подати у відставку що за маячня?!!?! так покарати, максимально, як цього каже Закон, а оскільки дтп він не вчинив постраждалих нема, то це звичайна аідмінка, штраф, якщо в перший раз потрапив, а патрульних, що його зупинили і оштрафували на рік в морпіхи. І усі все зрозуміють
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18.03.2023 06:35 Відповісти
Зебіл?
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18.03.2023 08:45 Відповісти
Ну ти ж не пропонуєш задля цоього праврпорушника встановити індивідуальні норми законодавства України? По адміністративні лінії повинен понести таку ж відповідальність як і ти, або я. А по військовій- нехай розбираються у рамках службового розслідування.
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18.03.2023 12:05 Відповісти
хрень высосали. опять операция зе по дискредитации ВСУ
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18.03.2023 07:58 Відповісти
Клятий Порох коньяк в каву долив
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18.03.2023 08:46 Відповісти
По старому зампотил. Якраз закупили яйця по 17, прийшлось проставитись.
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18.03.2023 08:57 Відповісти
грьобана синяцка шобла..
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18.03.2023 09:16 Відповісти
" ...В строю стоят отважньіе матросьі -
Начвещ,
Начпрод,
Начальник ГСМ!"
А що там, цього Небиймаму чи Неїжпапу не питали прокоментувати?
Це ж не інтерв'ю The Washington Post давати!
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18.03.2023 09:31 Відповісти
Це дуже легко перевіряється - патрульних треба прокачати на детекторі, і все стане на свої місця... І заодно з'ясувати дуже цікаву особу і її стан, що була разом зі Ступницьким.
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18.03.2023 09:54 Відповісти
По бодікамерам видно, хто сидів за кермом. Якщо він - то хай відповідає за законом. Якщо водій - то нахер з поліції поліцаїв.
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18.03.2023 10:53 Відповісти
Тобто ви припускаєте, що поліцейські отак знічев'я прискіпалися до того, хто сидів на пасажирському місці і склали на нього протокол?

А виглядаєте як адекватна людина ...
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18.03.2023 12:38 Відповісти
Риба гниє з голови. На тлі побиття військовослужбовця командиром, є слідством цього. Питвння: «Чому ми досі не у НАТО?». Відповідь десь там...
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18.03.2023 11:34 Відповісти
Ні , хлопці, це вам тест , до дорослості, як що ви цього ****** не покараєте , далі не можно розмовляти, про цивілізоване суспільство, тоді ви такі самі, як Совок на східі
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18.03.2023 11:45 Відповісти
А як ти саме пропонуєш його "покарати"? Не знаю як в Ізраілі, в Україні встановлена адміністративна відповідальність за керування авто у стані сп'яніння.
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18.03.2023 12:08 Відповісти
Це було звернення до спільноти Цензора? Щось мені підказує, що ті, у кого реальні важелі, тут не знаходилися, не знаходяться і знаходитись не будуть (останнє - принаймні з цієї адміністрації цього офіса) ...
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18.03.2023 12:44 Відповісти
Ну ,по-перше, в нас би його, звільнили би с посади , по-друге лишили б прав , та звістно штраф, дуже великий. Є випадки, що загрожує і кримінальне провадження .
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18.03.2023 13:34 Відповісти
Ним, до речі, вже 2 ордена зароблено непосильною працею за останній рік…
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18.03.2023 14:46 Відповісти
ватостопольный)
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18.03.2023 20:02 Відповісти
срезать погон и на змеинный
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18.03.2023 16:44 Відповісти
П'яний чи ні всеодно командування буде відмазувати його так само як того придурка Боброва з генштабу який вчинив п'яну стрілянину в Києві. Це ж не якогось там бойового комбата знищувати за те що він посмів сказати правду.
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18.03.2023 22:28 Відповісти
https://antikor.com.ua/ru/articles/249837-igorj_stupnitskij_kak_beznakazanno_vorovatj_u_armii_vo_vremja_vojny
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18.03.2023 23:54 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/243933-polkovnik_igorj_stupnitskij_kak_maroderstvo_v_tylu_pomogaet_poluchatj_generaljskie_pogony
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18.03.2023 23:55 Відповісти
Ще з совкових часів офіцерня в армії п'є безпробудно, а враховуючи 17 кг яйця, то й зараз мало що змінилось... Тилові щурі! Не стосується тих хто на 0!
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13.07.2023 10:18 Відповісти
 
 