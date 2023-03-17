В Одесі за п’яне кермування зупинили заступника командувача ВМС ЗСУ. Він заперечує вживання алкоголю

Командувача логістикою Командування ВМС ЗС України Ігоря Ступницького було зупинено патрульною поліцією Одеси за підозрою у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Відповідну довідку передали журналістам Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 11 березня 2023 о 22.35 годині, коли за адресою - Одеса, вулиця Водопровідна 5, було зупинено транспортний засіб HYUNDAI PALISADE під керуванням Ступницького.

"В ході спілкування зі Ступницьким І.В., були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. В подальшому, від огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку відмовився.

На Ступницького І.В., складено протоколи серії ААД № 358873 за ст. 130 КУпАП, ААД № 361770 за ст. 124 КУпАП, постанову ЕАС № 6665497 за ст. 126 КУпАП", - сказано в довідці.

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За словами співрозмовників видання, Ступницький нібито організував командирів, які будуть доправлені до поліції з розповідями про "геній і порядність" представника ССУ.

Водночас сам Ступницький у розмові з Цензор.НЕТ заперечив, що перебував в нетверезому стані за кермом. "Я їхав з водієм, але перевірити на алкоголь вирішили мене", - зазначив він.

Він також зауважив, що в довідці є неточності щодо часу зупинки, а також року його народження. Ступницький побажав не коментувати, що могло б стати причиною поширення такої інформації про нього, зауваживши, що в нього є недруги.