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США в ОБСЄ: Напис "Діти" біля драмтеатру Маріуполя можна було побачити з космосу

маріуполь

Місія США при ОБСЄ привернула увагу до роковин російського злочину з бомбардування драмтеатру у Маріуполі та дев’ятої річниці незаконної спроби анексії Криму і встановлення репресивного режиму на півострові.

Це відбулося під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уже виповнився рік, як Росія розбомбила український театр у Маріуполі, незважаючи на те, що слово "діти" було чітко написано російською мовою коло будівлі, причому не один раз, а двічі, і такими великими літерами, що їх можна було прочитати з космосу. Свідчення вказують на те, що в результаті цієї атаки загинуло понад 600 осіб, у тому числі багато дітей", - заявила у своєму виступі заступниця очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн.

Американська дипломатка нагадала, що цього тижня дев'ять років тому кремль відреагував на рішення України обрати незалежний шлях і налагодити тісніші зв'язки з ЄС і трансатлантичною спільнотою "вторгненням і захопленням Криму всупереч Статуту ООН і принципам Гельсінського Заключного акта".

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"Відтоді влада, встановлена Росією в Криму, застосовує репресії проти кримських татар, "Свідків Єгови", етнічних українців і всіх тих, хто виступає проти російської окупації. Кримськотатарський народ зіткнувся з найжорстокішими російськими репресіями. Вони пережили нескінченний потік рейдів на мечеті, будинки та робочі місця. Лідери кримськотатарської громади були вигнані з півострова, їхні ЗМІ закриті, а їхні мирні органи самоврядування криміналізовані як "екстремістські організації", - заявила Острієн.

Вона додала, що ці зловживання продовжують залишатися повсякденною реальністю в Криму, і сотні людей були ув'язнені лише за те, що висловлювали свою незгоду з російською агресією.

"Як ми бачимо, готовність кремля зневажати міжнародні принципи в одному місці рідко зупиняється на цьому. Саме цього нас навчили дії Росії в Криму… З 2014 року ми бачимо, як кремль використовує свій жорстокий кримський сценарій в інших частинах території України", - заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ.

У зв'язку з цим вона наголосила, що Сполучені Штати "продовжуватимуть стверджувати очевидний факт, що Крим - це Україна, так само як Донецьк і Луганськ – це Україна, і так само як будь-яка інша частина України в межах її міжнародно визнаних кордонів – це Україна".

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За словами Острієн, такою була позиція США у 2014 році, і такою вона залишається і сьогодні, майже десять років потому.

Автор: 

діти (5181) Маріуполь (3253) ОБСЄ (3515) росія (66431) США (23607) театр (160) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+50
Неужели до сих пор непонятно, шо людоеды ударили по драмтеатру именно потому шо там была надпись "ДЕТИ"?
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17.03.2023 21:07 Відповісти
+13
точніше не скажеш-"людоïди"
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17.03.2023 21:16 Відповісти
+11
ООН ау! Кажете ваша довбана комісія не побачила ознак влаштованого рашистами геноциду українців ? То подивіться на це фото з космосу, щоб ваші безсовістні очі повилазили.
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17.03.2023 21:27 Відповісти
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Неужели до сих пор непонятно, шо людоеды ударили по драмтеатру именно потому шо там была надпись "ДЕТИ"?
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17.03.2023 21:07 Відповісти
точніше не скажеш-"людоïди"
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17.03.2023 21:16 Відповісти
точьніше-мерзенні вбивці...
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17.03.2023 21:18 Відповісти
Салям, брате. Драмтеатр, роддом, уничтоженный город, который ещё два года назад был очень комфортный и богатый. Я оттуда родом, и я там потерял всё.
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17.03.2023 21:44 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, брат. Соболезную...ну, слов тут не подберешь. Сердце кровью обливается у нас тут, а уж как Вы все там себя в руках держите - это уже просто массовый героизм.
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17.03.2023 21:47 Відповісти
Hope this year i may visit my mom grave. 10 years ago she left me. Wanna have this visit in Ukrainian Mariupol.
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17.03.2023 22:11 Відповісти
this is the real nature of russians, the world has no enough papers to document their crimes, they kill your soul made you like a robot lie about the broutherhood rapping and murdering your family on backyard this history repeated by russians again it was 1920x in Kiev, it was 1930x in Ukraine and many times in Europe. they are not nation they are people with killed soul wanting to do the same for all others. where the bandits "law" is the main feature for behaviour - to lie, to rob, to kill. they have a lot flying words for such things
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17.03.2023 23:34 Відповісти
Кацапам повилазило.
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17.03.2023 21:14 Відповісти
москальські "дітолюбці" і крадуть дітей і вбивають
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17.03.2023 21:17 Відповісти
интересно, уже вычислили непосредственного исполнителя. Того кто нажимал на кнопку и исполнял заведомо преступный приказ. или он уже в канаве?
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17.03.2023 21:17 Відповісти
Він отримав підвищення, позачергове військове звання і відпустку. Відпочив із сім'єю на курорті однієї з країн нато (не будемо казати, що це Турція).
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17.03.2023 21:24 Відповісти
Кацапы- это тупиковая ветвь человечества, подлежащая поголовному уничтожению.
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17.03.2023 21:19 Відповісти
Тихо шифером шурша едет криша неспеша
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17.03.2023 21:23 Відповісти
У кого,і яке це відношення має до новини?
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17.03.2023 21:46 Відповісти
ООН ау! Кажете ваша довбана комісія не побачила ознак влаштованого рашистами геноциду українців ? То подивіться на це фото з космосу, щоб ваші безсовістні очі повилазили.
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17.03.2023 21:27 Відповісти
Хочете пишіть, хочете малюйте, навіть азбукою морзе, цим виродкам всеодно кого вбивати.
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17.03.2023 21:35 Відповісти
Так они и видели что там сидели дети и гражданские. Поетому именно туда и бросили бомбу. Если вы настолько тупые и еще не поняли то рашисты специально организовывают массовые убийства гражданских чтобы вынудить противника сдатся и капитулировать. Именно Европа и США приучили рашистов к таким методам войны поощряя массированные бомбежки гражданских городов вместо наказывать кремлевского тирана.
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17.03.2023 21:37 Відповісти
Із Космосу да ,а з Пекла ні
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17.03.2023 22:02 Відповісти
І з штабу гамнООН ні
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17.03.2023 22:03 Відповісти
Не забьівайте, что кацапьі бомбу скинули после сюжета о драмтеатре на канале Ґ+Ґ
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17.03.2023 22:46 Відповісти
Некоторые полезные идиоты ещё сомневаются что московиты это нелюди.
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17.03.2023 23:04 Відповісти
так кацапы сбросили туда бомбы как раз потому, что там было написано "ДЕТИ"
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17.03.2023 23:38 Відповісти
Наївні маріупольці думали що це зупинить кцпів?
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18.03.2023 00:07 Відповісти
кацапа до 4х річної дитини - "зараз я з тебе зроблю жінку"
до кого посилання?
нищіть безжалісно всіх кокошників...
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18.03.2023 03:11 Відповісти
Дуже правильні слова підібрала представниця США, але не сказала чи відчуває вона відповідальність своєї країни за російські злочини в Україні. США дуже наполягали на ядерному роззброєні України і залишили її беззахисною перед ядерним монстром. Нас нищать ракетами, які ми передали РФ за Будапештським меморандумом. Ау, гаранти меморандуму, чи не здається вам, що ви теж винні в цих жахливих стражданнях українців?
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18.03.2023 08:40 Відповісти
 
 