США в ОБСЄ: Напис "Діти" біля драмтеатру Маріуполя можна було побачити з космосу

Місія США при ОБСЄ привернула увагу до роковин російського злочину з бомбардування драмтеатру у Маріуполі та дев’ятої річниці незаконної спроби анексії Криму і встановлення репресивного режиму на півострові.

Це відбулося під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уже виповнився рік, як Росія розбомбила український театр у Маріуполі, незважаючи на те, що слово "діти" було чітко написано російською мовою коло будівлі, причому не один раз, а двічі, і такими великими літерами, що їх можна було прочитати з космосу. Свідчення вказують на те, що в результаті цієї атаки загинуло понад 600 осіб, у тому числі багато дітей", - заявила у своєму виступі заступниця очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн.

Американська дипломатка нагадала, що цього тижня дев'ять років тому кремль відреагував на рішення України обрати незалежний шлях і налагодити тісніші зв'язки з ЄС і трансатлантичною спільнотою "вторгненням і захопленням Криму всупереч Статуту ООН і принципам Гельсінського Заключного акта".

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"Відтоді влада, встановлена Росією в Криму, застосовує репресії проти кримських татар, "Свідків Єгови", етнічних українців і всіх тих, хто виступає проти російської окупації. Кримськотатарський народ зіткнувся з найжорстокішими російськими репресіями. Вони пережили нескінченний потік рейдів на мечеті, будинки та робочі місця. Лідери кримськотатарської громади були вигнані з півострова, їхні ЗМІ закриті, а їхні мирні органи самоврядування криміналізовані як "екстремістські організації", - заявила Острієн.

Вона додала, що ці зловживання продовжують залишатися повсякденною реальністю в Криму, і сотні людей були ув'язнені лише за те, що висловлювали свою незгоду з російською агресією.

"Як ми бачимо, готовність кремля зневажати міжнародні принципи в одному місці рідко зупиняється на цьому. Саме цього нас навчили дії Росії в Криму… З 2014 року ми бачимо, як кремль використовує свій жорстокий кримський сценарій в інших частинах території України", - заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ.

У зв'язку з цим вона наголосила, що Сполучені Штати "продовжуватимуть стверджувати очевидний факт, що Крим - це Україна, так само як Донецьк і Луганськ – це Україна, і так само як будь-яка інша частина України в межах її міжнародно визнаних кордонів – це Україна".

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За словами Острієн, такою була позиція США у 2014 році, і такою вона залишається і сьогодні, майже десять років потому.