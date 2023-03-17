У боях за Бахмут росіяни задіяли всі потужності, ЗСУ в деяких місцях мають частковий успіх, - Сирський

У боях за Бахмут Донецької області російські загарбники задіяли всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках, на окремих ділянках Сили оборони України мають частковий успіх.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center у Телеграмі.

За даними командувача, у спробах прорвати оборону українських військ і просунутися вглиб їхніх бойових порядків ворог проводить наступальні дії фактично по всій східній лінії фронту.

Найбільш запеклі бої тривають у районах Кремінної, Торського, Білогорівки та Спірного.

"Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто", - зазначив Сирський.

За його інформацією, бої йдуть на півночі, сході та півдні Бахмута.

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