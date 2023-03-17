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Новини Агресія Росії проти України Війна
14 013 21

У боях за Бахмут росіяни задіяли всі потужності, ЗСУ в деяких місцях мають частковий успіх, - Сирський

бахмут

У боях за Бахмут Донецької області російські загарбники задіяли всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках, на окремих ділянках Сили оборони України мають частковий успіх.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center у Телеграмі.

За даними командувача, у спробах прорвати оборону українських військ і просунутися вглиб їхніх бойових порядків ворог проводить наступальні дії фактично по всій східній лінії фронту.

Найбільш запеклі бої тривають у районах Кремінної, Торського, Білогорівки та Спірного.

"Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто", - зазначив Сирський.

За його інформацією, бої йдуть на півночі, сході та півдні Бахмута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямі відбулося 27 бойових зіткнень. Росіяни втратили загиблими 165 солдат, 201 пораненими, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1563) Сирський Олександр (663)


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Топ коментарі
+33
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17.03.2023 21:27 Відповісти
+22
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17.03.2023 22:11 Відповісти
+17
Героїзм простих Воїнів завжди має місце там де недопрацювали політики і МО
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17.03.2023 21:29 Відповісти
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17.03.2023 21:25 Відповісти
Ну, это коллаж.А вот на Самарском сайте 63. Ru такая новость(незнаю шо и думать.):
Для мобиков зшили особые шевроны,где написано по руски"Аллах милосерден и милостывень" и шото на арабском еще. Цвет красный, надпись золоченым.
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18.03.2023 01:53 Відповісти
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17.03.2023 21:27 Відповісти
а надихає на Перемогу звістно хто
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17.03.2023 21:28 Відповісти
а звісно кого - надихає сам дерьмак !
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17.03.2023 21:41 Відповісти
За версією Сирського, чи Генералів та Воїнів з 97% Українців?
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18.03.2023 10:13 Відповісти
Героїзм простих Воїнів завжди має місце там де недопрацювали політики і МО
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17.03.2023 21:29 Відповісти
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17.03.2023 22:11 Відповісти
он очень хотел поучаствовать в создании ЧВК по типу музыкантов по данным журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно отстранил Кривоноса от реализации программы подготовки ССО, из-за личного конфликта.

Еще одно скандальное высказывание Кривоноса касалось представителя украинской делегации в ТКГhttps://24tv.ua/ru/pochemu-arestovich-ne-rasskazhet-zavel-novosti-rossii-i-ukrainy_n1498100 .

Он назвал его "манипулятором чистой воды" и заявил, что в ноябре 2018 года Арестович завел на минное поле группу снайперов из Десны, где 2 погибли, а 3 были тяжело ранены.
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17.03.2023 22:35 Відповісти
Мова йде про сирського, а кривонос авторитет не гірший бориса
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17.03.2023 22:57 Відповісти
Сирський кожний божий день. Тримати генерал-полковника на посаді прес-офіцера- занадто навіть для такої самобутньої країни, як наша
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17.03.2023 22:54 Відповісти
Камарілья Зеленського боїться Українських Військових, знаючи, що вони наразі єдина сила, котра розуміє їхню продажну нікчемність і може їх закопати, як падаль. Тому клоунам не потрібні дієві, розумні і патріотичні Військові Начальники і Командири.
Так виглядає, що клоунська шобла хоче підписати дуже невігідне для України "перемир"я" і сере в штани за це перед військовими .
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18.03.2023 10:25 Відповісти
К счастью, вечно стонущий ярема, так кажется только тебе. После выдачи ордера на арест *****, только очень глупому может быть неочевидным, что ***** решили кончать.
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18.03.2023 11:32 Відповісти
А кацапськоязичних порад нам тим паче не потрібно ми не носимо рожевих окулярів.
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18.03.2023 11:40 Відповісти
 
 