Рішення Міжнародного кримінального суду є початком притягнення Путіна до відповідальності, - Боррель

Рішення суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, є початком процесу його притягнення до відповідальності.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин у незаконній депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу його притягнення до відповідальності.", - написав він.

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За словами Борреля, Євросоюз цінує та підтримує роботу Міжнародного кримінального суду.