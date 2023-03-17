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Рішення Міжнародного кримінального суду є початком притягнення Путіна до відповідальності, - Боррель

боррель

Рішення суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, є початком процесу його притягнення до відповідальності.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин у незаконній депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу його притягнення до відповідальності.", - написав він.

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За словами Борреля, Євросоюз цінує та підтримує роботу Міжнародного кримінального суду.

Автор: 

путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331) Боррель Жозеп (1074) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+22
Цей тоже ***** 100%)))
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17.03.2023 21:52 Відповісти
+12

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17.03.2023 21:50 Відповісти
+9
Ну якщо є ордер на арешт, то пісня його вийде Лебединим озером. Скоріше б
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17.03.2023 21:49 Відповісти
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Ну якщо є ордер на арешт, то пісня його вийде Лебединим озером. Скоріше б
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17.03.2023 21:49 Відповісти
а кацапам был бы повод, они и жесточайший си бемоль минор на танец коникiв, чи камаринскую превратят, как и https://www.facebook.com/MusicBoxDisco/videos/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%EF%B8%8F/412204107178239/ Танец маленьких лебедей
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17.03.2023 22:00 Відповісти
Это все херня. З МН17 скоко разбираются? А Путю вообще за шо собираются судить?-"за депортацию детей"-3.14...ц.Любой адвокат докажет(за бабло) шо он их спасал.
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17.03.2023 23:17 Відповісти
Так нехай докаже,але в Гаазі. А поки що пісня з новим приспівом-путин мертв'як,ла ла ла.
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18.03.2023 08:01 Відповісти
Ну якщо такий "великий юрист світового рівня" як ви про це сказав то "напевне так".
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18.03.2023 08:36 Відповісти
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18.03.2023 00:41 Відповісти
.уйла - на мыло, как и загнанную лошадь.
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17.03.2023 21:49 Відповісти

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17.03.2023 21:50 Відповісти
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17.03.2023 21:51 Відповісти
Цей тоже ***** 100%)))
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17.03.2023 21:52 Відповісти
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17.03.2023 22:02 Відповісти
В лукашенка є двійники?
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17.03.2023 22:07 Відповісти
ні.......тільки тройнікі)
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17.03.2023 22:08 Відповісти
Та подовжувачі.
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18.03.2023 08:51 Відповісти
А...а Ви з якою метою цікавитесь?..
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17.03.2023 22:19 Відповісти
😁😁😁
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17.03.2023 22:12 Відповісти
Вчера ещё во всю собирался крепкой торговать, а сегодня уже ордер на арест
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17.03.2023 21:53 Відповісти
*репкой
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17.03.2023 21:54 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Путін є третім діючим президентом, у відношенні якого МКрС видав наказ про арешт . Ще два - Омар аль-Башир в Судані та Муаммара Каддафі в Лівії. Обидва погано закінчили ...
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17.03.2023 21:54 Відповісти
Президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо. У 2011 році він програв вибори, сховався у бункері, але після штурму був заарештований та доставлений до Гааги. Гбагбо звинувачувався у злочинах проти людяності, скоєних у спробі зберегти владу. У 2019 році був виправданий.
У системі міжнародного кримінального правосуддя також існують спеціальні військові трибунали. У новітній історії їх було вісім, зараз проходять два міжнародні трибунали: по Руанді та колишній Югославії. В останньому процесі обвинуваченим проходив колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, він помер у в'язниці у Гаазі, не дочекавшись вироку.
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17.03.2023 22:04 Відповісти
1 апреля 2001 года Милошевич был арестован на своей вилле в ходе полицейской спецоперации, а https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 28 июня того же года тайно передан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии.
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17.03.2023 22:07 Відповісти
Маю надію, що третій закінчить гірше за двох попередніх
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17.03.2023 23:10 Відповісти
Ми раділи ,що посадять Януковоща...ми раділи ,що буде суд над злочинами на Майдані..ми раділи, що вбивць "Небесної сотні "посадять...ми раділи що )(уйлу не відвертітись за збитий боїнг МН17...
Ми багато чому раділи!!!
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17.03.2023 21:54 Відповісти
Вова ФСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!
Сашка, приготовиться.
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17.03.2023 21:55 Відповісти
Я бы ***** в Киевский зоопарк в клетку к обезьянам посадил. Не заслуживает оно чтобы его судили люди как человека
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17.03.2023 21:55 Відповісти
ні,,в зоопарк не можна,--мавпи голодування оголосять,*****,воно і в африці,*****,),
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17.03.2023 22:05 Відповісти
то ж втілюйте нарешті рішення!
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17.03.2023 21:59 Відповісти
https://youtu.be/OI1FEAdH9Us релаксируем: защеку-пыне не отвертеться. теперь его свои пришьют.
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17.03.2023 22:08 Відповісти
цікаво, як ****** відреагують? кумира старого ******** орбана визнали міжнародним злочинцем, як їм тепер жити?
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17.03.2023 21:59 Відповісти
поромовчять, мовчязливі і сором'язливі вони...
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17.03.2023 22:01 Відповісти
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17.03.2023 23:08 Відповісти
Цікавіше, як товариш Сі до нього у понеділок поїде? Буде тиснути руку міжнародному злочинцю?
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18.03.2023 08:55 Відповісти
Якого путлера будуть судити? Я про двійників.
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17.03.2023 22:06 Відповісти
Краще за яйця його протягніть - від Владивостоку до Кенінсбергу.
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17.03.2023 22:09 Відповісти
ЗМІ писали, що страта саддама хусейна потрясла путіна. Він кілька разів передивлявся відео страти, а після перегляду довго мовчав і ні з ким не спілкувався.
Очевидно відчував, що такий кінець буде і в нього.
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17.03.2023 22:12 Відповісти
а ща пыня тоже уйдет на недельку в замятню.
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17.03.2023 22:18 Відповісти
Суд над ****** буде в Маріупольському драмтеатрі.
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17.03.2023 22:15 Відповісти
 
 