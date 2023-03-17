Рішення Міжнародного кримінального суду є початком притягнення Путіна до відповідальності, - Боррель
Рішення суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, є початком процесу його притягнення до відповідальності.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин у незаконній депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу його притягнення до відповідальності.", - написав він.
За словами Борреля, Євросоюз цінує та підтримує роботу Міжнародного кримінального суду.
Топ коментарі
+22 Максім ХОЙ #398010
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+12 Максім ХОЙ #398010
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+9 Валентина Саюн #551086
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@tZEinform
Путін є третім діючим президентом, у відношенні якого МКрС видав наказ про арешт . Ще два - Омар аль-Башир в Судані та Муаммара Каддафі в Лівії. Обидва погано закінчили ...
У системі міжнародного кримінального правосуддя також існують спеціальні військові трибунали. У новітній історії їх було вісім, зараз проходять два міжнародні трибунали: по Руанді та колишній Югославії. В останньому процесі обвинуваченим проходив колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, він помер у в'язниці у Гаазі, не дочекавшись вироку.
Ми багато чому раділи!!!
Сашка, приготовиться.
Очевидно відчував, що такий кінець буде і в нього.