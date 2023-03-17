Є підстави вважати, що Путін відповідальний за депортацію українських дітей, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що є розумні підстави вважати, що президент Росії Володимир Путін та омбудсменка Марія Львова-Бєлова відповідальні за незаконну депортацію українських дітей.

Про це йдеться в заяві прокурора Міжнародного Кримінального Суду Каріма Хана, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"22 лютого 2023 року я подав до Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду клопотання про ордери на арешт у контексті ситуації в Україні. Сьогодні Палата попереднього провадження видала ордери на арешт двох осіб: президента РФ Володимира Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової. На підставі доказів, зібраних і проаналізованих моїм офісом відповідно до його незалежних розслідувань, Палата попереднього провадження підтвердила, що є розумні підстави вважати, що президент РФ Путін та російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова мають понести кримінальну відповідальність за незаконну депортацію та передачу українських дітей з окупованих територій України до Російської Федерації", - сказав він.

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За його словами, випадки, підтверджені його офісом, включають депортацію щонайменше сотень дітей, вивезених із сиротинців та дитячих будинків.

Багато з цих дітей, за даними слідства, були передані на усиновлення в Російській Федерації. Законодавство в РФ було змінено указом Путіна, щоб пришвидшити надання російського громадянства, полегшити їх усиновлення російськими сім’ями.

"Мій офіс заявляє, що ці дії, серед іншого, демонструють намір назавжди вивезти цих дітей з їх власної країни. На момент цих депортацій українські діти перебували під захистом Четвертої Женевської конвенції", - йдеться у заяві.

Хан також наголосив, що треба забезпечити, щоб винні у скоєнні злочинів були притягнуті до відповідальності, а діти були повернуті до своїх родин і громад.

"Ми не можемо допустити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони є воєнною здобиччю", - заявив Хан.