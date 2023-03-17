УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини
2 197 7

Є підстави вважати, що Путін відповідальний за депортацію українських дітей, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

діти

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що є розумні підстави вважати, що президент Росії Володимир Путін та омбудсменка Марія Львова-Бєлова відповідальні за незаконну депортацію українських дітей.

Про це йдеться в заяві прокурора Міжнародного Кримінального Суду Каріма Хана, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"22 лютого 2023 року я подав до Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду клопотання про ордери на арешт у контексті ситуації в Україні. Сьогодні Палата попереднього провадження видала ордери на арешт двох осіб: президента РФ Володимира Путіна та російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової. На підставі доказів, зібраних і проаналізованих моїм офісом відповідно до його незалежних розслідувань, Палата попереднього провадження підтвердила, що є розумні підстави вважати, що президент РФ Путін та російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова мають понести кримінальну відповідальність за незаконну депортацію та передачу українських дітей з окупованих територій України до Російської Федерації", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

За його словами, випадки, підтверджені його офісом, включають депортацію щонайменше сотень дітей, вивезених із сиротинців та дитячих будинків.

Багато з цих дітей, за даними слідства, були передані на усиновлення в Російській Федерації. Законодавство в РФ було змінено указом Путіна, щоб пришвидшити надання російського громадянства, полегшити їх усиновлення російськими сім’ями.

"Мій офіс заявляє, що ці дії, серед іншого, демонструють намір назавжди вивезти цих дітей з їх власної країни. На момент цих депортацій українські діти перебували під захистом Четвертої Женевської конвенції", - йдеться у заяві.

Хан також наголосив, що треба забезпечити, щоб винні у скоєнні злочинів були притягнуті до відповідальності, а діти були повернуті до своїх родин і громад.

"Ми не можемо допустити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони є воєнною здобиччю", - заявив Хан.

Автор: 

депортація (732) діти (5181) путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331) воєнні злочини (1891) Хан Карім (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нащадки татаро-монголів діють тими ж сами ми методами що і їх діди що воювали. мразі
показати весь коментар
17.03.2023 22:40 Відповісти
Монголи так не чинили. Тих, хто не визнавав їхньої влади вони знищували, а тих, хто підкорявся обкладали даниною.
показати весь коментар
18.03.2023 07:08 Відповісти
комісар Хан, безперечно, дуже грамотно обрав статтю, за якою звинувачувати *****. немає нічого огиднішого, ніж знущання над дітьми. тепер багато, якщо не більшість, симпатиків ***** в цивілізованих країнах замисляться, чи потрібно їм бруднитися об ***** та паРашу. навіть візит сініпуха на паРашу тепер заграв зовсім іншими кольорами.
показати весь коментар
17.03.2023 22:44 Відповісти
Справді тема ідеально підібрана. Депортація дітей це один із видів геноцид. Зразу можна ООН нагнути із її заявами що не геноцид. А ще це ідеально для накидування в інтернеті, бо зразу же можна згадувати що пітух педофіл та кидати безліч фото і відео із девіантними діями за його участі.

Зашкварили його просто неймовірно майстерно.
показати весь коментар
18.03.2023 02:25 Відповісти
Без дозволу ***** на болотах і муха не пролетить.
показати весь коментар
17.03.2023 23:04 Відповісти
Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом»
показати весь коментар
18.03.2023 13:26 Відповісти
 
 