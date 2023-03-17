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Рябікін залишає посаду керівника Мінстратегпрому. Його планують відправити послом у Китай, - Железняк

рябикин

Очільник міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін покидає свою посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав нардеп Железняк. 

"Павло Рябікін залишає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - зазначив він. 

Железняк підкреслив, що Рябікін, вірогідно, поїде послом у Китай

Він також оприлюднив інформацію, що замість Рябікіна міністром стане колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив колишнього голову "Укрзалізниці" Камишіна своїм радником

Автор: 

Китай (4737) посол (1110) Рябікін Павло (102) Камишін Олександр (165)


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Топ коментарі
+16
Стратегічні галузі промисловості працюють на повну потужність: снаряди і набої нема, куди дівати, сонце закривають хмари українських ударних безпілотників, сотні нових булатів, оплотів та козаків ведуть наступ на Півночі, Сході і Півдні!
То чувак тут всі питання порішав, можна і послом відправляти....
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17.03.2023 22:52 Відповісти
+16
КиївМіськБудда:
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:
- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд - Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка

Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
- глисти коломойського доїдають Країну.... і їм вдалось - вкраїнчики допомогли...
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17.03.2023 23:18 Відповісти
+11
Вспомнилась танцовщица "спасенная" из Китая во время начала ковида... Вот кого надо туда послом!
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17.03.2023 22:39 Відповісти
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Зеля, не оборсрись с послом в Китай.
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17.03.2023 22:36 Відповісти
Вже ....
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18.03.2023 00:14 Відповісти
знову ліжка міняють...
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17.03.2023 22:37 Відповісти
Стратегічні галузі промисловості працюють на повну потужність: снаряди і набої нема, куди дівати, сонце закривають хмари українських ударних безпілотників, сотні нових булатів, оплотів та козаків ведуть наступ на Півночі, Сході і Півдні!
То чувак тут всі питання порішав, можна і послом відправляти....
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17.03.2023 22:52 Відповісти
що не встиг дорішати, дорішає екс-очільник укрзалізниці...він там все порішав, тому і екс...
про які успіхи мзс каже кулеба, коли навіть посла в китаї немає...
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17.03.2023 22:57 Відповісти
а чому сирожу леща не підвищать? воно ж старається киздити без вихідних
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17.03.2023 22:38 Відповісти
Таке врадення, що ЗЄ свідків пройобів висилає.

От тільки слати буратін на такі відповідальні та насиджені кацапами напрямки - ідіотизм вищої проби.
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17.03.2023 22:38 Відповісти
КиївМіськБудда:
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:
- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд - Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка

Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
- глисти коломойського доїдають Країну.... і їм вдалось - вкраїнчики допомогли...
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17.03.2023 23:18 Відповісти
Вспомнилась танцовщица "спасенная" из Китая во время начала ковида... Вот кого надо туда послом!
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17.03.2023 22:39 Відповісти
то попередників досягнення
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17.03.2023 22:41 Відповісти
За ней самолет посилали
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17.03.2023 23:10 Відповісти
А я вже забув, кому вона віддячила за свій порятунок?
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17.03.2023 23:49 Відповісти
Напомним, Анастасия Зинченко стала известной в прошлом году. Она - та самая "девушка с собачкой из Уханя", которая не смогла вернуться из охваченного коронавируса Китая в Украину, потому что не захотела там оставлять свое домашнее животное. Затем вернуться ей помогал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Так они и познакомились. Впоследствии он развелся со своей предыдущей женой, а об отношениях с Настей стало известно публично. (с)
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18.03.2023 05:51 Відповісти
Точно! Дякую. )
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18.03.2023 10:04 Відповісти
Всіх зашкварених в посли!
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17.03.2023 22:39 Відповісти
"...стыд и позор, моя страна..."
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17.03.2023 22:41 Відповісти
блін. з першого разу прочитав МінІнстаграму)
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17.03.2023 22:42 Відповісти
Я здогадавсь: очільниками вони іменуються тому, що майстерно вміють прикривати своє очко!
)))
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17.03.2023 22:45 Відповісти
а ніяк не можна хламідію з рябкиним в китай назавжди?
тандемом, так би мовити - дві екскортні заслині послиці завжди кращє ніж одно...
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17.03.2023 22:46 Відповісти
надійніше було б в землю)
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17.03.2023 23:08 Відповісти
Не можна! А то Сі нападе! Бо вони його вмовлять.
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17.03.2023 23:52 Відповісти
Може хоча б в Болгарію?
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17.03.2023 22:47 Відповісти
Нельзя. Он курсы по оральным ласкам не окончил)
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17.03.2023 22:54 Відповісти
Черговий схематозник поіде послом до Китаю 😠
Сумно , що відправляють послами не професійних дипломатіа ,
а корупціонерів і близьких людей єрмака і Зе 😡
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17.03.2023 23:16 Відповісти
Рябікін - людина коломойського. Колись був керівником аєропорту Бориспіль і ВІДМОВИВСЯ НАЗИВАТИ АЄРОПОРТ їм Мазепи . А те, як він довго не пускав до полетів у Бориспільлоу-кост Райнеір ?

Не стоит його до Китаю посилати - він не патриот
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17.03.2023 23:20 Відповісти
А назовіть мені патріотів з числа зелених?
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18.03.2023 08:56 Відповісти
Андрій Єрмак
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18.03.2023 14:15 Відповісти
Існування якогось "мінстратегпрому" є економічною безглуздістю і суперечить елементарним принципам ринкової економіки і свідчить про глибоке нерозуміння елементарних економічних законів. Іншими словами, немає жодної "стратегічної промисловості", а є лише економіка, в якій оперує будь-яка промисловість.
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17.03.2023 23:24 Відповісти
Стратєга в Китаи - а як в нього з китаиською грамотою .
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17.03.2023 23:36 Відповісти
Можливо книжку купив. "Засвоїти 3588 ієрогліфів підручника - кінцева Гарантовано досяжна ціль для шкірного."

https://ukrkniga.in.ua/ua/p615764724-kitajska-gramota-dlya.html Китайська грамота для дітей від 9 до 209 років.
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18.03.2023 00:09 Відповісти
Можна забути про всі борошна є ятовування та міфічної неіснуючої т, з. мовної неадекватності!.
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18.03.2023 09:48 Відповісти
То ж хваліть його усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
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18.03.2023 00:14 Відповісти
а шо корабельні сосни закончились?
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18.03.2023 01:03 Відповісти
БАБАДААААААААА
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18.03.2023 05:41 Відповісти
Я не розумію чому нашу країну на дипломатичному рівні повині представляти відставні політики, прокурори, бездарні міністри , старі повії- сексопатологи. Що ми настільки себе не поважаємо , не поважаємо ті країни куди їх направляємо? Зараз наша країна в війні , війна іде на дипломатичному фронті. Від позиції Китая також залежить стан війни ,чи дасть він зброю Росії . А у нас в Китаї немає посла і збираємося послати неосвіченого ідіота. Дипломатична робота ,якщо її робити добре дуже складна . Значення дипломатії набирає зараз велику актуальність і робити її повинні добре підготовані професіонали.
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18.03.2023 06:33 Відповісти
Нагадати? - Новіє літца! Вони ж вчаться! Вони мають право на помилку!...
Чим більший ідіот створіння, тим менше в нього сумнівів і тим більше він слухняний - ось головний принцип кадрового підбору зеленої команди. Ну і результат...
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18.03.2023 07:41 Відповісти
Що не прізвище у зешобло-камаНді, як не москальське, так вигадане жидівське. Де українці у владі?
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18.03.2023 09:34 Відповісти
 
 