Рябікін залишає посаду керівника Мінстратегпрому. Його планують відправити послом у Китай, - Железняк

Очільник міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін покидає свою посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав нардеп Железняк.

"Павло Рябікін залишає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - зазначив він.

Железняк підкреслив, що Рябікін, вірогідно, поїде послом у Китай

Він також оприлюднив інформацію, що замість Рябікіна міністром стане колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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