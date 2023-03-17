Рябікін залишає посаду керівника Мінстратегпрому. Його планують відправити послом у Китай, - Железняк
Очільник міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін покидає свою посаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав нардеп Железняк.
"Павло Рябікін залишає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - зазначив він.
Железняк підкреслив, що Рябікін, вірогідно, поїде послом у Китай
Він також оприлюднив інформацію, що замість Рябікіна міністром стане колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
Топ коментарі
+16 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар17.03.2023 22:52 Відповісти Посилання
+16 Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2023 23:18 Відповісти Посилання
+11 Виталий #548501
показати весь коментар17.03.2023 22:39 Відповісти Посилання
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То чувак тут всі питання порішав, можна і послом відправляти....
про які успіхи мзс каже кулеба, коли навіть посла в китаї немає...
От тільки слати буратін на такі відповідальні та насиджені кацапами напрямки - ідіотизм вищої проби.
За три роки міністр Ткаченко встиг знищити:
- Держкіно (+ Рада з підтримки кінематографії)
- Український культурний фонд - Довженко-Центр
- Національна премія Шевченка
Кожен із членів Зе-Команди успішно розвалює країну у своєму секторі.
- глисти коломойського доїдають Країну.... і їм вдалось - вкраїнчики допомогли...
)))
тандемом, так би мовити - дві екскортні заслині послиці завжди кращє ніж одно...
Сумно , що відправляють послами не професійних дипломатіа ,
а корупціонерів і близьких людей єрмака і Зе 😡
Не стоит його до Китаю посилати - він не патриот
https://ukrkniga.in.ua/ua/p615764724-kitajska-gramota-dlya.html Китайська грамота для дітей від 9 до 209 років.
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
Чим більший ідіот створіння, тим менше в нього сумнівів і тим більше він слухняний - ось головний принцип кадрового підбору зеленої команди. Ну і результат...