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Новини Війна
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У МКС відповіли Захаровій на закиди, щодо ордеру на арешт Путіна: "Це рішення більше надає прав Україні. Вона тепер може ним оперувати"

захарова,марія

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової має значення передусім для України, а не Росії.

Про це заявив речник МКС Фаді Ель Абдалла в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи заяву представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової про те, що рішення МКС про ордер нібито "не має сенсу", адже Росія не є учасником Римського статуту, речник МКС зазначив, що РФ справді не входить до числа 123 країн, які визнають легітимність суду в Гаазі.

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"Але це рішення більше надає прав Україні, яка визнає наші рішення, аніж Росії. У правовому полі Україна тепер може оперувати цим рішенням у своїх відносинах з країнами, які визнають наші рішення", – сказав Фаді Ель Абдалла.

Він пояснив, що йдеться про те, що Україна може вимагати арешту Путіна і Львової-Бєлової на території 123 країн. Однак спікер МКС визнав, що суд не може проводити слухання за відсутності звинуваченої особи, тому якщо не буде арешту Путіна, засідань у його справі не буде.

"Тож ми намагатимемося вирішувати це шляхом співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення", – сказав речник суду.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

Автор: 

путін володимир (24222) Захарова Марія (362) Міжнародний кримінальний суд (331)


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Топ коментарі
+17
Сегодня ***** официально прировняли к Гитлеру.

- Изя, я знаю, что по закону нельзя сравнивать ***** и Гитлера. Но всё-таки?
- Ну, Сёма... Между бесноватым и ё@анутым всё-таки есть разница!
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17.03.2023 23:08 Відповісти
+16
ВСЕ. Початок полювання на *****
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17.03.2023 23:14 Відповісти
+11
Оголошено сафарі.
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17.03.2023 23:18 Відповісти
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Сегодня ***** официально прировняли к Гитлеру.

- Изя, я знаю, что по закону нельзя сравнивать ***** и Гитлера. Но всё-таки?
- Ну, Сёма... Между бесноватым и ё@анутым всё-таки есть разница!
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17.03.2023 23:08 Відповісти
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка
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17.03.2023 23:09 Відповісти
Какое милое личко может быть у этой алкоголички? Я не суджу людей по зовнішньому вигляду. Іноді людина без зовнішніх ознак краси при спілкуванні набагато приємніша ніж деякі красуні. Але у випадку Захарової зовнішність лише підкреслює її внутрішню огидність.
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18.03.2023 08:43 Відповісти
А вот и "личико"! Ну, разве не прелесть?

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18.03.2023 09:21 Відповісти
Пропагандони ********* самі розуміють що несуть брєд, але їм за це платять бабло.
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17.03.2023 23:12 Відповісти
ВСЕ. Початок полювання на *****
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17.03.2023 23:14 Відповісти
Оголошено сафарі.
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17.03.2023 23:18 Відповісти
У Захеровой еще есть шанс закосить под дурку (тем более, все симптомы на лице). Тогда можна отмазаться от трибунала.
Захерова, тебе больше что нравится: дурка или трибунал?
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17.03.2023 23:22 Відповісти
дурі щось пояснювати? - даремно втрачений час.
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17.03.2023 23:26 Відповісти
перший камень найважливіший - саме за ним і йде лавина...
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17.03.2023 23:28 Відповісти
Захарову на ГИЛЯКУ за наклеп на українців і брехню
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17.03.2023 23:35 Відповісти
кацапы , угаманитесь , это уже ****** не вертуальный , это уже ****** капитальный , теперь для вас уже все и все решили , вас тварей душить будут по полной , для всего цивелезованного мира вы стали в один Ряд с ********** гитлеровскими , убить кацапа теперь - ДОЛГ !!!!!
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17.03.2023 23:42 Відповісти
Ні Сербія за Мілошевича ні Ірак за часів Хусейна не були учасниками Римського статуту, а он як вийшло...
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17.03.2023 23:55 Відповісти
В почему МИД отвечает шалаве захаровой? Она ведь уровень дерьмака! Он завхоз, а она - *****!
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18.03.2023 00:03 Відповісти
Цивілізація нарешті визначилася - евтаназія, трепанація і розтин мокшандії. А послідовність цих процесів визначатиме Україна.
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18.03.2023 00:08 Відповісти
Мені цікаво, якого двійника путлера будуть судити?
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18.03.2023 06:00 Відповісти
Всех, поему нет?!
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18.03.2023 07:11 Відповісти
Допригалась, скотина!
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18.03.2023 07:12 Відповісти
перевідбулавте ссиклівого малька... - буба не лох - ми лохі!
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18.03.2023 07:20 Відповісти
 
 