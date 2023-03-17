У МКС відповіли Захаровій на закиди, щодо ордеру на арешт Путіна: "Це рішення більше надає прав Україні. Вона тепер може ним оперувати"

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової має значення передусім для України, а не Росії.

Про це заявив речник МКС Фаді Ель Абдалла в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи заяву представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової про те, що рішення МКС про ордер нібито "не має сенсу", адже Росія не є учасником Римського статуту, речник МКС зазначив, що РФ справді не входить до числа 123 країн, які визнають легітимність суду в Гаазі.

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"Але це рішення більше надає прав Україні, яка визнає наші рішення, аніж Росії. У правовому полі Україна тепер може оперувати цим рішенням у своїх відносинах з країнами, які визнають наші рішення", – сказав Фаді Ель Абдалла.

Він пояснив, що йдеться про те, що Україна може вимагати арешту Путіна і Львової-Бєлової на території 123 країн. Однак спікер МКС визнав, що суд не може проводити слухання за відсутності звинуваченої особи, тому якщо не буде арешту Путіна, засідань у його справі не буде.

"Тож ми намагатимемося вирішувати це шляхом співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення", – сказав речник суду.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.