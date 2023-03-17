"Путін у Гаазі - це нескоро, але те ж саме говорили про Югославію", - голова Мін’юсту Британії Рааб
Процес проти російського диктатора Володимира Путіна в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі може потребувати багато часу, але те саме колись говорили про Югославію і про Руанду.
Про це сказав міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб, повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Рааб сказав, що "це буде, мабуть, тривалий процес, проте те ж саме говорили про Югославію і про Руанда, і багато хто з відповідальних за скоєні там воєнні злочини в результаті опинилися в суді".
Міністр також пообіцяв сприяння МКС при розслідуванні звинувачень проти Путіна, у тому числі у проведенні експертиз та опитуванні свідків разом із колегами з Нідерландів, і сказав, що "найближчим часом Путіну буде складно подорожувати", оскільки країни-учасниці конвенції про МКС зобов'язані його заарештувати за ордером суду.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.
За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.
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ЧАС ПІШОВ!
Доречі, диктатори більше помирали від інфарктів, приступів й раку..кажуть путя може від раку гигнути..
... Остается лишь решить
Как тебя нам порешить.
Оглоушить канделябром
Аль подушкой удушить ...
- Физиотерапевтические процедуры, Сёма. 20 минут на электрическом стуле и все проблемы как рукой снимет.
Міжнародний суд , видавши ордер на арешт путі ( чорну мітку ) , поставив на ньому - великий жирний хрест . Це сигнал усьому світу - <******* поза законом ..
2. Но более ценно то, что с этой мыслью ***** будет ложиться спать , пробуждаться среди ночи и просыпаться утром.
Это неумолимо будет точить (не подтачивать) жалкую жизнь этого насекомого
В июне 2011 выдали разрешение на арест, а к октябрю граждане Ливии уже убили Каддафи
Ну, то есть нет - это не прямой намек, что Путин сейчас же откинется. Просто такая вот параллель. Просто параллель