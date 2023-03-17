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"Путін у Гаазі - це нескоро, але те ж саме говорили про Югославію", - голова Мін’юсту Британії Рааб

рааб

Процес проти російського диктатора Володимира Путіна в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі може потребувати багато часу, але те саме колись говорили про Югославію і про Руанду.

Про це сказав міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб, повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Рааб сказав, що "це буде, мабуть, тривалий процес, проте те ж саме говорили про Югославію і про Руанда, і багато хто з відповідальних за скоєні там воєнні злочини в результаті опинилися в суді".

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Міністр також пообіцяв сприяння МКС при розслідуванні звинувачень проти Путіна, у тому числі у проведенні експертиз та опитуванні свідків разом із колегами з Нідерландів, і сказав, що "найближчим часом Путіну буде складно подорожувати", оскільки країни-учасниці конвенції про МКС зобов'язані його заарештувати за ордером суду.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

Автор: 

Велика Британія (5687) путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331) Рааб Домінік (29)


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Топ коментарі
+15
Головне те що в ***** тепер є - тавро міжнародного злочинця . Тепер кожен політик у світі , коли буде з ним спілкуватись , підсвідомо буде розуміти що спілкується з міжнародним злочинцем . Це тиснутиме на психіку і змушуватиме триматись від ***** подалі .
Міжнародний суд , видавши ордер на арешт путі ( чорну мітку ) , поставив на ньому - великий жирний хрест . Це сигнал усьому світу - <******* поза законом ..
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17.03.2023 23:59 Відповісти
+14

ЧАС ПІШОВ!
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17.03.2023 23:46 Відповісти
+8
Если верить Буданову - он уже здох. А вот "неожиданный" сердечный приступ - вполне возможен:

... Остается лишь решить
Как тебя нам порешить.
Оглоушить канделябром
Аль подушкой удушить ...
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18.03.2023 00:00 Відповісти
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ЧАС ПІШОВ!
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17.03.2023 23:46 Відповісти
Бажано щоб годинник був марки "Кleynod"
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17.03.2023 23:53 Відповісти
Obidno to, chto nacist putin ***** uspeet zoxnut poka evo smogut otpravit na sud...
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17.03.2023 23:51 Відповісти
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17.03.2023 23:51 Відповісти
А може як Хусейн, Нгема, Каддафі, Чаушеску не дотягнути..

Доречі, диктатори більше помирали від інфарктів, приступів й раку..кажуть путя може від раку гигнути..
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17.03.2023 23:55 Відповісти
Если верить Буданову - он уже здох. А вот "неожиданный" сердечный приступ - вполне возможен:

... Остается лишь решить
Как тебя нам порешить.
Оглоушить канделябром
Аль подушкой удушить ...
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18.03.2023 00:00 Відповісти
- Изя, вот Роза предлагает лечить *****. Как?
- Физиотерапевтические процедуры, Сёма. 20 минут на электрическом стуле и все проблемы как рукой снимет.
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17.03.2023 23:56 Відповісти
Головне те що в ***** тепер є - тавро міжнародного злочинця . Тепер кожен політик у світі , коли буде з ним спілкуватись , підсвідомо буде розуміти що спілкується з міжнародним злочинцем . Це тиснутиме на психіку і змушуватиме триматись від ***** подалі .
Міжнародний суд , видавши ордер на арешт путі ( чорну мітку ) , поставив на ньому - великий жирний хрест . Це сигнал усьому світу - <******* поза законом ..
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17.03.2023 23:59 Відповісти
1. Для ***** будет проблематично ездить даже в те страны, которые не подписали Римский устав. И это будет показательно. Хотя он может это сделать специально ( типа выездной ).
2. Но более ценно то, что с этой мыслью ***** будет ложиться спать , пробуждаться среди ночи и просыпаться утром.
Это неумолимо будет точить (не подтачивать) жалкую жизнь этого насекомого
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18.03.2023 00:00 Відповісти
После решения МУС об аресте Муамара Каддафи он прожил 4 месяца
В июне 2011 выдали разрешение на арест, а к октябрю граждане Ливии уже убили Каддафи
Ну, то есть нет - это не прямой намек, что Путин сейчас же откинется. Просто такая вот параллель. Просто параллель
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18.03.2023 00:22 Відповісти
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18.03.2023 00:26 Відповісти
Главпідор скоріш в пекло до чортів раніше відправиться, до суда можливо недотягне, от ота шалава, решта прислуги мають всі шанси там опинитись.
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18.03.2023 00:44 Відповісти
щось мені все більше спадає на думку, що цей ордер на арешт ху йла є атвєточкою американців на збиття їхнього Ріпера. особливо як ще стало сьогодні зранку відомо, що шойгу нагородив своїх пілотів, які закошмарили той безпілотник. бо по офіційній цапській версії - їхні сушки там ні до чого, то тіпа безпілотник сам, побачивши сушки, втратив керування... а на наступний день нагороджують пілотів.. брехня на брехні... от американців мабуть це й заїло.
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18.03.2023 01:21 Відповісти
Гаага могла би визвать и заслушать МЕРКЕЛЬ , Берлускони и других друзей хутина . какой позор был бы этим политикам
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18.03.2023 06:20 Відповісти
Сумніваюсь, що він дотягне до лави підсудних. Маю на увазі, що дістати керівника величезної ядерної держави практично неможливо. Воно, або помре своєю смертю, або двірцеві усунуть, але не видадуть. Його заочно осудять, скоріше за все. Хоча...все може бути.
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18.03.2023 07:24 Відповісти
Колишню Юголславію бомбили, а москальщину бомбити не будуть. Тому ***** не буде, на лаві підсудних.
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18.03.2023 08:34 Відповісти
 
 