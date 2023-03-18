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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США до вересня планують передати Україні допомоги на $7,4 мільярда, - представник в ООН Томас-Грінфілд

грінфілд

Сполучені Штати планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 мільярда допомоги до вересня.

Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати після вторгнення (Росії – ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня", - зауважила представниця США.

У цьому зв’язку вона закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців. Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надавши летальну зброю Росії, Китай перетне "червону лінію", - постпред США в ООН Томас-Грінфілд

Однак, підкреслила представниця США, необхідно йти далі.

"Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член",- наголосила глава місії США при ООН.

Вона також підкреслила необхідність припинити атаки рф по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ, спрямовані проти критично важливої інфраструктури в Україні, є "ганебною ескалацією", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Автор: 

ООН (3393) допомога (8484) США (23607) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+4
зелені точуть пили...
потім знайдете на інтернеті за подвійну ціну.
ну як яйця, картоплю і яблука...
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18.03.2023 01:39 Відповісти
+3
якби не волонтери і допомога з "проклятого" західу - зелені б вже всіх на балалайку поставили!
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18.03.2023 02:47 Відповісти
+3
"Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
тей кoзел який це придумав? - не программер, так собі, лайно якесь...
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18.03.2023 02:49 Відповісти
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зелені точуть пили...
потім знайдете на інтернеті за подвійну ціну.
ну як яйця, картоплю і яблука...
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18.03.2023 01:39 Відповісти
Олх і канали у вайбері, внаглу у Сільпо..просто кабздець..а ми на памперси з пелюшками на шпиталі збираємо.. Доречі, соцстрах перестав видавати пайки й засоби гігієни на підставі, що все йде на шпиталі..зашквар на зашкварі
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18.03.2023 02:40 Відповісти
якби не волонтери і допомога з "проклятого" західу - зелені б вже всіх на балалайку поставили!
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18.03.2023 02:47 Відповісти
"Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
тей кoзел який це придумав? - не программер, так собі, лайно якесь...
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18.03.2023 02:49 Відповісти
Це захист від спаму.
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18.03.2023 06:35 Відповісти
Нема міри вдяки жителям США!!!!
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18.03.2023 02:59 Відповісти
Якщо мене хтось читає із американської офіційної сторони, то знайте, що український народ благає вас давати гроші американських платників податків виключно під конкретні проекти в Україні. Досить давати гроші на єдиний тєлємарафон, на тєлєшоу кравець, на корупційні схеми з яйцями по 17 грн і яблуками по 50, на космічні зарплати чиновникам. Кожен ваш цент має бути ретельно проконтрольований на предмет доцільності його використання. Тільки так ми здолаємо рашизм не тільки на полі бою, а й в середині країни.
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18.03.2023 06:34 Відповісти
вас чують
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18.03.2023 08:23 Відповісти
 
 