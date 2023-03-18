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Ми вітаємо видачу ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової, - керівник МЗС Канади Жолі

мелані,жолі

Канада схвалює видачу Міжнародним кримінальним судом ООН ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Путіна та уповноваженої Марії Львової-Бєлової за їх вірогідну участь у обурливій схемі депортації українських дітей до Росії", - заявила Жолі.

Вона наголосила, що Канада "рішуче підтримує народ України".

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "історичним".

Автор: 

Міжнародний кримінальний суд (331) Жолі Мелані (80) Львова-Бєлова Марія (17)


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Топ коментарі
+4
Бумеранг повертається.

https://bukinfo.com.ua/analityka/svitoglyad-dyktatora-putin-vvazhaye-vidstup-v-ukrajini-svojim-smertnym-vyrokom-the-atlantic якось він сказав президенту Франції Ніколя Саркозі, що повісить президента Грузії Міхеіла Саакашвілі так само, як «американці повісили Саддама Хусейна».

«у Путіна був апоплектичний напад», коли вбили Каддафі. Згідно з кількома свідченнями Путін часто передивлявся жахливі кадри, як Каддафі захоплюють у дренажній трубі й забивають до смерті.
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18.03.2023 01:30 Відповісти
+4
Піонтковський був правий: путін боїться лома в задній прохід
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18.03.2023 01:52 Відповісти
+4
рік вже Україна не злякалася, і далі буде точно так!
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18.03.2023 02:31 Відповісти
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Бумеранг повертається.

https://bukinfo.com.ua/analityka/svitoglyad-dyktatora-putin-vvazhaye-vidstup-v-ukrajini-svojim-smertnym-vyrokom-the-atlantic якось він сказав президенту Франції Ніколя Саркозі, що повісить президента Грузії Міхеіла Саакашвілі так само, як «американці повісили Саддама Хусейна».

«у Путіна був апоплектичний напад», коли вбили Каддафі. Згідно з кількома свідченнями Путін часто передивлявся жахливі кадри, як Каддафі захоплюють у дренажній трубі й забивають до смерті.
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18.03.2023 01:30 Відповісти
Я не видел, интересно, где б посмотреть?!
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18.03.2023 07:04 Відповісти
Піонтковський був правий: путін боїться лома в задній прохід
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18.03.2023 01:52 Відповісти
Бегом туда обоим нах...
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18.03.2023 02:08 Відповісти
рік вже Україна не злякалася, і далі буде точно так!
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18.03.2023 02:31 Відповісти
рижий знову в американській хаті?
ніхт помочі Україні?
віли - як оружиє возмездія!
зелених теж касається, а може і їх перших.
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18.03.2023 02:57 Відповісти
***** *****м, а квітень 19го - щє всім нам відригнеться до кровавих кішок...
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18.03.2023 03:17 Відповісти
Так вже..хоча зелень хоче зробитиище гірше
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18.03.2023 03:37 Відповісти
кацапи своїми пітушневими баталіонами Україну пугае?
кувалда ух пітуху на гребінь..- порядні кури відворачюються!
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18.03.2023 03:49 Відповісти
Хай Байден поспішає,бо зелена банда ще одну кримінальну справу проти нього відкриє.
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18.03.2023 06:14 Відповісти
Наконец-то на Западе поняли, шо ***** обикновенний преступник.
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18.03.2023 07:06 Відповісти
 
 