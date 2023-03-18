Ми вітаємо видачу ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової, - керівник МЗС Канади Жолі

Канада схвалює видачу Міжнародним кримінальним судом ООН ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Путіна та уповноваженої Марії Львової-Бєлової за їх вірогідну участь у обурливій схемі депортації українських дітей до Росії", - заявила Жолі.

Вона наголосила, що Канада "рішуче підтримує народ України".

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "історичним".