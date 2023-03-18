Українська ППО знищила 11 із 16 "шахедів", які запускали з двох напрямків, - Повітряні сили

Ввечері 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed- 136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Атака здійснювалась з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

"Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.

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