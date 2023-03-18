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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українська ППО знищила 11 із 16 "шахедів", які запускали з двох напрямків, - Повітряні сили

шахед

Ввечері 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed- 136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Атака здійснювалась з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

"Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вдарили безпілотниками по критичних об’єктах Дніпропетровщини, - ПК "Схід"

Українська ППО знищила 11 із 16 шахедів, які запускали з двох напрямків, - Повітряні сили 01

Автор: 

безпілотник (4430) ППО (3326) Повітряні сили (2811)


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Топ коментарі
+7
До Антона Геращенка - це він займається коригуванням кацаських дронів зразу після обстрілу.
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18.03.2023 06:19 Відповісти
+6
"Чому не пишете що з іншими п'ятьма?"
А сенс писати ? Якщо не збили, то кудись долетіли-елементарна логіка. Чи геолокацію прильотів треба було викласти ?
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18.03.2023 07:57 Відповісти
+5
Може.

Бо,аби шахеде долітити від "брянської області" до Львівщини, треба пролетіти Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Тернопільську області.

Якщо вірити Ігнату, то ппо в цих областях у цей час або спало, або подивились у небо і сказали: "нам пох, він на Львівщину летить, нехай летить"...
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18.03.2023 08:24 Відповісти
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Чому не пишете що з іншими п'ятьма?
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18.03.2023 06:16 Відповісти
До Антона Геращенка - це він займається коригуванням кацаських дронів зразу після обстрілу.
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18.03.2023 06:19 Відповісти
Російські окупанти ввечері 17 березня завдали удару безпілотниками-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Джерело:
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18.03.2023 06:22 Відповісти
"Чому не пишете що з іншими п'ятьма?"
А сенс писати ? Якщо не збили, то кудись долетіли-елементарна логіка. Чи геолокацію прильотів треба було викласти ?
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18.03.2023 07:57 Відповісти
Вчора ввечорі на сайтах регіональних ЗМІ (Рівне, Хмельницький, Львів) писали, що шахіди з білорашки летіли!
Прокидають вранці - з брянської області!
Або це магія, або піздьож!!!
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18.03.2023 07:53 Відповісти
А може бути магічний піздеж?
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18.03.2023 08:05 Відповісти
Може.

Бо,аби шахеде долітити від "брянської області" до Львівщини, треба пролетіти Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Тернопільську області.

Якщо вірити Ігнату, то ппо в цих областях у цей час або спало, або подивились у небо і сказали: "нам пох, він на Львівщину летить, нехай летить"...
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18.03.2023 08:24 Відповісти
А могли через Білорусь та Волинську обл.
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18.03.2023 10:15 Відповісти
У п'ятницю, 17 березня, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 23:33, жителі Львівщини чули вибухи.

Про це https://lviv.media/ LVIV.MEDIA повідомили читачі.
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18.03.2023 08:27 Відповісти
Мер Рівного застеріг про загрозу атаки "Шахідами": невідомий об'єкт залетів із Білорусі

Автор:
https://24tv.ua/nazariy-lazur_tag7958/ Назарій Лазур

23:21, 17 березня
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18.03.2023 08:39 Відповісти
Бачив русняви ресурси де вони писали що запускають з **********, тобто це партнери братушки білоруси запускають
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18.03.2023 09:36 Відповісти
 
 