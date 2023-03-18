Українська ППО знищила 11 із 16 "шахедів", які запускали з двох напрямків, - Повітряні сили
Ввечері 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed- 136/131".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Атака здійснювалась з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
"Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар18.03.2023 06:19 Відповісти Посилання
+6 Alex O #513819
показати весь коментар18.03.2023 07:57 Відповісти Посилання
+5 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар18.03.2023 08:24 Відповісти Посилання
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А сенс писати ? Якщо не збили, то кудись долетіли-елементарна логіка. Чи геолокацію прильотів треба було викласти ?
Прокидають вранці - з брянської області!
Або це магія, або піздьож!!!
Бо,аби шахеде долітити від "брянської області" до Львівщини, треба пролетіти Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Тернопільську області.
Якщо вірити Ігнату, то ппо в цих областях у цей час або спало, або подивились у небо і сказали: "нам пох, він на Львівщину летить, нехай летить"...
Про це https://lviv.media/ LVIV.MEDIA повідомили читачі.
Автор:
https://24tv.ua/nazariy-lazur_tag7958/ Назарій Лазур
23:21, 17 березня