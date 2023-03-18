Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300, пошкоджено житловий комплекс, - ОВА
Війська російських загарбників вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу у Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"Рашисти вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу", - йдеться у повідомленні.
Секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.
"Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи й фасади.
Люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар18.03.2023 07:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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