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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300, пошкоджено житловий комплекс, - ОВА

ракета,ракети

Війська російських загарбників вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА. 

"Рашисти вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу", - йдеться у повідомленні.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.

"Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи й фасади.

Люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя (2315) обстріл (29527) ракети (4092)


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читають - але іноді ви мене бісите, рідні....і кацапами зеленеми здаетеся...
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18.03.2023 07:08 Відповісти
 
 