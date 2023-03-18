Сі Цзіньпін може обговорити з Путіним допомогу в ухилянні від санкцій, - ISW

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві може обговорити схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Кремлі заявляють, що Путін та Сі планують підписати невказані двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ та Китаю.

"Повідомляється, що китайські компанії продавали гвинтівки, запчастини для дронів та обладнання російським організаціям, які можуть бути використані у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що китайське керівництво розглядає можливість постачання летального обладнання до Росії", - йдеться у публікації.

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Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до РФ китайського обладнання.

Раніше в ISW озвучували оцінку, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та китайський лідер підписали 1 березня пакет із 16 угод, які можуть сприяти обходу російських санкцій за рахунок спрямування китайських товарів через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на те, щоб позиціонувати Китай як неупередженого стороннього посередника у переговорах між Росією та Україною", - йдеться у звіті.

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