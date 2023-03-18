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Сі Цзіньпін може обговорити з Путіним допомогу в ухилянні від санкцій, - ISW

путін,сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві може обговорити схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Кремлі заявляють, що Путін та Сі планують підписати невказані двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ та Китаю.

"Повідомляється, що китайські компанії продавали гвинтівки, запчастини для дронів та обладнання російським організаціям, які можуть бути використані у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що китайське керівництво розглядає можливість постачання летального обладнання до Росії", - йдеться у публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім про візит Сі Цзіньпіна до Росії: "Дуже важливо, щоб він почув і українську сторону, а не тільки Путіна"

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до РФ китайського обладнання.

Раніше в ISW озвучували оцінку, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та китайський лідер підписали 1 березня пакет із 16 угод, які можуть сприяти обходу російських санкцій за рахунок спрямування китайських товарів через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на те, щоб позиціонувати Китай як неупередженого стороннього посередника у переговорах між Росією та Україною", - йдеться у звіті.

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Автор: 

візит (1623) путін володимир (24222) Сі Цзіньпін (336) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
А може і ні Бо Гаага світіть обом
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18.03.2023 06:34 Відповісти
+6
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18.03.2023 06:37 Відповісти
+3
путя ухилянт від здорового глузду .
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18.03.2023 07:35 Відповісти
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А може і ні Бо Гаага світіть обом
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18.03.2023 06:34 Відповісти
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18.03.2023 06:37 Відповісти
Весь час дивуюсь, ну звідки вони все це знають у тому "інституті"?
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18.03.2023 07:01 Відповісти
пути и лука, соси у си...
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18.03.2023 07:05 Відповісти
тем крім постачання та ухиляння немає
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18.03.2023 07:15 Відповісти
возможно Путєн Сі даст на балалайке поиграть
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18.03.2023 07:18 Відповісти
moje Si syade zamist' Pu?
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18.03.2023 07:24 Відповісти
ФБ Pavlo Klimkin

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт Путіна звісно очікуване. Ми всі на нього чекали. Це другий удар "під дих".
Перший, якщо пам'ятаєте, - запис розмови про малайзійський Боїнг.
Але цей удар крутіший. Набагато. Я не вірю у випадковості і думаю, що це рішення могло з'явитися на тиждень раніше або пізніше.

Але з'явилося саме напередодні візиту китайського лідера до Москви.

І звісно значно звужує маневр Сі і псує Путіну все "враження" від візиту.
Домовлятися із злочинцями "великому Сі" якось не пасує. Тому ризикну сказати, що це і сигнал лідеру Китаю. Про те, щоб він серйозно поговорив з Путіним про те, що час "згортатися". Наприклад, не йти на вибори у березні 2024 року. Або інші, більш креативні варіанти. Такий собі пас Сі. Звісно, з юридичної точки зору тут все зрозуміло. А політичні ставки явно зросли. _

ФБ Николай Нестор Нагорняк
"Домовлятися із злочинцями "великому Сі" якось не пасує." - яка наївність... відомого дипломата.
ФБ Николай Нестор Нагорняк
Ця гра на довго. Сі намагається всіх перемудрити, застосовуючи всі 50+ стратагем.
Відомі «Тридцать шесть стратагем» (кит. трад. 三十六計, упр. 三十六计, пиньинь sān-shí-liù jì) - древнекитайский военный трактат. В более широком смысле, собрание неявных тактических приёмов и система непрямых ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы
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18.03.2023 07:29 Відповісти
путя ухилянт від здорового глузду .
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18.03.2023 07:35 Відповісти
Пу намагатиметься ухилитись від могутньої струї Сі...
Сізіндрінь мріяв про міцний тил на заході Китаю. А отримав геморой.
З пітіним зараз не те що зустрічатись, здоровкатись не можна.
І анекдот, в алегорії схожий на пуцін та Україна:
- Летить джміль, зустрічає комара в бинтах та в гіпсі.
- Що трапилось?
- Та... Та побачив світло, подумав, що то світлячиха...
- І шо?
- А шо? А то окурок...
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18.03.2023 10:59 Відповісти
Я думаю, ***** буде просити у сі виторгувати у Арахамії хоча б Крим.
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18.03.2023 09:07 Відповісти
Сы мудрец китайский Если есть стремление разбить камень, он, камень" сам даст трещину.
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18.03.2023 10:12 Відповісти
Сі - мудак китайський. Комуняки та древня китайська мудрість - це дві великі різниці.
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18.03.2023 10:21 Відповісти
Комуняки-мудаки мають привичку брати собі в помічники мудреців
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18.03.2023 10:25 Відповісти
 
 