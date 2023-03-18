Ворог завдав 34 авіаційні удари, 1 ракетний удар та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Російські загарбники не припиняють обстрілів. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них - із застосуванням БПЛА "Шахед-136". 10 цих БпЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один, нажаль, влучив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Також противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них - по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. Тут також, на щастя обійшлось без жертв.

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