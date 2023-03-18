УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
961 1

Ворог завдав 34 авіаційні удари, 1 ракетний удар та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

рсзв

Російські загарбники не припиняють обстрілів. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них - із застосуванням БПЛА "Шахед-136". 10 цих БпЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один, нажаль, влучив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Також противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них - по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. Тут також, на щастя обійшлось без жертв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 березня росіяни завдали 19 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) обстріл (29527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже багато атак ворога літакаками і їх кількість зростає. Були такі дні, коли кацапи зовсім не вилітали, а тут аж 34 авіаудари.
показати весь коментар
18.03.2023 08:52 Відповісти
 
 