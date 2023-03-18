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Новини Окупація Криму Війна
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Цивільних у Криму примусово залучають до будівництва фортифікаційних споруд та окопів, - Генштаб

крим

У Красноперекопському районі окупованого Криму росіяни почали будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

"Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі", -  йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти встановили протитанкові "зуби дракона" на Керченському півострові. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) Крим (14199)


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Топ коментарі
+7
Пройшло століття І на "Ішуньських позиціях" відновилося будівництво оборонних ліній А потім був "паследний пароход на Константинополь"!
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18.03.2023 07:19 Відповісти
+5
А могли б готуватися до шашликів, як це рекомендував 13 місяців тому один довпойоп із кварталу95
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18.03.2023 07:47 Відповісти
+4
влітку залучатимуть курортників
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18.03.2023 07:51 Відповісти
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Пройшло століття І на "Ішуньських позиціях" відновилося будівництво оборонних ліній А потім був "паследний пароход на Константинополь"!
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18.03.2023 07:19 Відповісти
у кацапів там постійні граблі. В 41-му вони ж там же, біля Ішуні, не змогли стримати "танкові" полчища Манштейна (кажуть, тоді у німців там взагалі не було танків).
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18.03.2023 09:01 Відповісти
Цим періодом якось не цікавився Взагалі війну в Криму радянська історична наука (а я при ній учився) старалася "замовчувать" - надто була ганебною Згадують лише два епізоди - "оборона Севастополя" та "Аджимушкайські каменоломні" І ВСЕ!!!
Це мені нагадує підручник з "Істоії УРСР" "сталінських часів" Видання для студентів ВУЗів Там "історія Великого князівства Київського" закінчується його розгромом монголо-татарами Потім - "пустка" І тільки через два століття "як із-під землі" вискакує Богдан Хмельницький з п"ятимільйонним "украинским народом" і з усіх сил преться до "вассаединения с великим рассийским народом"
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18.03.2023 09:17 Відповісти
там взагалі мрак. Падіння Києва, 2 століття іга (що воно таке...), потім якесь стояння на Угрє (Боже ж ти мій, де Київ, де угра!), і, Ви помиляєтесь - не хепіенд. Адже знову якісь незрозуміла фігня, хоч і не іго, знову на 2 століття і аж тоді, нарешті воссоєдінєніє двох сєстьор у нашому бувшому райцентрі Переяславі. Тільки ось нещодавно той пам'ятник знесли. Переяславські завжди його (той пам'ятник) називали "дві простітутки"...
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18.03.2023 09:31 Відповісти
Так - а якже признаться що після битви під Синіми Водами (на півтора століття до "куликівської" ) територія України від "іга" звільнилася!
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18.03.2023 09:59 Відповісти
при совку про Сині Води взагалі не згадували. Це ми вже зараз такі вумні. А при совку - сказали іго, значить іго. Уже навіть і при незалежній Україні в старших класах доводилось вступати в дискусії із вчителькою історії (у якої ще совок в голові був)
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18.03.2023 10:17 Відповісти
Колись говорив з одним російським "альтернативним" істориком Коли він ознайомився з історичними документами, що писали про битву під Синіми Водами, то висловив версію, що ця битва могла послужить основою для "казки" про Куликівську битву Бо російські археологи те "Куликово поле" перерили вздовж і впоперек, але так і не відшукали якогось масового поховання
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18.03.2023 13:31 Відповісти
Хухрым ваш,мрази ...
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18.03.2023 07:25 Відповісти
Пусть покопают родную гавань.
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18.03.2023 07:34 Відповісти
А могли б готуватися до шашликів, як це рекомендував 13 місяців тому один довпойоп із кварталу95
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18.03.2023 07:47 Відповісти
влітку залучатимуть курортників
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18.03.2023 07:51 Відповісти
Саме цікаве - на "Ішуньській оборонній лінії" століття тому сиділи саме адепти відновлення "Единой и неделимой России" А штурмували їх - "махновці"!
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18.03.2023 07:57 Відповісти
Тут саме важливе, шо потім з ними зробили ленін-фрунзе.
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18.03.2023 08:02 Відповісти
А їх роль у нас будуть грать "блазенята"? Так для цього вміть воювать треба А вони цього бояться - "на вайне убить могут"!
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18.03.2023 08:04 Відповісти
Не дай Бог шоб ця історія повторилася.
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18.03.2023 08:07 Відповісти
Нехай допомагають своїм асвабадітєлям.
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18.03.2023 08:24 Відповісти
....а ми так і до цього часу не знаємо хто розібрав наші фортифікаційні споруди на Півдні,хто розмінував мінні поля,хто дав наказ вивести звідти ЗСУ....
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18.03.2023 10:11 Відповісти
там есть кого привлекать для строительства. Предатели из оккупированных территорий.
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18.03.2023 11:42 Відповісти
 
 