Цивільних у Криму примусово залучають до будівництва фортифікаційних споруд та окопів, - Генштаб

У Красноперекопському районі окупованого Криму росіяни почали будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

"Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.

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