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Цивільних у Криму примусово залучають до будівництва фортифікаційних споруд та окопів, - Генштаб
У Красноперекопському районі окупованого Криму росіяни почали будівництво фортифікаційних споруд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.
"Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Яр Холодний
показати весь коментар18.03.2023 07:19 Відповісти Посилання
+5 Super Gut
показати весь коментар18.03.2023 07:47 Відповісти Посилання
+4 Bel Amor #551006
показати весь коментар18.03.2023 07:51 Відповісти Посилання
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Це мені нагадує підручник з "Істоії УРСР" "сталінських часів" Видання для студентів ВУЗів Там "історія Великого князівства Київського" закінчується його розгромом монголо-татарами Потім - "пустка" І тільки через два століття "як із-під землі" вискакує Богдан Хмельницький з п"ятимільйонним "украинским народом" і з усіх сил преться до "вассаединения с великим рассийским народом"