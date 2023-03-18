Протягом доби окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, три особи зазнали поранень, - ОВА
Протягом 17 березня російські окупанти здійснили 50 обстрілів Херсонської області, місто Херсон ворог обстрілював 3 рази.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів три людини зазнали поранень.
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