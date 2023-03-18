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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом доби окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, три особи зазнали поранень, - ОВА

херсонщина,козацьке

Протягом 17 березня російські окупанти здійснили 50 обстрілів Херсонської області, місто Херсон ворог обстрілював 3 рази.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 7 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів три людини зазнали поранень. 

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Автор: 

обстріл (29527) Херсон (3462) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5937)


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