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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 164 200 осіб (+880 за добу), 3511 танків, 2560 артсистем, 6830 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 164 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,

танків - 3511 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6830 (+7) од,

артилерійських систем - 2560 (+8) од,

РСЗВ - 506 (+2) од,

засоби ППО - 265 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од,

спеціальна техніка - 259 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу авіація Сил оборони завдала 9 ударів по скупченню ворога, ракетні війська вразили 3 пункти управління та розгорнуту позицію ППО, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 164 200 осіб (+880 за добу), 3511 танків, 2560 артсистем, 6830 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) знищення (7696) техніка (1872) втрати (4479)


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Топ коментарі
+10
900 чумардосів і 26 одиниць техніки. Вибивається арта по трохи. Слава ЗСУ!
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18.03.2023 09:01 Відповісти
+6
Так! Вчора було повідомлення про враження Су-25-го А сьогодні у зведенні - "0" Не встановили точно, чи "до кінця добили", чи просто "підбили"?
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18.03.2023 08:16 Відповісти
+6
Та по суті - і показувать нічого "супер" не треба! "Піруни" - ті ж самі "Ігли" - тільки модернізовані І б"ють вони кацапських "аналоговнетів" більше року вже!
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18.03.2023 08:57 Відповісти
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Так! Вчора було повідомлення про враження Су-25-го А сьогодні у зведенні - "0" Не встановили точно, чи "до кінця добили", чи просто "підбили"?
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18.03.2023 08:16 Відповісти
Може відео просто виложили як працює польська зброя в руках Едельвейса? Бо дійсно 13 годин назад було таке, але без дати.
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18.03.2023 08:40 Відповісти
Та по суті - і показувать нічого "супер" не треба! "Піруни" - ті ж самі "Ігли" - тільки модернізовані І б"ють вони кацапських "аналоговнетів" більше року вже!
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18.03.2023 08:57 Відповісти
А де ж СУ-25, який начеб то збили.
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18.03.2023 08:19 Відповісти
Він упав...
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18.03.2023 12:01 Відповісти
В тимчасово окупованому Севастополі ранок видався не надто спокійним. Адже на тимчасово окупованих територіях пролунали вибухи.
https://24tv.ua/okupovanomu-sevastopoli-lunayut-vibuhi-okupanti-panikuyut-shho_n2276671
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18.03.2023 08:57 Відповісти
Ну чому ж зразу НЕСПОКІЙНИМ?
Нехай терплять, тепер таким буде кожен ЗВИЧНИЙ рашистский ранок
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18.03.2023 10:32 Відповісти
900 чумардосів і 26 одиниць техніки. Вибивається арта по трохи. Слава ЗСУ!
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18.03.2023 09:01 Відповісти
Все це вражаюче, і безумовно хотілось би....Але - беззворотні і поранені можуть коливатися дуже суттєво. Крім того, якби були такі втрати - то вже не було б проблеми Бахмуту і інших точок....На мою думку - такі дані завищені
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18.03.2023 09:49 Відповісти
Руссскій воєнний корабль, іди псу під хвіст!
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18.03.2023 09:59 Відповісти
Краще - скаженій курці в ***
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18.03.2023 12:03 Відповісти
А може він від прутня задоволення отримує.
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18.03.2023 16:08 Відповісти
а кто этому генералу сливает такую информацию...?
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18.03.2023 10:18 Відповісти
я думаю, що в руснявому генштабі не всі 100% підтримали "сво". тому витоки подібної інфи, а також іншої інфи, як-то про здачу координат кадировців під Києвом, цілком можливі.
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18.03.2023 10:37 Відповісти
это могли быть единичные сливы...
но на протяжении долго времени крота бы вычислители - так что это только фантазии...
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18.03.2023 11:13 Відповісти
ты наверное читать не умеешь - не его бы вычислили...!\а того кто ему это фуфло втюхивает...!\
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18.03.2023 11:32 Відповісти
більше того, в кремлі немає цілісності і єдності. шойгу закусився з пригожиним, пригожина покриває ковальчук, ковальчук самий близький друг пуйла. пуйло боїться наїхати на шойгу і герасимова, бо за ними армія, фсб ненавидить кадирова, а путін лояльний до кадирова на противагу фсб... короч, там суцільний клубок інтриг і тьорок між кланами, групами.. і в такому болоті ймовірність витоку різної таємної інформації дуже висока. тим паче, всі в кремлі уже давно знають куди це все йде. і тільки пропагандони на тб ще бекають по заготовленим методичкам. і зведення про втрати від їхнього генштабу, які попадають не тільки на стіл путлєру, але й в мережу не сильно відрізняються від зведень нашого Генштабу. і тут не варто порівнювати з васильєвою (главою союза солдатських матерів), яка в 2014-2015 "вела" в рази накручені дані про втрати іхтамнєтов по заказу з фсб з метою контрпропаганди.
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18.03.2023 13:00 Відповісти
да всё это понятно - ібалажабагадюку...!!!
ты думаешь что ***** интересны цифры сдохших свиноцабак...?\что ему дают сводки...?\
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18.03.2023 13:16 Відповісти
та він ці сводки оцінює мабуть в комплексі. разом з непублічними опитуваннями населення про реальну підтримку/непідтримку "сво". це для того як надалі поступати з чмобілізацією. відкрито її продовжувати чи маскувати під якісь там збори воєнні. він же сциканув запустити анонсовану по всім джерелам ще 5 січня "2 хвилю" чмобілізації. підтримка "сво" серед населення ще досить велика, але вона реально більша серед старшого покоління, яке реально дрочить на совок і на імперію і набагато нижча серед молоді, яка і має йти вмирати за "імперію". старі ж там воювати не підуть. ясно, шо йому пох ці втрати. з точки зору людського жалю за втратами життя людей... але з точки зору оцінки чи є ще ким йому воювати, то такі дані йому потрібні. просто як статистика. не більше.
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18.03.2023 13:36 Відповісти
не будем влазить в дремучие дебри как тот хенерал...
ЗСУ сделает свою работу...\и не по хенеральскому *******...\
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18.03.2023 13:40 Відповісти
теоретично, так. але ж він там не один такий. там таких багато є. всіх не вичислиш.
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18.03.2023 12:43 Відповісти
ну если это сказал Рабинович - то этому можно верить...(((
да просто логически - этот сливной бачок уже бы давно вычислили...
так что не нужно здесь это постить...!
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18.03.2023 11:10 Відповісти
коефіцієнт поранених до безповоротних може бути реально завищеним, оскільки у московитів хрінова медицина і дуже багато поранених не доїжджають до госпіталів і автоматично переходять відразу у 200-х. тобто така тенденція уже применшує цей коефіцієнт. А ті поранені, які вчасно потрапили до госпіталів і ті, які були легко поранені, то багато з них знову могли стати у стрій, особливо ті, які були легко поранені.
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18.03.2023 10:44 Відповісти
Чудовий ранок чудового дня Української Весни
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18.03.2023 10:28 Відповісти
Де ці танки та броня, про які мова в наступній офіційній інфі????

https://t.me/operativnoZSU/85389 Оперативний ЗСУ :
Дев'ять чи десять? ДЕСЯТЬ!
Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч!
Специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч.
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18.03.2023 11:36 Відповісти
Скоро на екранах!!
Генералообсруліссімус Пустомошонков в черговий раз нищить чергові 300 літаків ЗСУ.

Хоть языком он весел был
****** его был нереален.
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18.03.2023 12:09 Відповісти
 
 