Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 164 200 осіб (+880 за добу), 3511 танків, 2560 артсистем, 6830 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 18 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 164 200 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
танків - 3511 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6830 (+7) од,
артилерійських систем - 2560 (+8) од,
РСЗВ - 506 (+2) од,
засоби ППО - 265 (+0) од,
літаків - 305 (+0) од,
гелікоптерів - 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14),
крилаті ракети - 907 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од,
спеціальна техніка - 259 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Нехай терплять, тепер таким буде кожен ЗВИЧНИЙ рашистский ранок
но на протяжении долго времени крота бы вычислители - так что это только фантазии...
ты думаешь что ***** интересны цифры сдохших свиноцабак...?\что ему дают сводки...?\
ЗСУ сделает свою работу...\и не по хенеральскому *******...\
да просто логически - этот сливной бачок уже бы давно вычислили...
так что не нужно здесь это постить...!
https://t.me/operativnoZSU/85389 Оперативний ЗСУ :
Дев'ять чи десять? ДЕСЯТЬ!
Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч!
Специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч.
Генералообсруліссімус Пустомошонков в черговий раз нищить чергові 300 літаків ЗСУ.
Хоть языком он весел был
****** его был нереален.