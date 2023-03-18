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Новини
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Відвідувачів московських барів, яких підозрюють у фінансуванні ЗСУ, лякали шокерами та змушували підспівувати "Любе"

бар

Співробітники поліції прийшли до московських барів Underdog та La Virgen. За даними ОВС Інфо, силовики пояснили свій візит "спонсоруванням ЗСУ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza

Повідомляється, що близько 9 години вечора 17 березня співробітники російських силових органів прийшли у московські бари Underdog і La Virgen з кувалдою та електрошокерами, після чого заклади повідомили у соціальних мережах про припинення роботи. Правоохоронці прийшли у бари через підозру, що заклади нібито можуть бути причетні до фінансування Збройних сил України.

Телеграм-канал SOTA пише, що одну з відвідувачок Underdog співробітники ОМОНу змусили написати на дверях закладу літеру "Z" і слова "За Россию".

"У самому барі помінявся музичний репертуар: стали програватися пісні Shamanа, гурту "Любе", а також пісню "Синий платочек", - розповіли відвідувачі.

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Адвокат Костянтин Єрохін розповів, що у затриманих відвідувачів барів Underdog та La Virgen Taqueria перевіряли підписки у Telegram. Проте більшість людей правоохоронці швидко відпустили.

"Проводилася перевірка на причетність до злочинів, вибірково оглядали телефони. Рейд був показовим, пов'язаним із фігуруванням цих барів у новинах про фінансування ЗСУ", - повідомив Єрохін.

Автор: 

бар (11) москва (1266) росія (66431)


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Топ коментарі
+21
Должны были ещё заставить целовать фото голой жопы ху.ла.
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18.03.2023 08:38 Відповісти
+15
Не,но Любе это зверство и реальный садизм!
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18.03.2023 08:56 Відповісти
+13
Gut gut , haroši action , boļše kašmara tovarišči ....balotnoie nasiļeņie etava zaslužilo
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18.03.2023 08:36 Відповісти
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Gut gut , haroši action , boļše kašmara tovarišči ....balotnoie nasiļeņie etava zaslužilo
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18.03.2023 08:36 Відповісти
Ну нехай ще й бари позакривають. Я дивилася про В'єтнам, їх кухню з Костею. Тепер там усі кухарі московії сидять. Скоро зона московії буде,як після зомбі пришестя. Нікого і нічого...
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18.03.2023 08:37 Відповісти
я вас іноді не розумію, чи то племінник у вас на війні, чи то бари давай?
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18.03.2023 08:59 Відповісти
Це добре. На маасковії шириться недовіра до всього і страх.
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18.03.2023 08:37 Відповісти
Должны были ещё заставить целовать фото голой жопы ху.ла.
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18.03.2023 08:38 Відповісти
Pazvoļu zameķiķ , rezinovu popu !
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18.03.2023 09:36 Відповісти
😂😂😂
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18.03.2023 11:49 Відповісти
...і нюхать труси Кабаєвой щоб патріотизму набратися
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18.03.2023 08:49 Відповісти
Щось я труси не подумав.
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18.03.2023 08:55 Відповісти
...я теж, треба це враховувати, скрепи - вони такі
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18.03.2023 09:52 Відповісти
співробітники російських силових органів прийшли з кувалдою та електрошокерами ...
а це точно співробітники органів? чи може не зовсім співробітники...або зовсім не !
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18.03.2023 08:55 Відповісти
Это реально какой-то сюр. Правоохранительные органы с куялдочкой?
Что вам ещё нужно что б взбунтоватся? Или молодёжь совсем лояльна к власти и нихрена не может?вас реально дохрена. Почему не сопротивляетесь не понятно
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18.03.2023 09:45 Відповісти
Не,но Любе это зверство и реальный садизм!
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18.03.2023 08:56 Відповісти
передсмертні конвульсії Ымперії
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18.03.2023 09:05 Відповісти
Эти хорошие узкие заявили что их аккаунт взломали. Могу и ржу.
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18.03.2023 09:30 Відповісти
ну які бари ?? це ж все гнилий захід.. по скрепному- це велике свиняче корито з якого всі хлебчуть брагу
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18.03.2023 09:41 Відповісти
названия баров совсем не скрепное
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18.03.2023 09:44 Відповісти
Под предлогом войны уничтожаются остатки сопротивления режиму, а народ радостно и злобно поддерживает все это дело в интернете.
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18.03.2023 10:28 Відповісти
А непогана фішка у "канкурєнтнай барьбє". Проплачуєш "фігурування у новинах про фінансуванні ЗСУ", і конкурент "фсьо".
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18.03.2023 10:44 Відповісти
"...а також пісню "Синий платочек"
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18.03.2023 12:14 Відповісти
 
 