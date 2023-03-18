Відвідувачів московських барів, яких підозрюють у фінансуванні ЗСУ, лякали шокерами та змушували підспівувати "Любе"

Співробітники поліції прийшли до московських барів Underdog та La Virgen. За даними ОВС Інфо, силовики пояснили свій візит "спонсоруванням ЗСУ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що близько 9 години вечора 17 березня співробітники російських силових органів прийшли у московські бари Underdog і La Virgen з кувалдою та електрошокерами, після чого заклади повідомили у соціальних мережах про припинення роботи. Правоохоронці прийшли у бари через підозру, що заклади нібито можуть бути причетні до фінансування Збройних сил України.

Телеграм-канал SOTA пише, що одну з відвідувачок Underdog співробітники ОМОНу змусили написати на дверях закладу літеру "Z" і слова "За Россию".

"У самому барі помінявся музичний репертуар: стали програватися пісні Shamanа, гурту "Любе", а також пісню "Синий платочек", - розповіли відвідувачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві скасували великий концерт до річниці окупації Криму, - росЗМІ

Адвокат Костянтин Єрохін розповів, що у затриманих відвідувачів барів Underdog та La Virgen Taqueria перевіряли підписки у Telegram. Проте більшість людей правоохоронці швидко відпустили.

"Проводилася перевірка на причетність до злочинів, вибірково оглядали телефони. Рейд був показовим, пов'язаним із фігуруванням цих барів у новинах про фінансування ЗСУ", - повідомив Єрохін.