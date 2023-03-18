Минулої доби військові РФ обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Протягом 17 березня російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 14 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Залізничне, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Новопавлівка, Кам'янське, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

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