УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
358 0

Минулої доби військові РФ обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

область,запорізька

Протягом 17 березня російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 14 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Залізничне, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Новопавлівка, Кам'янське, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300, пошкоджено житловий комплекс, - ОВА

Автор: 

Гуляйполе (103) Запоріжжя (2315) обстріл (29527) Запорізька область (3779)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 