Минулої доби військові РФ обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
Протягом 17 березня російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 14 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Залізничне, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Новопавлівка, Кам'янське, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.
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