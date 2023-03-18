Небезпека ракетного удару з Чорного моря залишається високою, - ОК "Південь"

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, проте небезпека удару залишається високою. На це вказують низка ознак.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Гуменюк повідомила, що корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 22 ракет.

Вона наголосила, що на ймовірність атаки вказують атаки "Шахедами", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Водночас, активізувалася ворожа авіація, а отже, не виключено, що Росія готує важчу зброю - ті самі "Калібри".

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