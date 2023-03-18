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Новини Війна
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Небезпека ракетного удару з Чорного моря залишається високою, - ОК "Південь"

ракета,ракети,калібр

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, проте небезпека удару залишається високою. На це вказують низка ознак.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Гуменюк повідомила, що корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 22 ракет.

Вона наголосила, що на ймовірність атаки вказують атаки "Шахедами", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Водночас, активізувалася ворожа авіація, а отже, не виключено, що Росія готує важчу зброю - ті самі "Калібри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінна небезпека біля берегів України залишається досить високою, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29527) ракети (4092) Гуменюк Наталія (804)


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18.03.2023 09:00 Відповісти
на днях, чув від одного переселенця з Харкова, що армію почали відновлювати після 19-го року... Підбадьорте мене, напишіть, що зебілізм лікується хоча б чимось, окрім домовини?
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18.03.2023 09:22 Відповісти
А де морські дрони, на які презедент збирав гроші?
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18.03.2023 10:18 Відповісти
К каждом обществе есть всегда определенный процент зебилов. Чем культурнее и зрелей государство, тем зебилов меньше.
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18.03.2023 10:23 Відповісти
 
 