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Новини Агресія Росії проти України
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Уночі три безпілотники влучили в нежитлові приміщення в Яворівському районі на Львівщині, без постраждалих, - ОВА

дрон,шахед

Львівську область вночі атакували 6 дроні-камікадзе. Три з них влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі, три збили

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько.

Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по житловому комплексу у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29527) Козицький Максим (126) Львівська область (2479)


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Топ коментарі
+18
Суки шукають шляхи постачання і зберігання військової допомоги Заходу, хочуть зірвати наш контрнаступ. І це пов'язано зі шпигунською мережею, виявденою у Польщі. Але хрен вони вгадали! Контрнаступ буде! І пуцин таки потрааить або у Гаагу, або у кремлядську стіну, хоча ппо стіну - не точно, можливо прикопають десь за Уралом.
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18.03.2023 09:32 Відповісти
+18
З "брянської області" летіли! Безперешкодно пролетіли Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області? ППО в цих областях у цей час спало. Або ж подивились, що на Львівську область летять, і сказали: "Да нам пох, хай летять...".
Цікаво, накуя Ігнат розповідає ці казки "зелених", що з білорашки нема запусків?
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18.03.2023 09:36 Відповісти
+10
16-3-2=11
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18.03.2023 09:32 Відповісти
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Ох вже ці математики, влучили 3 на Львівщині, 2 на Дніпроперовщині, але збили 11 з 16-ти )))) А взагалі сумно, раніше 1-2 пропускали, а не по 5 за раз. Россія може ними роками кошмарити, і ракети за мільйони не потрібні, коли з цим справлється балалайка за 10к...
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18.03.2023 09:27 Відповісти
16-3-2=11
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18.03.2023 09:32 Відповісти
Дійсно, ще не проснувся, 16-11, таки 5. Що аж ніяк не змінює другу частину мого повідомлення.
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18.03.2023 09:55 Відповісти
шахеди збиваються ППО ближньої дії, а таким всю Ураїну не прикриєш - тому завжди будуть менш важливі об'єкти без захисту ППО. Питання в тому чи хто здає кацапам координати неприкритих об'єктів чи вони тупо навмання відмічають їх на карті
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18.03.2023 09:45 Відповісти
так.
раніше потвор рускага міра у цих районах було трохи, усі їх зневажали, закривали очі на їхні руснявую риторику, їхні ****@ були усім відомі.
тепер їх доху@ща і всіх контролювати немає а ні сил, а ні засобів((
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18.03.2023 13:34 Відповісти
річ в місцевості...на степовому півдні мобільні групи їбашать 10 з 10..тож туди вже не потикаються...
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18.03.2023 11:25 Відповісти
ну так - вони петляють понад лісами, де навіть якби були мобільні групу, то все одно нічого вдіяти не змогли б. До речі шахеди запускають з катапульти по 5 штук - тобто їх було не 16, а 20 і 4 штуки з них десь загубилися. Мабуть зачепилися за дерева і впали там де їх ніхто не бачив - через пару років грибники знайдуть
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18.03.2023 11:43 Відповісти
Суки шукають шляхи постачання і зберігання військової допомоги Заходу, хочуть зірвати наш контрнаступ. І це пов'язано зі шпигунською мережею, виявденою у Польщі. Але хрен вони вгадали! Контрнаступ буде! І пуцин таки потрааить або у Гаагу, або у кремлядську стіну, хоча ппо стіну - не точно, можливо прикопають десь за Уралом.
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18.03.2023 09:32 Відповісти
Та вони летять два роки. Думаю можна було за цей час п'ять перевезти техніку.
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18.03.2023 10:56 Відповісти
А хто вам казав, що аони по техніці влучили? Вони вличили у нежитлові приміщення. Оскільки вони унй район облюбували давно, то заходи безпеки там теж прийняті відповідні.
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18.03.2023 12:01 Відповісти
З "брянської області" летіли! Безперешкодно пролетіли Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області? ППО в цих областях у цей час спало. Або ж подивились, що на Львівську область летять, і сказали: "Да нам пох, хай летять...".
Цікаво, накуя Ігнат розповідає ці казки "зелених", що з білорашки нема запусків?
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18.03.2023 09:36 Відповісти
дивні у вас висновки
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18.03.2023 10:08 Відповісти
Це не в мене, це в Ігната дивні висновки:

"Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/kpszsu/2406 Повітряні Сили ЗСУ .
Атака здійснювалась з двох напрямків - зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ".

Подивись на карту України і поясни, як шахеди з "брянської області" змогли долетіти до Яворіва?
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18.03.2023 10:25 Відповісти
Ще вчора ввечері вони були з білорашки, а сьогодні вранці - вже з "брянської області":

"Мер Рівного застеріг про загрозу атаки "Шахідами": невідомий об'єкт залетів із Білорусі
Автор:
https://24tv.ua/nazariy-lazur_tag7958/ Назарій Лазур

23:21, 17 березня"

Магія? Можливо...
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18.03.2023 10:29 Відповісти
Якщо це справді "шахеди", то лише з бульбостану. Чому наші цього не визнають? Бо не хочуть саме зараз відкривати другий фронт, шоб не мозпилювати резерви, які готують для контрнаступу. Це схоже на випадок зі збитим кацапами американським безпілотником. І це правильно. Коли проти тебе два гопники, то вирубувати спочатку потрібно сильнішого. Слабший можливо втече сам. Це відоме золоте павило вуличної бійки.
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18.03.2023 10:39 Відповісти
ну і до чого тут "Да нам пох, хай летять...".
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18.03.2023 11:11 Відповісти
Якась мразота знов через GPS наводила...
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18.03.2023 10:00 Відповісти
Ну от як їх можна було пропустити аж до львівщини, як???!!!
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18.03.2023 10:40 Відповісти
Та з білосрусі пустили
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18.03.2023 11:08 Відповісти
Швидше за все так воно і є. Але ж вони пролетіли прикордонні Волинь або Рівненщину...
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18.03.2023 13:02 Відповісти
А что наша гнида? Он гнида или нет, не слышал разъяснений по поводу определения от Лукашенки .
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18.03.2023 10:58 Відповісти
Яворівський полігон?!.вочевидь почали ,,полювальний сезон" на леопарди.звідси і нежитлові приміщення.якщо це так,то контррозвідка ,,щурів" не ловить.тепер ще почнуть полювання на переданні міг- 29.але поки не почнуть згодовувати дністрянським сомам всіляких ,,навідників" толку не буде.нема смертної кари?.то поїхав на рибалку ,та втопився!чи в лісі заблукав,та комарі заїли!.
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18.03.2023 11:32 Відповісти
Мушу визнати ,що навідники ,скоріше всього, накладні на ті міги і лєвапарди на складах реєструють , приймаючи на відповідальне зберігання.
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18.03.2023 14:02 Відповісти
 
 