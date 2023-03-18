Уночі три безпілотники влучили в нежитлові приміщення в Яворівському районі на Львівщині, без постраждалих, - ОВА

Львівську область вночі атакували 6 дроні-камікадзе. Три з них влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі, три збили

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько.

Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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