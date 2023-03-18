Уночі три безпілотники влучили в нежитлові приміщення в Яворівському районі на Львівщині, без постраждалих, - ОВА
Львівську область вночі атакували 6 дроні-камікадзе. Три з них влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі, три збили
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Львівщини, близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько.
Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар18.03.2023 09:32 Відповісти Посилання
+18 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар18.03.2023 09:36 Відповісти Посилання
+10 Andrij Shaman
показати весь коментар18.03.2023 09:32 Відповісти Посилання
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раніше потвор рускага міра у цих районах було трохи, усі їх зневажали, закривали очі на їхні руснявую риторику, їхні ****@ були усім відомі.
тепер їх доху@ща і всіх контролювати немає а ні сил, а ні засобів((
Цікаво, накуя Ігнат розповідає ці казки "зелених", що з білорашки нема запусків?
"Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/kpszsu/2406 Повітряні Сили ЗСУ .
Атака здійснювалась з двох напрямків - зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ".
Подивись на карту України і поясни, як шахеди з "брянської області" змогли долетіти до Яворіва?
"Мер Рівного застеріг про загрозу атаки "Шахідами": невідомий об'єкт залетів із Білорусі
Автор:
https://24tv.ua/nazariy-lazur_tag7958/ Назарій Лазур
23:21, 17 березня"
Магія? Можливо...