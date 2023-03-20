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Новини Війна
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Про постачання зброї з Китаю в РФ поки не йдеться, - ГУР МО

путін,сі,цзіньпін

Росія дедалі менше ставатиме суб’єктом і дедалі більше стає залежною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Про зброю (від Китаю для РФ. - Ред.) поки не йдеться, таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, що коли ми говоримо про сьогоднішній візит китайського лідера в так звану Російську Федерацію, це візит сильного, регіонального, міжнародного лідера в режим, який зазнає геополітичної поразки, який перебуває в економічній, зовнішньополітичній безвиході", - зазначив він.

За словами Юсова, як прагматичний геополітичний гравець Китай посилюватиме свої позиції в регіоні та на території РФ, захищаючи власні інтереси.

"Росія все менше ставатиме суб'єктом, все більше ставатиме залежною від інших гравців. А режим Путіна надалі слабшатиме", - додав представник ГУР МО.

Також читайте: Китай та Росія мають багато однакових або схожих цілей, - Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним

Автор: 

Китай (4501) розвідка (3854) росія (64911)


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Топ коментарі
+10
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20.03.2023 20:37
+6
Сі призначив Пу любімой женой.
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20.03.2023 20:40
+5
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20.03.2023 20:26
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ибо ссыкотно.
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20.03.2023 20:26 Відповісти
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20.03.2023 20:26 Відповісти
Упродовж війни неодноразово висвічувалися фото та відеоматеріали виявлення на визволених ЗСУ територіх *********** виробництва КНР окрім цього зафіксовано -забезпечення військ рф стрілковою зброєю ,дронами'бронежилетами,сухпайками,сигаретами усе виробництва КНР,з цього випливає запитання навіщо Украіні утримувати таке повністю непридатне ГУР яке і напад рф заперечувало в лютому 2022 року,напевне для тільки озвучення наративів опу.
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20.03.2023 20:32 Відповісти
Насправді китайських *********** ще нема.інформація про них з'явилася у японській газеті з посиланням на неназвані джерела в уряді США.
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20.03.2023 20:38 Відповісти
вже писали що через комерційні компанії китай почав давати москалям зброю.

а ви і далі пишіть що китай ні разу ні дзинь-дзинь.
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20.03.2023 20:36 Відповісти
Кацапи видають бажане за дійсне.
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20.03.2023 20:39 Відповісти
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20.03.2023 20:37 Відповісти
Сі призначив Пу любімой женой.
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20.03.2023 20:40 Відповісти
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20.03.2023 21:31 Відповісти
Ху#ло мабуть поклало десятки тисяч смертників у шалених самовбивчих атаках, щоб взяти Бахмут саме до цього візиту Сі, щоб показати, що він хоч на щось спроможний перед тим, як просити **********, а тепер хто буде давати ці ********** невдасі, який все пр0срав та тепер хоче потягнути за собою у прірву безумства і Китай при чому програє найганебнішишим чином, коли від не знає, що робити з сотнями тисяч чмобіків, які бунтують та тікають з полю боя та в сотий раз плюють на його наказ захопити Донеччину. Китайці зрозуміли, що ніякі ********** такому феєричному д0в60йобу та психопату вже не допоможуть
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20.03.2023 20:40 Відповісти
До якої віщуньї ходив Буданов?
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20.03.2023 20:47 Відповісти
До битви екстрасенсів звертався
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20.03.2023 20:50 Відповісти
До битви екстрасенсів звертався
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20.03.2023 20:52 Відповісти
ГУР висловив дуже цікаву думку.
За 20 путінських років відбулася якісна зміна ставлення світу до Росії - із суб'єкта політики вона стрімко перетворюється на об'єкт.
І ось цього йому не вибачать ні царі, ні генсеки, ні президенти. Починаючи з Івана Грозного 500 років росія була імперією, при путіні вона стрімко перетворюється на залежну колонію. Ті, кого ще 50 років тому СРСР повчав, наставляв і спрямовував, сьогодні розмовляють із росією як із молодшим братом. Китай, Північна Корея, Іран не партнери Росії, а покровителі. У Сталіна та Брежнєва на тому світі від жаху вуха в трубочку згортаються
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20.03.2023 20:49 Відповісти
А юсов тепер замінив буданова?
Чи яка різниця - всеодно ходять до однієї гадалки!
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20.03.2023 20:50 Відповісти
Я все менше довіряю цьому дивному ГУР з його прогнозами та казками
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20.03.2023 21:31 Відповісти
Сампень подзвонив в ГРУ і заспокоїв? Чи Буданов перекладачем на зустріч пробрався?
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20.03.2023 21:37 Відповісти
"Про зброю (від Китаю для РФ. - Ред.) поки не йдеться, таких фактів не зафіксовано. Тепер китайським куйвінбінам спокійно можна відгрузити рашистам партію зброї і запевнити весь світ,що їх зброї за твердженням українського "зелегурмо" в рашистів немає.
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20.03.2023 21:41 Відповісти
можно ни грамма "не сомневаться" в правдивости слов гур-гур стара мама с печи... у них же под самим укурком агентура сидит, как говаривал отгогилашвиленный былданов...
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21.03.2023 04:41 Відповісти
Про постачання зброї з Китаю в РФ поки не йдеться?

А про ЩО ЙДЕТЬСЯ?

Сі старший партнер і адвокат Путіна. Шкода Україні внаслідок проПутінської позиції Китаю і без постачання зброї катастрофічна - Китай розколює світову співдружність на користь Кремля.

Мета Китаю і Кремля співпадає: "мир" на умовах Кремля для заморожування конфлікту, який Кремль зможе розпалювати... по готовності.
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21.03.2023 07:51 Відповісти
 
 