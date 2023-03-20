Про постачання зброї з Китаю в РФ поки не йдеться, - ГУР МО

Росія дедалі менше ставатиме суб’єктом і дедалі більше стає залежною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Про зброю (від Китаю для РФ. - Ред.) поки не йдеться, таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, що коли ми говоримо про сьогоднішній візит китайського лідера в так звану Російську Федерацію, це візит сильного, регіонального, міжнародного лідера в режим, який зазнає геополітичної поразки, який перебуває в економічній, зовнішньополітичній безвиході", - зазначив він.

За словами Юсова, як прагматичний геополітичний гравець Китай посилюватиме свої позиції в регіоні та на території РФ, захищаючи власні інтереси.

"Росія все менше ставатиме суб'єктом, все більше ставатиме залежною від інших гравців. А режим Путіна надалі слабшатиме", - додав представник ГУР МО.

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