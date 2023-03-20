Про постачання зброї з Китаю в РФ поки не йдеться, - ГУР МО
Росія дедалі менше ставатиме суб’єктом і дедалі більше стає залежною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
"Про зброю (від Китаю для РФ. - Ред.) поки не йдеться, таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, що коли ми говоримо про сьогоднішній візит китайського лідера в так звану Російську Федерацію, це візит сильного, регіонального, міжнародного лідера в режим, який зазнає геополітичної поразки, який перебуває в економічній, зовнішньополітичній безвиході", - зазначив він.
За словами Юсова, як прагматичний геополітичний гравець Китай посилюватиме свої позиції в регіоні та на території РФ, захищаючи власні інтереси.
"Росія все менше ставатиме суб'єктом, все більше ставатиме залежною від інших гравців. А режим Путіна надалі слабшатиме", - додав представник ГУР МО.
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а ви і далі пишіть що китай ні разу ні дзинь-дзинь.
За 20 путінських років відбулася якісна зміна ставлення світу до Росії - із суб'єкта політики вона стрімко перетворюється на об'єкт.
І ось цього йому не вибачать ні царі, ні генсеки, ні президенти. Починаючи з Івана Грозного 500 років росія була імперією, при путіні вона стрімко перетворюється на залежну колонію. Ті, кого ще 50 років тому СРСР повчав, наставляв і спрямовував, сьогодні розмовляють із росією як із молодшим братом. Китай, Північна Корея, Іран не партнери Росії, а покровителі. У Сталіна та Брежнєва на тому світі від жаху вуха в трубочку згортаються
Чи яка різниця - всеодно ходять до однієї гадалки!
А про ЩО ЙДЕТЬСЯ?
Сі старший партнер і адвокат Путіна. Шкода Україні внаслідок проПутінської позиції Китаю і без постачання зброї катастрофічна - Китай розколює світову співдружність на користь Кремля.
Мета Китаю і Кремля співпадає: "мир" на умовах Кремля для заморожування конфлікту, який Кремль зможе розпалювати... по готовності.