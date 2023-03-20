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Зазначена Путіним статистика щодо зернового коридору не відповідає дійсності, - МЗС

зерно

Заяви президента РФ Володимира Путіна про обсяги постачання зерна з України до країн Африки не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін: РФ наполягає на повному виконанні "зернової угоди", аби продукція відправлялася не в ситі країни. Він також зазначив, що загалом 45% зернових поставлено до європейських країн і лише 3% - до Африки".

"Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Зазначена статистика не відповідає дійсності", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС зазначили, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через "зерновий коридор" 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу: Африка - 2,9 млн тонн (11,6%); Азія - 12,1 млн тонн (48,2%); Європа - 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - наголосив речник МЗС.

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Ніколенко зауважив, що "зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання і голоду й міжнародне співтовариство, насамперед країни Африки та Азії, не має дозволити Москві використовувати продовольство як зброю.

Автор: 

Африка (305) МЗС (4107) путін (23750) Ніколенко Олег (365) зерновий коридор (583)


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Не розумію наше МЗС... Нащо це коментувати. Навіть якщо будуть такі запитання від преси, можна просто сказати десь так: " Заяви міжнародного карного злочинця, якого оголошено у міжнародний розшук, та на якого виданий ордер на арешт від МКС, не коментуємо." ВСЕ!
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20.03.2023 20:27 Відповісти
Угу, а він як ота підстаркувата пришелепкувата тролляка - дай тільки привід 3 тонни хні намолоти..а потім хіхікає на своєму чумуйдані потираючи лапки, дивлячись як оту маячню люди зрозуміти намагаються..воно ж падло на всю голову хворе
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20.03.2023 20:38 Відповісти
*****, прекратите называть этого упыря по ФИО ! ****** недомерок-недофюрер и хер знает сколько миллионов психопатов! Но никак не "президент (фио)" , - ****, язык не поворачивается, и никак не "рф" - сраная помойка...
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20.03.2023 20:36 Відповісти
У Вас теж очі випадають від такої поваги?
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20.03.2023 20:39 Відповісти
Сколько твари кремлевии украли,кто знает .
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20.03.2023 22:21 Відповісти
Педофил вот настоящее имя ублюдка.
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21.03.2023 05:42 Відповісти
 
 