Зазначена Путіним статистика щодо зернового коридору не відповідає дійсності, - МЗС

Заяви президента РФ Володимира Путіна про обсяги постачання зерна з України до країн Африки не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін: РФ наполягає на повному виконанні "зернової угоди", аби продукція відправлялася не в ситі країни. Він також зазначив, що загалом 45% зернових поставлено до європейських країн і лише 3% - до Африки".

"Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Зазначена статистика не відповідає дійсності", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС зазначили, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через "зерновий коридор" 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу: Африка - 2,9 млн тонн (11,6%); Азія - 12,1 млн тонн (48,2%); Європа - 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - наголосив речник МЗС.

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Ніколенко зауважив, що "зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання і голоду й міжнародне співтовариство, насамперед країни Африки та Азії, не має дозволити Москві використовувати продовольство як зброю.