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Новини
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В Україні створять координаційний штаб для допомоги внутрішньо переміщеним особам

шмигаль

Кабмін планує створити координаційний штаб, який опікуватиметься розв’язанням проблем ВПО. До нього увійдуть урядовці та парламентарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в телеграмі.

Як він написав, сьогодні, 20 березня, відбулася нарада, в якій взяли участь нардепи, а також міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук та міністр соцполітики Оксана Жолнович. Головними темами обговорень стали житло, працевлаштування та допомога від держави для переселенців.

"Розглянули проблемні питання, з якими найчастіше стикаються ВПО (внутрішньо переміщені особи - ред.), та варіанти їх оперативного вирішення. Для цього буде створено координаційний штаб за участю урядовців та парламентарів. Також мають комплексно залучити до роботи з ВПО обласні адміністрації на рівні заступників голів", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що одним з пріоритетів на цей рік є відновлення житла, яке було знищено росіянами, щоб люди змогли повернутися додому.

Також дивіться: В Україні запустили єдину онлайн-платформу для допомоги постраждалим від війни

Автор: 

допомога (8288) штаб (1092) переселенці (975) Денис Шмигаль (4546) відбудова (353)


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Топ коментарі
+9
Майже 400 днів війни, і раптом в когось з зе виникла ідея.
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20.03.2023 20:42
+4
І двох років не минуло, як чинна влада почала (?) думати про постраждалих від війни...
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20.03.2023 20:51
+4
создать штаб -ЕТО ВСЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! І ШТАБС -КАПІТАНА НАДО
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20.03.2023 20:52
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Майже 400 днів війни, і раптом в когось з зе виникла ідея.
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20.03.2023 20:42 Відповісти
Будете віддавате житло тих, хто не зможе платити за комуналку, тому й тарифи підняли й обіцяєте до європейських довести?

Цікавий бюджет на утримання того комітету.
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20.03.2023 20:43 Відповісти
І двох років не минуло, як чинна влада почала (?) думати про постраждалих від війни...
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20.03.2023 20:51 Відповісти
что може з 2014р. все таки б1льше н1ж два?
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20.03.2023 21:34 Відповісти
создать штаб -ЕТО ВСЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! І ШТАБС -КАПІТАНА НАДО
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20.03.2023 20:52 Відповісти
цілий рік його чути не було.. тепер громадяни почули його прізвище та дізнались хто він за посадою...
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20.03.2023 20:59 Відповісти
Неймовірна оперативність зграї шакалів.
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20.03.2023 21:08 Відповісти
у нас є міністерство з реінтеграції, яке має займатися питаннями переселенців. Яка мета цього комітету? Дублювання функцій? Що робить істерична Верещучка?
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20.03.2023 22:07 Відповісти
Не понял.... Создали министерство... Тепер центр.... Вы вообще ох-ли, клепаете нераб организации как пирожки под своих крыс?
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21.03.2023 05:57 Відповісти
Краще за все ми створюємо якісь додоткові комісії штаби комітети і нічого не працює
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21.03.2023 06:04 Відповісти
 
 