Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо видання Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bloomberg.

Через вето Будапешта заяву від свого імені опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома"

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться в заяві Борреля, опублікованій у неділю ввечері.

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня. У проєкті висновків, які цитує Bloomberg, використовується подібне до заяви Борреля формулювання.

За словами джерел Bloomberg, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.

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