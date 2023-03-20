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Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg

орбан

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо видання Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bloomberg.

Через вето Будапешта заяву від свого імені опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома"

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться в заяві Борреля, опублікованій у неділю ввечері.

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня. У проєкті висновків, які цитує Bloomberg, використовується подібне до заяви Борреля формулювання.

За словами джерел Bloomberg, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.

Також читайте: "Будь-які рішення МКС юридично нікчемні, Росія їх не визнає", - Пєсков про ордер на арешт Путіна

Автор: 

арешт (2520) Угорщина (2260) путін (23750) Євросоюз (13313) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+109
Не тільки. Це вже спільники з кацапами.
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20.03.2023 20:51
+82
Як довго цивілізований світ буде терпіти вибрики неандертальців мадяр???
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20.03.2023 20:47
+78
Холуї.
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20.03.2023 20:46
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Холуї.
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20.03.2023 20:46 Відповісти
Не тільки. Це вже спільники з кацапами.
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20.03.2023 20:51 Відповісти
Не вірю, такого не може бути!!
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20.03.2023 21:22 Відповісти
У венгров затаенные территориальные претензии ко всем странам по периметру. А учитывая, что они те еще шовинисты и реваншисты, удивляться не приходиться
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20.03.2023 21:44 Відповісти
з якого переляку ти вирішив що їхні претензії до сусідів по периметру затаённниє))) відкрию тобі таємницю що усі сусіди по периметру ознайомлені з картою велікой венгрії од моря до моря, і це зовсім нє затаённная інформація...
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21.03.2023 11:01 Відповісти
"шовіністи, реваншисти..." Мадяри споконвіків були продажними сикунами, якому б господарю вони не служили. І доля їхня буде печальною.
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21.03.2023 12:32 Відповісти
Мадьяры пособники фашистов , теперь РАШИСТОВ ! Пора менять систему , на простое большинство !
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20.03.2023 22:27 Відповісти
"Подєльщики."
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20.03.2023 22:50 Відповісти
Потрібно щоб кожна страна ЄС окремо визнала мандат на орешт Путіна а рашку як страну-агресор, а потім звести все до спільного і всі побачать хто є хто.
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21.03.2023 08:04 Відповісти
де ти тільки граматику вчив? Країна неуку та *****, пишеться саме так.
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21.03.2023 10:15 Відповісти
Викинути нах з ЄЕС і НАТО. Хай ідуть до уйла.
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20.03.2023 21:02 Відповісти
Соррі, ЄС.
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20.03.2023 21:04 Відповісти
Сідри угорські
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20.03.2023 20:46 Відповісти
Як довго цивілізований світ буде терпіти вибрики неандертальців мадяр???
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20.03.2023 20:47 Відповісти
никто бы не терпел это ничтожество нищее, значит это кому-то надо
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20.03.2023 21:50 Відповісти
Пора закінчувати з посібниками фашизму!!!
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21.03.2023 09:27 Відповісти
Вугри в своєму репертуарі. Пора їм хвіст притиснути-щоб менше ним крутили!
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20.03.2023 20:47 Відповісти
мадярщина обригана
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20.03.2023 20:49 Відповісти
Мандзьохи. Незрозуміло було, чому закарпатські їх не ******* і так називають
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20.03.2023 22:09 Відповісти
На Закарпатті їх називають мадярами або мадяротою, їнших назв не вигадуй...
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21.03.2023 11:06 Відповісти
В групі була одна з Ясінів ("Єсінє" казалося), близ Рахова, вміла по закарпатськи шпрехати, кривилася, говорила, що недолюблюють їх, називала таким словом. Хоча, відмічала, що вони дуже акуратні та гарно готують. Щодня перемивають всю посуду, що чистою стоїть, просто приходять з роботи і перемиває чисті тарілки, а тоді починає їсти варити
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21.03.2023 15:22 Відповісти
це якась гуцулка несповна розуму...
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21.03.2023 15:50 Відповісти
Московські підстилки вже не ховаються за пацифістською реторикою. Мабуть у пуцькіна справи кепські, якщо він в откриту поле останні кремлівські консерви. Здається мені, що ми ще побачимо зміну законодавства Євросоюзу, соплі і сльози євроциган типу "нас не так зрозуміли, ми більше не будемо" і прокльони мордору зі сторони мад'ярів.
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20.03.2023 20:51 Відповісти
Треба Угорщину чистити.

Можна це робити новачком, плутонієм чи навіть бензопилою, але чистити від агентури на відповідних посадах обов'язково. Інакше цей цирк продовжуватиметься.
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20.03.2023 20:51 Відповісти
Ніт. В цивілізованих країнах так не робиться. Там діють більш жорстоко - обрізають фінансування, що дорівнює отому, шо Ви перечислили, але в кубі.
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21.03.2023 03:29 Відповісти
Ви як плануєте обрізати фінансування бандиту, а якщо точніше то диктатору який просто ще не спалився?

Угорщина то параша 2.0. Влада, силові структури та масмедіа повністю захоплені бандитським режимом. Бидло не бунтує так як для нього відкрите ЄС, і воно промите на порядок якіснішою пропагандою чим в рф. Там не та ситуація щоб обрізання фінансування могло хоть щось зробити, там результат дати може лише обрізання шиї в главарів режиму.
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21.03.2023 09:18 Відповісти
Nu ot 6o z tsym lajnom robyty ?
Ugor6yna - kistka v gorli Ukrainy, jaka i tak stogne ta strazdaje vid vijny ta vtrat 😡
Ni krapli spiv4uttja abo pryjazni ... ale my ne zabudemo i ne vyba4emo zjogo 😠
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20.03.2023 20:51 Відповісти
тре ще ордер на орбана за бездіяльність і співучасть у злочинах російських фашистів
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20.03.2023 20:51 Відповісти
,долго еще терпеть ****** с не начищенным **-лом ?
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20.03.2023 20:53 Відповісти
ТЕРНЕНИЕ!! ТЕРПЕНИЕ!! і іх тіозаври будуть наші!!
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20.03.2023 20:53 Відповісти
Паршива вівця всю отару портить.
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20.03.2023 20:56 Відповісти
Чому Угорщина щє в ЄС?
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20.03.2023 20:56 Відповісти
Саме правильне питання. Викинути із ЄС, і з НАТО та ізолювати. Заблокувати абослютно все ну так само як і вони це роблять постійно! Нехай відчують на собі всі смаки руського міра який вони **********!
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20.03.2023 21:04 Відповісти
тому що нас там немає
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20.03.2023 20:58 Відповісти
Угорці мають право робити все що рахують за потрібне. А Євросоюз теж має таке право. Але поки що ссицця
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20.03.2023 20:58 Відповісти
мадярія на підсосі у ЄС тому робити що вважають за потрібне будуть коли вийдуть з ЄС та НАТО, твої любі расєяни у таких випадках зазвичай кажуть "жопє слова нє давалі"...
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21.03.2023 11:10 Відповісти
кажете, союзнички... тільки чиї?
Питання риторичне.
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20.03.2023 20:59 Відповісти
Ох и клопы, ужас
Выводить их надо, выводить
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20.03.2023 21:00 Відповісти
Орбан тоже любит маленьких мальчиков. Нужно Орбана рядом с ****** в клетку посадить
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20.03.2023 21:00 Відповісти
Х....о платить тому він "танцює" Угорщину, ну а сутенер Орбан має свою долю в платі "за половие услуги"
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20.03.2023 21:00 Відповісти
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20.03.2023 21:02 Відповісти
а що змінилося якби не заблокувала?
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20.03.2023 21:03 Відповісти
Спитай у каддафі
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20.03.2023 21:07 Відповісти
..чому їх досі не викинули з ЄС, чий не втрата!
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20.03.2023 21:04 Відповісти
Толерасти..... толерасти програли й завжди програватимуть.
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20.03.2023 21:12 Відповісти
История повторяется: были на стороне гитлера, прошло время и нашли себе нового гитлера !
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20.03.2023 21:07 Відповісти
Орбан образився бо й собі хоче уваги? Нажаль МКС хабарів не бере, а то б і Орбана звинуватили в дурості, що призводить до загибелі цивільного населення.
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20.03.2023 21:08 Відповісти
То гітлера підтримували , зараз путлера..... щось не те з Угорцями.... щось не те.
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20.03.2023 21:11 Відповісти
з 1956 року ссуться по ходу
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20.03.2023 21:11 Відповісти
****** знову вийо***?!
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20.03.2023 21:15 Відповісти
А чому б для початку не відкликати нашого посла, потім об' явити орбана та сіятро персонами нон-грато в Україні, а потім і застосувати санкції.
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20.03.2023 21:16 Відповісти
Мадяри на довічно в історії лишаться холуями та тими, що потурали знищенню цілого народу у центрі Европи. Нема виправдання їх діям.
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20.03.2023 21:31 Відповісти
Треба перевіряти громадян угорщини на нашій території, це потенційні вороги та ворожі розвідники.
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20.03.2023 21:34 Відповісти
Грошей не давать!
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20.03.2023 21:36 Відповісти
Дело в отношении похищения и депортации украинских детей. Очевидно и документально подтверждено участие ***** в этом. Мадяры конченные ублюдки, если у них такая власть
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20.03.2023 21:50 Відповісти
По моїм особистим враженням під час перебування в угорщині в 2016му - 50/50 адекватів і шовіністів-імперців-реваншистів. Та й у них зараз інформаційна автократія ідентична російській, орбану і його оточенню належать майже всі угорські смі, до рівня новинних каналів у соцмережах. Там тупо рашка, тільки ще й смочкчуть бабло ЄС
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21.03.2023 09:39 Відповісти
Т.е.военный с позывным ,,МАД'ЯР,, -ублюдок?
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21.03.2023 12:02 Відповісти
Неаш военный "Мад'яр" гражданин Венгрии или Украины? Я его паспорта не видел, но думаю, что Украины. А политические права имеют только граждане страны. И в том, что я написал, я имел ввиду граждан Венгрии, которые голосуют за таких подонков, как Орбан.
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21.03.2023 14:30 Відповісти
Угорщина Орбана становить все більшу небезпеку для ЄС. Країна, яка доїть ЄС фінансово та використовує всі переваги членства в ЄС та НАТО, є відвертим Троянським конем росії.
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20.03.2023 21:55 Відповісти
Угорщині не місце в ЄС і НАТО ,
їх місце на болотах кацапстану ‼️
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20.03.2023 21:57 Відповісти
Ордер неможливо заблокувати. Тільки заяву, а це ні про що.
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20.03.2023 22:02 Відповісти
Ложка Венгрии в бочке Европы
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20.03.2023 22:06 Відповісти
я долгое время не могу понять почему этих мразей не выгоняют из ес и нато?!
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20.03.2023 22:08 Відповісти
Да механизма нет четко прописано там. Как исключать, предупреждать, финансовое право итд. Только по собственному желанию быстро можно относительно. Мадьяры этим и пользуются. И главный козырь, когда одна страна против--- отлично вкидывают. А пу бабло подбрасывает за это. Как у нас было в ордло с пенсиями.
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20.03.2023 23:23 Відповісти
невозможно заблокировать решение МУС,ибо Интерпол получил данный протокол...
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20.03.2023 22:14 Відповісти
Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование.
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20.03.2023 22:18 Відповісти
Как же мне было жаль, что Гашек не дописал этот шедевр
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21.03.2023 10:28 Відповісти
А под Бахмутом есть военный с таким позывным..
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21.03.2023 12:04 Відповісти
Уральські цигани давно хочуть в рідні *****
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20.03.2023 22:18 Відповісти
Венгры до сих пор в обиде на Европу за то, что у них отобрали земли за развязывание в составе Австро-Венгрии Первой мировой войны.
Прошло сто с лишним лет, но психология агрессора у них до сих пор сохранилась, поэтому они сочувствуют агрессивной России.
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20.03.2023 22:21 Відповісти
Вот гниды. Мы им это припомним.
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20.03.2023 22:44 Відповісти
Хотелось бы увидеть позицию венгров тут, почему они стали на сторону путлера, и почему срут нам, ведь многие получили паспорта, я знаю...
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20.03.2023 22:50 Відповісти
Повторю свій камент вище:

По моїм особистим враженням під час перебування в угорщині в 2016му - 50/50 адекватів і шовіністів-імперців-реваншистів. Та й у них зараз інформаційна автократія ідентична російській, орбану і його оточенню належать майже всі угорські смі, до рівня новинних каналів у соцмережах. Там тупо рашка, тільки ще й смочкчуть бабло ЄС.

Був у мене інцидент в Будапешті з місцевим гідом після його фрази "Ви можете спитати: а навіщо такій маленькій угорщині така велика будівля парламенту. справа в тому що угорщина не завжди була така маленька. гості з України підтвердять..."
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21.03.2023 09:42 Відповісти
А многие на зпкарпатье получили паспорта ради пенсии, а сейчас получается, во время войны, срут против нас, напару с путлером...
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20.03.2023 22:53 Відповісти
ти явний лузер у цьому питанні)) утлевел не дає право отримувати мадярську пенсію в Україні)) вони отримують допомогу від уряду мадярії як етнічна мадярота за межами мадярії, та можуть працювати у ЄС як громадяни країни ЄС проживаючи в Україні та отримуючи пенсії та іншу соціалку як громадяни України, закарпатська мадярота дуже файно влаштувалася, дві ціцьки одночасно смокче...
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21.03.2023 11:24 Відповісти
То може хай кожна країна Євросоюзу оголосить ту заяву від свого імені. Невже нема на того казла ніякої управи? Якась тварюка диктує умови всьому Євросоюзу!
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20.03.2023 23:04 Відповісти
Хорошая примета. На чьей стороне Венгрия - та и проиграет )
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20.03.2023 23:12 Відповісти
Хтось здивований?
Дарма!
П*дораси - це назавжди!
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20.03.2023 23:44 Відповісти
Мадяри у цій виставі грають роль "поганого поліцейського" Звісно не безкоштовно. Німці і французи платять їм великі гроші, щоб і з путлером бізнес не втратити і репутацію зберігти. Що таке Угорщина для ЄС? - Це ніщо, ні в економічному ні в політичному аспекті вони ніяк не впливають на Європу. Якби треба було, ЄС вирішив би "проблему" Угорщини одним телефоним дзвінком.
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21.03.2023 00:03 Відповісти
Гроші потрібно відпрацьовувати, орбан - очі і руки московії, напевно в Угорщині досі окуппація не закінчилася...
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21.03.2023 00:25 Відповісти
Венгрия проститутка. Они ещё не ответили за преступления 2 мировой. Надо потребовать с них компенсацию и гнать с ЕС. До каких пор? Нужен жёсткий ответ, а ЕС и мы слюни пускаем.
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21.03.2023 00:42 Відповісти
Этих мудьяр надо заставить откочевать на свою историческую родину, то бишь куда-нибудь за Урал, я думаю, в Европе без них воздух станет гораздо чище. Это что за подрусня недобитая, чего с ними чикаются, немцы хоть за холокост платят до сих пор, а эти не меньше в нем повинны, однако с них ничего не требуют👿
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21.03.2023 01:08 Відповісти
Яка краса, що перший ордер видали саме за дітей. Щоб отака наволоч підкацапська не могла викручуватися, мовляв, мизамірпротіфканхлікта і ніфсьотакадназначна. Але якщо не підтримуєш за дітей - збочинець і схвалюєш кіднепінг. І як воно далі перевзуватиметься, заважаючи на те, що Угорщина сидить з ратифікованим Римським статутом?
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21.03.2023 03:45 Відповісти
Какого Европа ето полугосударство слушает. Вопрос ребром, либо вы перестанете способствовать террористам агрессорам либо мы забираем у вас право голоса и вообще выкидываем с евро нато на растерзание россии
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21.03.2023 04:34 Відповісти
Ruzzia has around 20 mio Muslims inside it's borders,
but Orban does not want them.

The refugee difficulties, that peaked in year 2015,
made Orban openly anti-EU.

What does he achieve with his behaviour?

Jungary would be better off neutral like
Switzerland, Cyprus, Malta, Liberia, Singapore.
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21.03.2023 05:05 Відповісти
Мадярам краще вернутись на свої "исконние"териториї...провтикали європейці з прийомом і в ЄС, і в НАТО ЦИХ УТИРКІВ
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21.03.2023 06:10 Відповісти
Вот интересно а сколько ещё эти европейские розовые пони будут терпеть эту мадярскую сволочь.
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21.03.2023 05:44 Відповісти
На старость безбедную Венгерская проститутка -******* уже заработала!!!
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21.03.2023 06:28 Відповісти
А треба було зробити, як розповідав про проститутку старий сапер Водічка: "Вона в нього просила дві крони, а отримала два рази по морді"
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21.03.2023 07:24 Відповісти
Ну то хто тоді мадяри? А мадяри сторона пуйла в Європі, самі хитровжарені, руками пуйла роблять, що заменеться і ще отримують гроші від Європи і від пуйла. ****** смокчуть зразу у двох. Ненаситні, але я думаю, що скоро може рванути.
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21.03.2023 07:25 Відповісти
Нічого з цього не вийде. Ніхто ніколи і нікуди путіна не "притягне". Це просто черговий привід попиз.іти від нічого робити і дати роботу мільйонам пиз.унів зі ЗМІ з вішання локшини на вуха мільярдам лохів. Путіну глибоко нас.ати на цей "суд", як і на всі решту принципи т.з "демократії". Вся "демократія з принципами" накрилися піхвою (хто не втямив - пиз.ою). У світі настає новий світовий порядок, що тримається на силі і грошах. І так має бути. Найбільшою трагедією ХХ сторіччя була саме поразка Німеччини у Другій світовій війні і той бардак у світі, що вчинили т.з. "пабєдітєлі". Насолоджуємося...
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21.03.2023 08:30 Відповісти
Европу ждёт серьезная трансформация. Очевидно что прецедент с Венгрией это только начало. UK не просто так сделали brexit
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Після закінчення війни ЄС напевно втратить одного хитро зробленого члЭна....
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21.03.2023 09:21 Відповісти
Орбана тоже в Гаагу, за соучастие в преступлениях. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.03.2023 10:00 Відповісти
Добавити в ордер ще одну хвамілію . На "О". І пазл складеться!
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21.03.2023 10:40 Відповісти
Не розумію, на що плекає надії цей упиряка?? А поведінка ЄС та НАТО взагалі дивна по відношенню до пацюка!
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21.03.2023 12:39 Відповісти
ЗДАЙТЕСЬ ГЕРМАНИИ !)
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21.03.2023 17:10 Відповісти
 
 