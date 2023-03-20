Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg
Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо видання Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bloomberg.
Через вето Будапешта заяву від свого імені опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома"
"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться в заяві Борреля, опублікованій у неділю ввечері.
Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.
Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня. У проєкті висновків, які цитує Bloomberg, використовується подібне до заяви Борреля формулювання.
За словами джерел Bloomberg, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення Міжнародного кримінального суду.
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.
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Можна це робити новачком, плутонієм чи навіть бензопилою, але чистити від агентури на відповідних посадах обов'язково. Інакше цей цирк продовжуватиметься.
Угорщина то параша 2.0. Влада, силові структури та масмедіа повністю захоплені бандитським режимом. Бидло не бунтує так як для нього відкрите ЄС, і воно промите на порядок якіснішою пропагандою чим в рф. Там не та ситуація щоб обрізання фінансування могло хоть щось зробити, там результат дати може лише обрізання шиї в главарів режиму.
Ugor6yna - kistka v gorli Ukrainy, jaka i tak stogne ta strazdaje vid vijny ta vtrat 😡
Ni krapli spiv4uttja abo pryjazni ... ale my ne zabudemo i ne vyba4emo zjogo 😠
Питання риторичне.
Выводить их надо, выводить
їх місце на болотах кацапстану ‼️
Прошло сто с лишним лет, но психология агрессора у них до сих пор сохранилась, поэтому они сочувствуют агрессивной России.
По моїм особистим враженням під час перебування в угорщині в 2016му - 50/50 адекватів і шовіністів-імперців-реваншистів. Та й у них зараз інформаційна автократія ідентична російській, орбану і його оточенню належать майже всі угорські смі, до рівня новинних каналів у соцмережах. Там тупо рашка, тільки ще й смочкчуть бабло ЄС.
Був у мене інцидент в Будапешті з місцевим гідом після його фрази "Ви можете спитати: а навіщо такій маленькій угорщині така велика будівля парламенту. справа в тому що угорщина не завжди була така маленька. гості з України підтвердять..."
Дарма!
П*дораси - це назавжди!
but Orban does not want them.
The refugee difficulties, that peaked in year 2015,
made Orban openly anti-EU.
What does he achieve with his behaviour?
Jungary would be better off neutral like
Switzerland, Cyprus, Malta, Liberia, Singapore.