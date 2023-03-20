США сподіваються, що Сі Цзіньпін закликатиме РФ вивести війська з України, - Кірбі
США розраховують на те, що голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним виступить за виведення військ РФ з України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Ми закликаємо до того, щоб Сі Цзіньпін виступив за ... виведення російських сил із суверенної української території відповідно до Статуту ООН. ... Ми сподіваємося, що Сі Цзіньпін вплине на президента Путіна в тому, щоб РФ вивела війська", - сказав він.
Кірбі додав, що у Вашингтоні стурбовані тим, що Сі Цзіньпін закликатиме Москву лише до припинення бойових дій в Україні, що не передбачає виведення сил РФ.
Топ коментарі
+13 Артем #512840
показати весь коментар20.03.2023 21:25
+2 MyronMaG mm
показати весь коментар20.03.2023 21:29
+2 Evgeny N
показати весь коментар20.03.2023 21:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*** їм
Якщо Сі позвонить ЗЕ з московії - то значить московитську, на жаль...
китайоза сам мріє стати наступним гітлером