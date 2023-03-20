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Новини Війна
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США сподіваються, що Сі Цзіньпін закликатиме РФ вивести війська з України, - Кірбі

путін,сі,цзіньпін

США розраховують на те, що голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним виступить за виведення військ РФ з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми закликаємо до того, щоб Сі Цзіньпін виступив за ... виведення російських сил із суверенної української території відповідно до Статуту ООН. ... Ми сподіваємося, що Сі Цзіньпін вплине на президента Путіна в тому, щоб РФ вивела війська", - сказав він.

Кірбі додав, що у Вашингтоні стурбовані тим, що Сі Цзіньпін закликатиме Москву лише до припинення бойових дій в Україні, що не передбачає виведення сил РФ.

Також читайте: США закликають Китай підтримати українську "формулу миру", - Блінкен

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) росія (64911) США (22473) Сі Цзіньпін (312) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+13
Судячи по тому, що Блінкен каже, що «припинення вогню зараз без довгострокового рішення дозволить путіну відпочити та перевзути свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для росії час." можна припустити, що китайці просувають ідею про фіксацію

*** їм
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20.03.2023 21:25
+2
Карочє, Со-Сі переконає *****, що він pussy
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20.03.2023 21:29
+2
Китай визнає незалежність і кордони... Але яку Конституцію Китай визнає більше: Українську чи московитів - там і там внесені одні й ті ж території. Яку териториальну цілістність підтримує Китай?

Якщо Сі позвонить ЗЕ з московії - то значить московитську, на жаль...
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20.03.2023 21:37
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Судячи по тому, що Блінкен каже, що «припинення вогню зараз без довгострокового рішення дозволить путіну відпочити та перевзути свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для росії час." можна припустити, що китайці просувають ідею про фіксацію

*** їм
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20.03.2023 21:25 Відповісти
Карочє, Со-Сі переконає *****, що він pussy
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20.03.2023 21:29 Відповісти
Китай визнає незалежність і кордони... Але яку Конституцію Китай визнає більше: Українську чи московитів - там і там внесені одні й ті ж території. Яку териториальну цілістність підтримує Китай?

Якщо Сі позвонить ЗЕ з московії - то значить московитську, на жаль...
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20.03.2023 21:37 Відповісти
ви мабуть досі вірите, що Китай - не союзник росії, навіть після декількох сотень китайських Шахедів?
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20.03.2023 21:47 Відповісти
Ні. Я сподіваюсь, що Китай вміє рахувати гроші. І ризикувать втратою ринку ЄС та Північної Америки він не буде
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20.03.2023 21:52 Відповісти
не варто плекати такі надії... пара червоних чоботів, скоріше за все, малюватимуть стратегію спільного (потайки) протистояння колективному заходу...
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20.03.2023 21:37 Відповісти
Я б на таке не сподівався б.
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20.03.2023 21:38 Відповісти
До формули "визнання нових геополітичних реалій" Україна повернеться незабаром після контрнаступу ЗСУ і викидання залишків російської орди зі своєї суверенної території.
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20.03.2023 21:43 Відповісти
хер там,
китайоза сам мріє стати наступним гітлером
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20.03.2023 21:46 Відповісти
У США мають добре подумати над тим,чому китайський хмир зустрівся зразу ж з рашистським куйлом, котрому Міжнародний трибунал висунув звинувачення???Це є не що інше, як підтримка рашистського нелюда і вбивці
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20.03.2023 21:51 Відповісти
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20.03.2023 21:52 Відповісти
Американці наче й не тупі , але іноді таку ахінею несуть що це пзд.
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20.03.2023 22:57 Відповісти
 
 