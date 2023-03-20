США сподіваються, що Сі Цзіньпін закликатиме РФ вивести війська з України, - Кірбі

США розраховують на те, що голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним виступить за виведення військ РФ з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми закликаємо до того, щоб Сі Цзіньпін виступив за ... виведення російських сил із суверенної української території відповідно до Статуту ООН. ... Ми сподіваємося, що Сі Цзіньпін вплине на президента Путіна в тому, щоб РФ вивела війська", - сказав він.

Кірбі додав, що у Вашингтоні стурбовані тим, що Сі Цзіньпін закликатиме Москву лише до припинення бойових дій в Україні, що не передбачає виведення сил РФ.

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