Журналістам закрили доступ до частини південних областей України, зокрема до портів
Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, з 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування і роботи представників засобів масової інформації - червона, жовта та зелена.
ЧЕРВОНА - робота акредитованих представників засобів масової інформації заборонена:
- Одеська область - о. Зміїний, прикордонна місцевість на придністровському напрямку;
- Вінницька область - прикордонна місцевість;
- на деокупованих територіях;
- Миколаївська область (Лупареве, Лимани, Прибузьке, Любомирівка, Киселівка, Новопетрівка, Снігурівка);
- Херсонська область - смуга прибережних територіальних громад та окремі зони в межах територіальних громад населених пунктів Посад-Покровське, Правдине, Давидів Брід, Мала Олександрівка, Високопілля, а також смуга населених пунктів по обидва боки вздовж річки Інгулець;
- Дніпропетровська область - територіальні громади вздовж берега Каховського водосховища до межі області.
До червоної зони віднесено також усі об’єкти критичної та військової інфраструктури, морські та річкові порти, незалежно від географічного розташування.
ЖОВТА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації лише у супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю або іншої, визначеної командиром посадової особи:
- Херсон (крім південної частини);
- Миколаївська область - Миколаїв, Баловне, Нова Одеса, Єланець, Нововасилівка, Ольгопіль, Березнегуватське, Розанівка, Новоолександрівка, Дмитрівка, Новоскелюватка, Михайлівка, Новолазарівка, Троїцько-Сафонове, Зоря, Лепетиха, Біла Криниця, Червона Долина, Первомайське, Воскресенське, а також території Очаківської та Куцурубської громад;
- Дніпропетровська область - Зеленодольськ, Апостолове, Михайло-Заводське;
- Одеська область - територіальні громади вздовж Дунаю від гирла Бистрого до Рені, узбережжя Чорного моря і лиманів.
ЗЕЛЕНА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи:
- Кіровоградська область - Бобринець, Кропивницький, Кам’янка, Світловодськ, за течією вздовж правого берега Дніпра;
- Одеська, Миколаївська, Херсонська області (за виключенням місцевостей та об’єктів червоної й жовтої зон);
- Вінницька область (за виключенням червоної зони прикордоння).
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Яких ще реформ не вистачає "порохоботам"?
Саме паскудне в тому, що вони поняття не мають, що таке "військова таємниця" та рамки "військової цензури" Викладають фоточки та інформацю, що спричиняє шкоду нашим воїнам - видає їх розташування, стан озброєння та інше
Колись один "мудак" під час ІІ Світової у британській пресі написав репортаж про те як він був у бойовому поході британського підводного човна І там виклав, що човен був у безпеці, бо глибинні бомби німців рвалися набагато вище глибини, де перебував човен На протязі тижня загинуло три британські човни - бо німці теж читали британські газети Дізналися з репортажу дату і місце бомбардування Розпитали командира німецького корабля та встановили, на яку глибину виставлялися підривачі І внесли корективи І загинули люди Той "писарчук" потім не зміг влаштуваться ні в одну газету Але людей, що загинули, це не повернуло!
Бо журналісти часто-густо нагадують горезвісну рибку ванделію, вона ж кандіру.
Саме вони викладають у пабліках фоточки прильотів, координати ППО, торгових центрів, і глибини підлодок.
А була ж така "малозначуща" деталь!!!
Я говорю про Українських журналістів, яких Ви "по аналогії "з англійськім журналістом, звинувачуєте у розкритті чогось там. Є конкретний приклад, чи знову буде про Другу Світову?
Так чого я повинен "з шкіри пнуться"?
Просто якщо Ви не маєте конкретних фактів, то Ви не можете нікого звинувачувати.
Ба навіть якщо є якійсь факт, то Ви можете говорити про якогось конкретного журналіста, а не про тисячі порядних людей, багато з яких не просто зараз воюють, а і загинули у бою з ворогом.
Але для Вас це все дрібниці, адже три підводні лодки затопили завдяки одному журналісту.
До речі - нагадайте мені будь ласка, щоби у Великій британії після цього звинувачували всіх журналістів скопом. Зможете, чи знову зпригнете, мовляв "Нема бажання шукати"?
В нас, до речі, теж є цензура... точніше в нас є місця, де знімати не можна. І навіть якщо місце відкрите, і нічого забороненого там нема, то все рівно знімати не можна, бо з характеру ушкоджень, як кажуть, буде зрозуміло попали чи ні.
І якщо в Києві все набагато простіше, то в Одесі просто Ж. - фактично нічого знімати не можна.
А тепер просто є сотні квадратних кілометрів, цілі громади, фактично по декілька районів одразу, де взагалі журналістам не можна з'являтись, незалежно від наявності там секретних об'єктів.
Чому ж тоді Ви написали у відповідь на мій коментар, в якому ідеться саме про нібито видачу секретів?
І так - у кожного журналіста є призвище. Просто наступного разу не читайте його статтю, читайте когось іншого. Не подобається Мосійчук - дивіться Соколову, або Портникова - вибір великий.
А потім і до суддів доберемся
Ви знаєте, шо в Миколаєві, державні суди дають навідникам ракет, завербованим гур рф, колоборантам.... сроки по державній зраді і подібним - умовно, відсрочка приговору, вихід під заставу - і це тим хто навів ракети і загинуло дуже багато - наприклад - розташування 79 бригади, коли війскові там знаходились для ротації - це приблизно 300 чоловік,
І цих особей десятки, якшо не сотні. сбу декого ловить, але це не більшість. От де треба біля кожного війскового об'єкту ставити офіцера сбу і шоб сутками рив землю, прослуховували всі телефони.... Ну і журналюг перевіряти теж. Здається шо це відбулося після інтерв'ю Купола, та війскових виступивших на його защиту. Всіх журналістів теж не можна під один шлагбаум.
Незалік.
Це пряме підтверджнення мого ствердження з першого коментаря : "Саме паскудне в тому, що вони поняття не мають, що таке "військова таємниця" та рамки "військової цензури" Викладають фоточки та інформацю, що спричиняє шкоду нашим воїнам - видає їх розташування, стан озброєння та інше"
А це - "інформація для противника про стан боєздатності військової частини"
Чи для Вас всі колаборанти є журналістами?
Тому припиняю цю суперечку через відсутність у Вас аргументів.
Так чого я повинен "з шкіри пнуться"?
"
Крім спаскудженого настрою, я нічого "позитивного" не отримав... А ти?
І так - я досі звертався до тебе на "Ви" - в Українській мові так прийнято звертатись до незнайомої людини, та ще й у поважному віці, але тебе цьому не навчили.
Що там таємничого, наприклад, на кордоні Вінницької області? А вам відповім, там суцільний корупційний крінж, бо там теж митниця.
Зараз усі митники та прикордонники на західному кордоні моляться, щоб і у них заборонили знімати.
"Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій.
Про це повідомляє з посиланням на https://www.facebook.com/100067507551846/posts/************************************************************************/ Facebook Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, з 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування і роботи представників засобів масової інформації - червона, жовта та зелена. Джерело: "
А тепер поясни мені - ЯКИЙ СТОСУНОК МИТНИЦЯ та прикордонна служба має до армії та стратегічних об"єктів які обороняють ЗСУ І який стосунок митниця має до прифронтових районів? Та й на митниці теж треба думать що і як знімать та показувать! Бо одне фото ешелону військової техніки - і туди "прилітає" Та й "підказочка" багатого варта - вирахувать швидкість ешелону та напрям його руху активізувать агентуру на тому напрямку і запустить по наступній вузловій станції ракети стає набагато легше!
То хто ж тепер "Канава Лайна"? Хто у нас "ворог здорового глузду та України? Мабуть ти - бо доводиш до абсурду цілком правильні рішення командування. Саме такі як ти "корисні ідіоти" а то і прямі вороги доволили до абсурду рішення стосовно українізації чим налаштовували проти неї навіть позитивно налаштованих громадян!
Не хочу оприлюднювати свої здогадки .
Danube River border,
Odessa Port:
Something transportation could be going on by ships.
Corruption, contraband alert.
Transnistria border:
Relatively calm area - what to hide?
Could be in the yellow area.
Just some distraction for the Ruzzians,
like Ukraine planning "Special Military Operation" in Transnistria ?
Snigurivka, Inguletz River:
Too many mine accidents, some of those may be not laid by Ruzzians.