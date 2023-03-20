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Новини
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Журналістам закрили доступ до частини південних областей України, зокрема до портів

преса

Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, з 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування і роботи представників засобів масової інформації - червона, жовта та зелена.

ЧЕРВОНА - робота акредитованих представників засобів масової інформації заборонена:

  • Одеська область - о. Зміїний, прикордонна місцевість на придністровському напрямку;
  • Вінницька область - прикордонна місцевість;
  • на деокупованих територіях;
  • Миколаївська область (Лупареве, Лимани, Прибузьке, Любомирівка, Киселівка, Новопетрівка, Снігурівка);
  • Херсонська область - смуга прибережних територіальних громад та окремі зони в межах територіальних громад населених пунктів Посад-Покровське, Правдине, Давидів Брід, Мала Олександрівка, Високопілля, а також смуга населених пунктів по обидва боки вздовж річки Інгулець;
  • Дніпропетровська область - територіальні громади вздовж берега Каховського водосховища до межі області.

До червоної зони віднесено також усі об’єкти критичної та військової інфраструктури, морські та річкові порти, незалежно від географічного розташування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців і журналістів

ЖОВТА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації лише у супроводі офіцера зі зв’язків з громадськістю або іншої, визначеної командиром посадової особи:

  • Херсон (крім південної частини);
  • Миколаївська область - Миколаїв, Баловне, Нова Одеса, Єланець, Нововасилівка, Ольгопіль, Березнегуватське, Розанівка, Новоолександрівка, Дмитрівка, Новоскелюватка, Михайлівка, Новолазарівка, Троїцько-Сафонове, Зоря, Лепетиха, Біла Криниця, Червона Долина, Первомайське, Воскресенське, а також території Очаківської та Куцурубської громад;
  • Дніпропетровська область - Зеленодольськ, Апостолове, Михайло-Заводське;
  • Одеська область - територіальні громади вздовж Дунаю від гирла Бистрого до Рені, узбережжя Чорного моря і лиманів.

Також читайте: З початку російського вторгнення в Україні загинули 12 працівників ЗМІ, ще 21 поранений, - Рада Європи

ЗЕЛЕНА - дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю, або іншої, визначеної командиром посадової особи:

  • Кіровоградська область - Бобринець, Кропивницький, Кам’янка, Світловодськ, за течією вздовж правого берега Дніпра;
  • Одеська, Миколаївська, Херсонська області (за виключенням місцевостей та об’єктів червоної й жовтої зон);
  • Вінницька область (за виключенням червоної зони прикордоння).

Також читайте: Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій, - Мінреінтеграції

Автор: 

Вінницька область (1008) журналістика (1750) Миколаївська область (2255) Одеська область (3181) списки (95) Україна (5861) бойові дії (3681) Дніпропетровська область (3613) Кіровоградська область (565) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+19
Зараз підніметься "смердіж" про "перешкоди свободі слова"! А читаєш те ,що ці "писарчуки" називають свободою слова", так матюкаться хочеться! Мало того що пишуть дурь (наприклад, як сьогодні на "Цензорі" один такий написав що "танкову гармату" знищили - Д-81 (125 мм) І тут же привів "реквізити" (технічне маркування) гармати "Гіацинт" калібру 152 мм
Саме паскудне в тому, що вони поняття не мають, що таке "військова таємниця" та рамки "військової цензури" Викладають фоточки та інформацю, що спричиняє шкоду нашим воїнам - видає їх розташування, стан озброєння та інше
Колись один "мудак" під час ІІ Світової у британській пресі написав репортаж про те як він був у бойовому поході британського підводного човна І там виклав, що човен був у безпеці, бо глибинні бомби німців рвалися набагато вище глибини, де перебував човен На протязі тижня загинуло три британські човни - бо німці теж читали британські газети Дізналися з репортажу дату і місце бомбардування Розпитали командира німецького корабля та встановили, на яку глибину виставлялися підривачі І внесли корективи І загинули люди Той "писарчук" потім не зміг влаштуваться ні в одну газету Але людей, що загинули, це не повернуло!
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20.03.2023 22:17
+15
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20.03.2023 22:20
+13
До "червоної зони" також входять: будівлі ВРУ, КМУ та ОПУ. А також будь-яка локація, де знаходиться хоч один військовий (особливо, якщо він з опозиції або просто каже правду). Також "червоною" оголошується буль-яка територія, де працюють журналісти "Еспресо", "5" та "Прямого"

Яких ще реформ не вистачає "порохоботам"?
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20.03.2023 22:16
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20.03.2023 22:10 Відповісти
До "червоної зони" також входять: будівлі ВРУ, КМУ та ОПУ. А також будь-яка локація, де знаходиться хоч один військовий (особливо, якщо він з опозиції або просто каже правду). Також "червоною" оголошується буль-яка територія, де працюють журналісти "Еспресо", "5" та "Прямого"

Яких ще реформ не вистачає "порохоботам"?
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20.03.2023 22:16 Відповісти
Зараз підніметься "смердіж" про "перешкоди свободі слова"! А читаєш те ,що ці "писарчуки" називають свободою слова", так матюкаться хочеться! Мало того що пишуть дурь (наприклад, як сьогодні на "Цензорі" один такий написав що "танкову гармату" знищили - Д-81 (125 мм) І тут же привів "реквізити" (технічне маркування) гармати "Гіацинт" калібру 152 мм
Саме паскудне в тому, що вони поняття не мають, що таке "військова таємниця" та рамки "військової цензури" Викладають фоточки та інформацю, що спричиняє шкоду нашим воїнам - видає їх розташування, стан озброєння та інше
Колись один "мудак" під час ІІ Світової у британській пресі написав репортаж про те як він був у бойовому поході британського підводного човна І там виклав, що човен був у безпеці, бо глибинні бомби німців рвалися набагато вище глибини, де перебував човен На протязі тижня загинуло три британські човни - бо німці теж читали британські газети Дізналися з репортажу дату і місце бомбардування Розпитали командира німецького корабля та встановили, на яку глибину виставлялися підривачі І внесли корективи І загинули люди Той "писарчук" потім не зміг влаштуваться ні в одну газету Але людей, що загинули, це не повернуло!
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20.03.2023 22:17 Відповісти
Справедливо.
Бо журналісти часто-густо нагадують горезвісну рибку ванделію, вона ж кандіру.
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20.03.2023 22:18 Відповісти
кто мне скажет все ли сми патриоты!!! Или сливают лаптестану инфу..Вот и решайте...
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20.03.2023 22:19 Відповісти
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20.03.2023 22:20 Відповісти
так само як і диванного заступника міністро оборони. він приніс довідку до суду що диванні грошики йому позичила 86-річна пенсіонерка і суд йому повернув награбоване.
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20.03.2023 22:43 Відповісти
Скільки отримав детектив за помилку?
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20.03.2023 22:48 Відповісти
Я зрозумів - судячи з коментарів, у всьому винні журналісти!

Саме вони викладають у пабліках фоточки прильотів, координати ППО, торгових центрів, і глибини підлодок.
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20.03.2023 22:24 Відповісти
"Стьоб" зарахований! Для любителів "шпигунських детективів" - справжня робота розвідки - не стрільба з погонями, і не злом ворожих сейфів з "секретами" Основну роботу роблять аналітики - тихенькі "сірі мишки", які сидять по кабінетах і роблять паперову роботу з перебирання нібито малозначимої інформації Маленький приклад - розгром японської ескадри біля атолу Мідуей Криптолог розгадав шифр японський У розшифровці обговорювався план наступу Але точка була зашифрована умовним найменуванням Були підозри на ЧОТИРИ об"єкти Але між ними відстань у кілька тисяч км Аналітик вирішив перевірить Закинули "дезу" - від імені командира бази на Мідуей послали шифрограму, в якій повідомили про перебої в роботі опріснювальної установки на острові Через добу була перехоплена японська радіограма, де передавалося що на об"єкті, що був під японським кодуванням Мідуеєм, перебої з водозабезпеченням Коли японська ескадра підійшла до Мідуею - потрапила в пастку
А була ж така "малозначуща" деталь!!!
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20.03.2023 23:03 Відповісти
Не переводьте стрілки. Ні стаття, ні мій коментар не стосувався Японії.

Я говорю про Українських журналістів, яких Ви "по аналогії "з англійськім журналістом, звинувачуєте у розкритті чогось там. Є конкретний приклад, чи знову буде про Другу Світову?
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20.03.2023 23:11 Відповісти
Я зобов"язаний зараз "зариться" у авгієві конюшні" журналістської писанини щоб довести тобі свою правоту? І що це мені дасть? Самозадоволення? Воно мені не потрібне Щоб змусить тебе погодиться з моїм поглядом на це питання? А що це мені дасть? Ти все одно залишишся при своєму Та ще й підсвідомо будеш вважать мене "ворогом" - бо "принизив" тебе тим що "ткнув носом"
Так чого я повинен "з шкіри пнуться"?
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20.03.2023 23:19 Відповісти
Я не вважаю Вас ворогом.

Просто якщо Ви не маєте конкретних фактів, то Ви не можете нікого звинувачувати.

Ба навіть якщо є якійсь факт, то Ви можете говорити про якогось конкретного журналіста, а не про тисячі порядних людей, багато з яких не просто зараз воюють, а і загинули у бою з ворогом.

Але для Вас це все дрібниці, адже три підводні лодки затопили завдяки одному журналісту.

До речі - нагадайте мені будь ласка, щоби у Великій британії після цього звинувачували всіх журналістів скопом. Зможете, чи знову зпригнете, мовляв "Нема бажання шукати"?
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20.03.2023 23:27 Відповісти
Після того випадку британці зробили цензуру ще більш жорсткою - офіцери служби безпеки перевіряли всі статті написані журналістами Без їх візи газети не мали права що-небудь публікувать - під страхом закриття чи навіть кримінального переслідування!
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20.03.2023 23:31 Відповісти
Отже - ніхто ВСІХ журналістів скопом ніхто не звинувачував, як це робите Ви?

В нас, до речі, теж є цензура... точніше в нас є місця, де знімати не можна. І навіть якщо місце відкрите, і нічого забороненого там нема, то все рівно знімати не можна, бо з характеру ушкоджень, як кажуть, буде зрозуміло попали чи ні.

І якщо в Києві все набагато простіше, то в Одесі просто Ж. - фактично нічого знімати не можна.

А тепер просто є сотні квадратних кілометрів, цілі громади, фактично по декілька районів одразу, де взагалі журналістам не можна з'являтись, незалежно від наявності там секретних об'єктів.
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20.03.2023 23:54 Відповісти
Я "скопом" не звинувачую А просто читаю їх писанину і "зла не вистачає" Не займаюся "асенізацією" Мій архів - не відстійник тієї дурі", яку вони часто викладають Прочитав, виматюкася і забувся! Навіть на адміністратора неодноразово з цього приводу виходив!
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21.03.2023 00:00 Відповісти
Отже - Вам не подобається саме якійсь матеріал, написаний якімось журналістом? І Ви ні в якому разі не звинувачуєте журналістів в тому, що вони видають якісь секрети?

Чому ж тоді Ви написали у відповідь на мій коментар, в якому ідеться саме про нібито видачу секретів?

І так - у кожного журналіста є призвище. Просто наступного разу не читайте його статтю, читайте когось іншого. Не подобається Мосійчук - дивіться Соколову, або Портникова - вибір великий.
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21.03.2023 00:20 Відповісти
Простейший пример) Сегодня была новость здесь на Цензоре, где английскими буквами было написано название БРЭМ) А сколько раз здесь в коментах матюкались, что выкладывались незаретушированные фотки и обьектов, и прилетов... И фамилий журналистов под статьями не указано) Если это сделал один дебил, то остальные "недебилы" просто перепостчивают, ну так чтобы рашики обязательно это заметили... И если вам не понятно ПОЧЕМУ именно здесь и именно сейчас введены такие меры, то вам точно нечего делать в этих местах...
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21.03.2023 02:47 Відповісти
Наступного разу - коли зустріну подібне - обов"язково буду копіювать статтю та вказувать у чому там "зрада" Боюсь - що через деякий час ти почнеш сам плюваться
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21.03.2023 04:09 Відповісти
Ви знаєте, шо в Миколаєві, державні суди дають навідникам ракет, завербованим гур рф, колоборантам.... сроки по державній зраді і подібним - умовно, відсрочка приговору, вихід під заставу - і це тим хто навів ракети і загинуло дуже багато - наприклад - розташування 79 бригади, коли війскові там знаходились для ротації - це приблизно 300 чоловік, І цих особей десятки, якшо не сотні. сбу декого ловить, але це не більшість. От де треба біля кожного війскового об'єкту ставити офіцера сбу і шоб сутками рив землю, прослуховували всі телефони.... Ну і журналюг перевіряти теж. Здається шо це відбулося після інтерв'ю Купола, та війскових виступивших на його защиту. Всіх журналістів теж не можна під один шлагбаум.
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21.03.2023 08:03 Відповісти
Ну - почнемо з головного: Ти сам "засвітив" секретну інформацію про конкретний військовий підрозділ та результати його обстрілу А це - інформація для противника про стан боєздатності військової частини Саме проти подібного недоумства і направлена діяльність командування ЗСУ Так може починать треба з тебе?
А потім і до суддів доберемся
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21.03.2023 08:14 Відповісти
Ракетний удар по казармах 79 відбувся березні 21 року. Вже пройшов майже рік. Там зараз одні руїни. Про це багато разів казали і тіж війскові - було призначено слідство. До сіддів ні ти, ні я ніяк не доберемось - взагалі. А те, шо вони роблять ось це - гидота. Бо всі оті навідники знають шо треба одне - укласти угоду з слідством, визнати свою привину і все - умовно. А інші, дивлячись на от таке правоссудя - шо покарання ніякого - продовжують свою чорну справу.
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21.03.2023 11:23 Відповісти
Суперечка почалася з-за того що журналісти (а також їх читачі - завсідники соцмереж) часто не думають головою публікуючи інформацію про ЗСУ Ти саме таким і є!
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21.03.2023 11:35 Відповісти
Нічого особистого - але ти чуєш лише себе. Я ж тобі писав - шо удар по казармі був рік назад. Як раз нещодавно приїздили родичі загиблих. - https://news.pn/ru/public/288102 https://news.pn/ru/public/288102

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21.03.2023 12:12 Відповісти
Ти мені про "рік тому" написав пізніше А я тобі просто привів приклад "засвітки інформації" на тобі ж самому!
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21.03.2023 12:17 Відповісти
Ти просив "зразок здачі секретів" ? Отримуй!


Ви знаєте, шо в Миколаєві, державні суди дають навідникам ракет, завербованим гур рф, колоборантам.... сроки по державній зраді і подібним - умовно, відсрочка приговору, вихід під заставу - і це тим хто навів ракети і загинуло дуже багато - наприклад - розташування 79 бригади, коли війскові там знаходились для ротації - це приблизно 300 чоловік,

І цих особей десятки, якшо не сотні. сбу декого ловить, але це не більшість. От де треба біля кожного війскового об'єкту ставити офіцера сбу і шоб сутками рив землю, прослуховували всі телефони.... Ну і журналюг перевіряти теж. Здається шо це відбулося після інтерв'ю Купола, та війскових виступивших на його защиту. Всіх журналістів теж не можна під один шлагбаум.

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21.03.2023 09:09 Відповісти
Я у тебе взагалі нічого не просив. Ніякого зразка. Не видумуй.
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21.03.2023 11:24 Відповісти
А я не тобі адресував коментар Там мій опонент зрадників шукав От я йому й привів приклад!
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21.03.2023 11:33 Відповісти
Ви обіцяли зразок роботи журналістів - статтю чи сюжет, в яких розкриваються таємниці, натомість наводите чийсь коментар як приклад поганої роботи суддів, які відпускають коллаборантів, які співпрацюють з ворогом. Ну і думка, що "Ну і журналюг перевіряти теж"...

Незалік.
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21.03.2023 11:51 Відповісти
Ну що ж ти так "дешево дурня включаєш"? " наприклад - розташування 79 бригади, коли війскові там знаходились для ротації - це приблизно 300 чоловік",
Це пряме підтверджнення мого ствердження з першого коментаря : "Саме паскудне в тому, що вони поняття не мають, що таке "військова таємниця" та рамки "військової цензури" Викладають фоточки та інформацю, що спричиняє шкоду нашим воїнам - видає їх розташування, стан озброєння та інше"
А це - "інформація для противника про стан боєздатності військової частини"
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21.03.2023 12:01 Відповісти
Перепрошую, але це Ви "Вмикаєте дурня". Покажіть статтю, в якій "Розкривається розташування 79 бригаді, і стан озброєння".

Чи для Вас всі колаборанти є журналістами?
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21.03.2023 12:14 Відповісти
Та я дурня не включаю! Я все чітко і детально пояснюю А от тобі це "не до шмиги" - от і крутишся як в"юн
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21.03.2023 12:19 Відповісти
Та я вже зрозумів, що навести приклад журналістів Ви не в змозі, натомість говорите про відвертих колаборантів, найняти ФСБ.

Тому припиняю цю суперечку через відсутність у Вас аргументів.
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21.03.2023 12:23 Відповісти
Я тобі відразу сказав щоб ти не піднімав "гниле питання" Але ж ти "вперся"!
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21.03.2023 12:26 Відповісти
Неможливо сперечатись з людиною, яка не може надати аргументів на підтримку своєї позиції - нема з чим сперечатись.
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21.03.2023 12:39 Відповісти
Пам"ятаєш: "І що це мені дасть? Самозадоволення? Воно мені не потрібне Щоб змусить тебе погодиться з моїм поглядом на це питання? А що це мені дасть? Ти все одно залишишся при своєму Та ще й підсвідомо будеш вважать мене "ворогом" - бо "принизив" тебе тим що "ткнув носом"
Так чого я повинен "з шкіри пнуться"?

"
Крім спаскудженого настрою, я нічого "позитивного" не отримав... А ти?
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21.03.2023 12:46 Відповісти
Звісно ж, коли ти намагаєшься щось довести, але не в змозі навести жодного аргументу, в тебе псується настрій. А ти очікував чогось іншого?

І так - я досі звертався до тебе на "Ви" - в Українській мові так прийнято звертатись до незнайомої людини, та ще й у поважному віці, але тебе цьому не навчили.
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21.03.2023 12:54 Відповісти
Що - потягло "на особистості"? А я казав - ЦЯ суперечка не приведе до добра А щодо "звернення до незнайомої людини на "Ви" - так я вже не одному пояснював що це нам нав"язана кацапами форма звернення Традиційно в Україні на Ви зверталися лише до батьків
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21.03.2023 13:02 Відповісти
Вам непонятно почему запрещают появление там где ПО ВАШЕМУ нету секретных обьектов?) А Яр так пытался на примерах вам обьяснить)
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21.03.2023 03:02 Відповісти
А дарма, цей бот, Канава Лайна, ворог здорового глузду та України. Сьогодні у нього винні журналісти, бо йому фас сказали, завтра будете ви.
Що там таємничого, наприклад, на кордоні Вінницької області? А вам відповім, там суцільний корупційний крінж, бо там теж митниця.
Зараз усі митники та прикордонники на західному кордоні моляться, щоб і у них заборонили знімати.
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21.03.2023 03:02 Відповісти
"Висрався", недоумку? Тобі полегшало? А тепер ЧИТАЙ УВАЖНО:

"Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій.

Про це повідомляє з посиланням на https://www.facebook.com/100067507551846/posts/************************************************************************/ Facebook Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, з 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування і роботи представників засобів масової інформації - червона, жовта та зелена. Джерело: "
А тепер поясни мені - ЯКИЙ СТОСУНОК МИТНИЦЯ та прикордонна служба має до армії та стратегічних об"єктів які обороняють ЗСУ І який стосунок митниця має до прифронтових районів? Та й на митниці теж треба думать що і як знімать та показувать! Бо одне фото ешелону військової техніки - і туди "прилітає" Та й "підказочка" багатого варта - вирахувать швидкість ешелону та напрям його руху активізувать агентуру на тому напрямку і запустить по наступній вузловій станції ракети стає набагато легше!
То хто ж тепер "Канава Лайна"? Хто у нас "ворог здорового глузду та України? Мабуть ти - бо доводиш до абсурду цілком правильні рішення командування. Саме такі як ти "корисні ідіоти" а то і прямі вороги доволили до абсурду рішення стосовно українізації чим налаштовували проти неї навіть позитивно налаштованих громадян!
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21.03.2023 04:27 Відповісти
Що там штатний сраний бот висрав не читаю. Гнидота ти копійчана, за срубль мати продаси.
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21.03.2023 05:49 Відповісти
Ну то не читай! Прочитають інші І самі собі скажуть : "Ну і ДЛБЙБ же цей !"
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21.03.2023 05:55 Відповісти
Бачу смайлик. Жоден тупий бот не може собі відмовити у смайликах, в голові же у вас пусто, аж вітер гуде.
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21.03.2023 06:15 Відповісти
Інші теж бачать... І теж будуть реготать з тебе... Ось чекай - попрокидаються, умиються, поп"ють кави і подивляться, який ти недоумок!
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21.03.2023 06:21 Відповісти
А, чого Херсон не в червоній зоні? Чи по ньому прилітає мало?
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20.03.2023 22:49 Відповісти
Я думаю - це ( закриття півдня України ) пов'язано зовсім з іншими причинами .
Не хочу оприлюднювати свої здогадки .
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20.03.2023 23:26 Відповісти
Те ж саме подумав
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20.03.2023 23:35 Відповісти
Та вже весь Цензор здогадався про Ваші здогадки, й думає так само!
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21.03.2023 00:23 Відповісти
Увы... Почитайте выше, одному журналисту непонятно) Наверное поэтому и такие меры) Необучаемые)
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21.03.2023 02:51 Відповісти
До речі, а кому передали обов'язки Тимошенка - на гуманітарному авто їздити по країні і виладувати фото пошкоджень стратегічних об'єктів та їх ремонту?
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20.03.2023 23:04 Відповісти
Analysis:

Danube River border,
Odessa Port:
Something transportation could be going on by ships.
Corruption, contraband alert.

Transnistria border:
Relatively calm area - what to hide?
Could be in the yellow area.
Just some distraction for the Ruzzians,
like Ukraine planning "Special Military Operation" in Transnistria ?

Snigurivka, Inguletz River:
Too many mine accidents, some of those may be not laid by Ruzzians.
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21.03.2023 02:28 Відповісти
Свобода слова під час війни це ще більше крові українських військових. Більше 80% розвідувальної інформації противника базується на відкритих джерелах. Але нашим балаболам від смі це не доведеш.
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21.03.2023 08:40 Відповісти
 
 