Путін хотів менше НАТО в Європі, натомість кордон Альянсу з РФ збільшиться більш ніж удвічі, - Столтенберг
Довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Президент Путін вторгнувся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. Він отримує з точністю до навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами. А коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі, кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 степан степаненко #530338
показати весь коментар20.03.2023 22:18
+10 Алекс Скела
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+8 Ziu Zou
показати весь коментар20.03.2023 22:19
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Далеко от нас на юг.
Складається враження, що кремляді вже змирилися зі своєю поразкою, але ще не вигадали: під яким соусом подати це своїй біомасі - чи то Китай нас бере під своє крило і НАТО засц@ло, чи то НАТО програло тому, що не переходять кордони України і не захоплюють москву бо боїться вялікоскрєпной могутності московії, чи то взагалі гундяй намолив...
Вони зараз будуть молоти будь-яку маячню аби виграти час, перегрупуватися, відновити армію і почати все знову... Чечня тому доказ.
- Волод'я хочеш півроку отслужить в СВО і на свободу...?....
Но "расширение НАТО" было лишь поводом для пропаганды, было поводом для имперского захвата Украины.
И публика в раше это схавала. А факт того, что новые страны вступают в НАТО , публике в раше подают как доказательство "наступления НАТО на рашу"
Путін же - кгбіст, який став бандитом, а потім відразу головою держави з більш чим 100 міліонним населенням. Це як дитину років 7 посадити за кермо ферарі і сказати шо педальки тут - понятно шо вона розібє і машину і скоріше і себе прибє