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Новини
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Путін хотів менше НАТО в Європі, натомість кордон Альянсу з РФ збільшиться більш ніж удвічі, - Столтенберг

путін

Довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Президент Путін вторгнувся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. Він отримує з точністю до навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами. А коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі, кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів", - зазначив він.

Також читайте: Країни НАТО готові надати Україні більше ППО, бронетехніки та боєприпасів, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6408) росія (64911) Фінляндія (1296) Швеція (950) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
Рашистів Україна турбує, а не НАТО. Коли до них вже дійде?
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20.03.2023 22:18
+10
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20.03.2023 22:28
+8
А еще крыса хотела-мечтала потными копытами по Киеву ходить как победитель, но обсралося
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20.03.2023 22:19
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Рашистів Україна турбує, а не НАТО. Коли до них вже дійде?
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20.03.2023 22:18 Відповісти
и не говорите, такое ощущение, что стесняются своего НАТО и реально верят куйлу про его боязнь альянса.
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20.03.2023 22:23 Відповісти
Все войны запланировны.
Далеко от нас на юг.
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21.03.2023 00:19 Відповісти
А еще крыса хотела-мечтала потными копытами по Киеву ходить как победитель, но обсралося
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20.03.2023 22:19 Відповісти
Майстер клас від рукожопого ботоксного кацапа для свого свинобидла.
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20.03.2023 22:21 Відповісти
що за ідіот ***** вв. Не чипав би нікого, то і все було б для нього як раніше. НАТО воно боїться, та кому ти потрібен, ідіот шизонутий. Твою засраху з колін підняти, то треба таких зусиль додати, на декілька століть, це нікому не потрібно.
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20.03.2023 22:22 Відповісти
НАТО - то привід, хоча на початку війни, в 2014-му, ні про яке НАТО й мови не було. До того ж, програти НАТО (навіть якщо вони не приймають участі у війні) престижніше, ніж Україні. Все решта - робота кремлівських пропаг@ндонів - згодувати все те своїм рабам.
Складається враження, що кремляді вже змирилися зі своєю поразкою, але ще не вигадали: під яким соусом подати це своїй біомасі - чи то Китай нас бере під своє крило і НАТО засц@ло, чи то НАТО програло тому, що не переходять кордони України і не захоплюють москву бо боїться вялікоскрєпной могутності московії, чи то взагалі гундяй намолив...

Вони зараз будуть молоти будь-яку маячню аби виграти час, перегрупуватися, відновити армію і почати все знову... Чечня тому доказ.
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20.03.2023 22:28 Відповісти
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20.03.2023 22:28 Відповісти
ему настать на НАТО, он хотел Украину.
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20.03.2023 22:29 Відповісти
насрать можно, только у нато сральник больше
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20.03.2023 23:01 Відповісти
дзвонить пригожин путіну....
- Волод'я хочеш півроку отслужить в СВО і на свободу...?....
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20.03.2023 22:29 Відповісти
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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20.03.2023 22:38 Відповісти
Столтенберґ так нічого й не зрозумів. Бо путін ср@ти хотів на НАТО. Тим більше на таке ялове. Він просто під антиНАТОвську риторику хоче окупувати Україну. І поки "столтенберґи" цього не зрозуміють, то ми матимемо проблеми.
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20.03.2023 22:53 Відповісти
путен маладец, а ты тогда кто кто это тулит?
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20.03.2023 22:59 Відповісти
путін --кацапський виродок. Але це не спростовує того, що Столтенберґ -- переляканий недоумок.
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20.03.2023 23:19 Відповісти
помню дискуссию, а нафига платить взносы в нато если и так все спокойно, и тенденция к сворачиванию нато под этим соусом... но пыня мля постарался, ну что за мля ушлепок
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20.03.2023 22:58 Відповісти
хуьло всех переиграл

Но "расширение НАТО" было лишь поводом для пропаганды, было поводом для имперского захвата Украины.
И публика в раше это схавала. А факт того, что новые страны вступают в НАТО , публике в раше подают как доказательство "наступления НАТО на рашу"
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20.03.2023 23:00 Відповісти
Для путіна важливо щоб Україна не ввійшла до альянсу, адже це завадить його плану по відродженню імперії. Тому всі ті балачки про загрозу зі сторони НАТО, це легенда для прикриття вторгнення в Україну.
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20.03.2023 23:26 Відповісти
Путлер *****, а рашка Фашисткая *********. Запомните не Федерация а именно *********)))
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20.03.2023 23:59 Відповісти
Ну бо політик - це професія. Умовно Меркель, Порошенко або Байден в політиці по 20+ років, знають по кілька мов, варились в коаліціях, дискусіях і т.д. І коли політик стає головою жержави це вінець карєри - пік, після цього лише писати статті і розводити бджіл. Тому профі політик дуже обережний, хитрий і загадковий. Він пробує виконати свої цілі так щоб не завалити все що є.

Путін же - кгбіст, який став бандитом, а потім відразу головою держави з більш чим 100 міліонним населенням. Це як дитину років 7 посадити за кермо ферарі і сказати шо педальки тут - понятно шо вона розібє і машину і скоріше і себе прибє
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21.03.2023 01:33 Відповісти
Плюс оно тупое. Валенок с 80 айкью, и речью сельского длба. Такой длб не может осознать что он длб, потому что длб.
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21.03.2023 03:44 Відповісти
Вы не понимаете. Если бы путло не уничтожил рашку, ее уничтожили бы солдаты НАТО
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21.03.2023 09:54 Відповісти
 
 