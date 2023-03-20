Путін хотів менше НАТО в Європі, натомість кордон Альянсу з РФ збільшиться більш ніж удвічі, - Столтенберг

Довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Президент Путін вторгнувся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. Він отримує з точністю до навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами. А коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі, кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів", - зазначив він.

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