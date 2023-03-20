Своїм візитом у Москву Сі Цзіньпін надає дипломатичне прикриття злочинам РФ, - Блінкен
Візит лідера КНР Сі Цзіньпіна у Москву свідчить про наміри Китаю надати "дипломатичне прикриття" жорстокості, вчиненій Росією в Україні.
Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Той факт, що президент Сі звертається до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, каже, що Китай не відчуває відповідальності за те, щоб притягнути Кремль до відповідальності та змусити відповісти за злочини, вчинені в Україні <…> Він скоріше надасть дипломатичне прикриття для Росії, щоб вона продовжувала вчиняти ті самі злочини", – сказав Блінкен.
Топ коментарі
+6 Amber
показати весь коментар20.03.2023 23:02
+6 Вадим Владимирович #550978
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Стара комуністична пісня, а актуальна,як і раніше....
... Подібне ( г.) тягнеться до подібного!...
Мають бути на смітнику Історії!...
... Китайцям вірити неможна, від слова НІКОЛИ! І ні інвестицій , і ні допомоги в майбутньому - НІЧОГО!...
Влада має собі " зарубати на носі" ( в тому числі ЧІНОФІЛ арахамія)!..
Геополітик з кремля переграв усіх! В першу чергу - себе
В мене мізки заходять в ступор, бо таке навіть у фантастиці жахіть свого сну не можливо було уявити...
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Того
Тонга
Турция
Туркменистан
Тувалу
Ватикан
Вьетнам
Уйгуры, тибет, что они там творили.
Четыре главных компонента этого курса:
требование передать Монголию КНР,
требование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 атомной бомбы ,
требование «утраченных территорий» со стороны СССР
устранение «неравноправия»