Своїм візитом у Москву Сі Цзіньпін надає дипломатичне прикриття злочинам РФ, - Блінкен

Візит лідера КНР Сі Цзіньпіна у Москву свідчить про наміри Китаю надати "дипломатичне прикриття" жорстокості, вчиненій Росією в Україні.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Той факт, що президент Сі звертається до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, каже, що Китай не відчуває відповідальності за те, щоб притягнути Кремль до відповідальності та змусити відповісти за злочини, вчинені в Україні <…> Він скоріше надасть дипломатичне прикриття для Росії, щоб вона продовжувала вчиняти ті самі злочини", – сказав Блінкен.

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