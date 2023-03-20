Сподіваємось, під час візиту до Маріуполя Путін побачив, що його війська зробили з містом, - Кірбі
Візит Путіна до окупованого Маріуполя дав змогу йому побачити на власні очі, що зробили російські війська з цим мирним українським містом.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я сподіваюся, він (Путін. - Ред.) побачив, що його війська, його армія та його війна зробили з цим містом", - зазначив представник Білого дому.
Кірбі також дав зрозуміти, що російський диктатор не ризикував власною безпекою під час перебування в Маріуполі, оскільки місто далеко від бойових дій та лінії фронту.
Водночас представник США наголосив, що Путін має усвідомлювати, якої поразки він уже зазнав під час бойових дій в Україні.
"Я маю на увазі, що понад 50% території, яку вони (росіяни. - Ред.) захопили в України в перші тижні та місяці війни, українці вже повернули. І єдині реальні бойові дії наразі точаться навколо Бахмута", - зазначив Кірбі.
Він також наголосив, що Сполучені Штати, а також інші країни стоятимуть разом з Україною й забезпечуватимуть її всім необхідним для оборони.
Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що Путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя.
У ГУР МО заявили, що немає жодних доказів, що до Маріуполя приїжджав саме Путін.
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