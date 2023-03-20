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Новини Війна
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Сподіваємось, під час візиту до Маріуполя Путін побачив, що його війська зробили з містом, - Кірбі

путін

Візит Путіна до окупованого Маріуполя дав змогу йому побачити на власні очі, що зробили російські війська з цим мирним українським містом.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сподіваюся, він (Путін. - Ред.) побачив, що його війська, його армія та його війна зробили з цим містом", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі також дав зрозуміти, що російський диктатор не ризикував власною безпекою під час перебування в Маріуполі, оскільки місто далеко від бойових дій та лінії фронту.

Водночас представник США наголосив, що Путін має усвідомлювати, якої поразки він уже зазнав під час бойових дій в Україні.

"Я маю на увазі, що понад 50% території, яку вони (росіяни. - Ред.) захопили в України в перші тижні та місяці війни, українці вже повернули. І єдині реальні бойові дії наразі точаться навколо Бахмута", - зазначив Кірбі.

Він також наголосив, що Сполучені Штати, а також інші країни стоятимуть разом з Україною й забезпечуватимуть її всім необхідним для оборони.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що Путін нібито здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя.

У ГУР МО заявили, що немає жодних доказів, що до Маріуполя приїжджав саме Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна до Маріуполя - символ його провалу, - The Telegraph

Автор: 

Маріуполь (3222) путін (23750) США (22473) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+12
"Путін", якщо взагалі ще живий, не побачив нічого - його там не було.

А мавзолей давно перевіряли? Може там давно лежить Володя, але вже не той?
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20.03.2023 22:46
+7
Ну а так же він не знав. Свято вірив, що цивільні не страждають. Так, так
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20.03.2023 22:46
+7
не фотошоп
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20.03.2023 22:50
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Ну а так же він не знав. Свято вірив, що цивільні не страждають. Так, так
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20.03.2023 22:46 Відповісти
"Путін", якщо взагалі ще живий, не побачив нічого - його там не було.

А мавзолей давно перевіряли? Може там давно лежить Володя, але вже не той?
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20.03.2023 22:46 Відповісти
У мавзолеї можуть бути обидва Володі- лежать собі "уютнєнько - валєтом"
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20.03.2023 22:53 Відповісти
👍
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20.03.2023 22:59 Відповісти
Наївний ідіот
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20.03.2023 22:46 Відповісти
Мабуть, один Кірбі вірить, що в Маріуполь приїжджав справжній *****..
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20.03.2023 23:58 Відповісти
Його там не було.
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20.03.2023 22:47 Відповісти
Він у Флориді на ранчо живе вже років 5-7. І забув про росію
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20.03.2023 22:49 Відповісти
То не ***** на фото.
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20.03.2023 22:50 Відповісти
не фотошоп
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20.03.2023 22:50 Відповісти
Вважаю що саме путлєр дав наказ знищити Маріуполь...
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20.03.2023 22:50 Відповісти
він же вночі їздив... як злодій, щоб його не бачили і щоб йому нічого не бачити...
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20.03.2023 22:55 Відповісти
Воно було в рожевих окулярах,та нічого не бачило.
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20.03.2023 22:57 Відповісти
Ху#ло послало 2-х разных двойников "доказать" Си, что он не лох. Но для Си это по барабану.
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20.03.2023 22:58 Відповісти
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21.03.2023 01:15 Відповісти
Серийный убийца посмотрел на свои деяния с чувством глубокого удовлетворения.
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20.03.2023 23:04 Відповісти
Ніт, не побачив пуцин Маріка. Бо того актора, який пуцина зображав можна будо з таким же успіхом зпгримувати під Рубена Ібаррурі, сина іспанської комуністки Долорес Ібаррурі. 😁
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20.03.2023 23:08 Відповісти
Під Ахмеда Бен Белу!
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21.03.2023 00:01 Відповісти
Та актору пофігу. Адже він - професійний. 😊
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21.03.2023 00:02 Відповісти
Слідуючи зупинка - Марс.
Вистава для наївних
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20.03.2023 23:18 Відповісти
Кірбі має знати що ***** побачило й отримало задоволення, бо син Сатани ***** завжди отримує задоволення від страждань іньших.
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20.03.2023 23:23 Відповісти
Наївний хлопчик Кірбі? Чи грає таку роль?
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20.03.2023 23:34 Відповісти
А я впевнений, що якесь ***** побачило, та видасть блискітки "За взятіє Маріуполя"! Треба пам'ятати, що то не людина, то *****!!!
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21.03.2023 00:25 Відповісти
это должно его остановить?как дети не понимают с кем имеют дело
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21.03.2023 00:59 Відповісти
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21.03.2023 01:12 Відповісти
Так путін напевно ще й похвалив своїх виродків за знищення Маріуполя. В Жданов не хочуть перейменувати
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21.03.2023 01:45 Відповісти
"Пуйло" за кермом "Мерседесу", зупиняється на світлофорі, аби пропустити трактор? Це накого розраховано? Чи після того як його звинуватили в кіднепінгу, він вирішив стати "хорошим" і дотримуватися ПДР, а бронепотяг з кортежем відправив на запасний шлях.
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21.03.2023 02:21 Відповісти
А цей Кірбі не здогадується , що ***** саме наказало знищити Україну ? Поки різні Кірбі будуть "припускати" , ***** віддасть наказ бити по ЄС і США . Йому і на своїх орків начхати . Скільки років сварилися гітлеру пальчиком ? Досварилися ? А потім гітлер дуже переживав , коли бачив зруйновані за його наказом міста ? Воювати з *****м треба , а не давити на його "совість" .
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21.03.2023 03:12 Відповісти
ЦРУ совсем не работает? Уже всем известной что это был двойник.
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21.03.2023 05:55 Відповісти
***** а то он не знал, Кирби,что ты несёшь *****!!!!?
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21.03.2023 06:26 Відповісти
 
 