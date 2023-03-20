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Синод УПЦ МП після невдалої спроби особистої зустрічі звернувся до Зеленського через інтернет

упц,мп

Українська православна церква Московського патріархату опублікувала у себе на сайті звернення до президента Володимира Зеленського. Це сталося після того, як представники церкви не змогли зустрітися з главою держави віч-на-віч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на  сайті УПЦ МП.

Як зазначається у зверненні, синод церкви просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру, бо вони нічого поганого не зробили і навіть, навпаки, роблять дуже багато корисного для України.

"Шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі" - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський не планував сьогодні зустрічі з представниками УПЦ МП, вони відмовились подати звернення, - Никифоров

Зокрема у своєму зверненні синод зазначив, що церква УПЦ МП:

  • "виховує паству любити свою Батьківщину";
  • "першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";
  • "її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";
  • "надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";
  • "її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";
  • "відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".

Також церква порахувала, що у Верховній Раді зареєстровано 9 законопроєктів, спрямованих на припинення діяльності УПЦ МП, і попросила завадити їх ухваленню.

Також читайте: Виселення монахів з Києво-Печерської Лаври провокує росіян й далі "захищати православних", - заява УПЦ МП

Нагадаємо, члени священного синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

Зеленський (23667) звернення (598) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+68
геть з Лаври (і України) КГБшну сатанинську порнославну сєкту маасковькава пєтухата
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20.03.2023 22:56
+48
КГБшний цирк.
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20.03.2023 22:59
+45
Виявляється, що до Перемоги нас веде УПЦ МП. Та їх нагородити треба.
Сльозами вмилася коли перелік добрих справ читала
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20.03.2023 23:02
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геть з Лаври (і України) КГБшну сатанинську порнославну сєкту маасковькава пєтухата
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20.03.2023 22:56 Відповісти
Геть мацковских чертей ко всем чертям из Лавры...
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21.03.2023 00:30 Відповісти
Геть мацковских чертей ко всем чертям из Лавры...
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21.03.2023 00:31 Відповісти
Вот ****** ФСБ -- идите нах за руким кораблем !!! Вы твари принесли смерть к нам в дом
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21.03.2023 06:46 Відповісти
Сцуки!Згадали КГБешники КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ.
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21.03.2023 08:20 Відповісти
КГБшний цирк.
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20.03.2023 22:59 Відповісти
Нехай ці падлюки, які не вставали у Раді, щоб вшанувати наших загиблих Воїнів, стають на коліна.
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20.03.2023 23:08 Відповісти
Най кацапо-попи спробують побачити мир в очах у ЗЄлі через барабан Спортлото!
Може так повєзьот?

А інтернет то придумка гей-сатаниського Запада щоб через роутер всім людям надати число 666 😂
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20.03.2023 23:26 Відповісти
На х"й звідси свинособаки путінські !
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20.03.2023 23:00 Відповісти
как в советском анекдоте - "*** и плачу, ножки то ведь такие маленькие"
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20.03.2023 23:00 Відповісти
На кісень із речами! Ні, без речей!
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20.03.2023 23:01 Відповісти
Виявляється, що до Перемоги нас веде УПЦ МП. Та їх нагородити треба.
Сльозами вмилася коли перелік добрих справ читала
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20.03.2023 23:02 Відповісти
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20.03.2023 23:04 Відповісти
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21.03.2023 01:10 Відповісти
Та я аж офигел))) Прям рассадник бандеровцев)))
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21.03.2023 01:40 Відповісти
а яка різниця між ними та ЄрЗе? (запитання риторичне)
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21.03.2023 10:57 Відповісти
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20.03.2023 23:04 Відповісти
Краще і не скажеш...
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21.03.2023 02:55 Відповісти
Моспархатій брехні вірити - себе не поважати. Правду про упц мп вже писали неоднократно, чого варті заяви їх попів.., обшуки в їхніх храмах і попівських логовах, всі бачили результати тих обшуків... Особливо яскраво про антихристову й антиукраїнську діяльність, топтання по Заповідях, свідчать дії упцешних попів на окупованих територях. Моспархатна секта і її попи доказали всім небайдужим, вони є вороги України і українців. моспархатні попи - колаборанти, які ідентифікують себе з окупаційним раша-фашистським режимом і з окупантами, а не з Україною.
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20.03.2023 23:04 Відповісти
Ідіть гундяю під хвіст!
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20.03.2023 23:05 Відповісти
"виховує паству любити свою Батьківщину" Джерело:

Батьківщину попів любити?

"першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі" Джерело:

Це коли не встали вшанувати пам'ять загиблих у ВРУ?

Ну а мирські справи повинно вирішувати за мирськими законами. То ж з таким зверненням можете хоч в "Спортлото", хоч в "лігу сексуальних реформ" заяву подавати. Або "чєлобітную" хазяїну свому - гундяю.
Є процедура, ви від неї відмовились. То ж тепер пакуйте речі і на пашиному мерседесі - на Лубянку!
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20.03.2023 23:05 Відповісти
Так багато на словах роблять для України, підчиняючись напряму фсб-сатаністу кирилу, який у відкриту підтримує знищення українців ?? Невже думають, що прокатить ?!
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20.03.2023 23:09 Відповісти
Синод УПЦ МП

УПЦ МПХ
)))
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20.03.2023 23:15 Відповісти
Даже первый раз осудили агрессию россии против Украины. Правда последним предложением. Поздно уже, не поможет.
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20.03.2023 23:20 Відповісти
Не забирати , а повертати лавру у лоно Київської Русі від антихристів-самосвятів. Взагалі Мазепа будував в лаврі храми, а чужинці-московити проголосили йому анафему і ще зайняли її.
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20.03.2023 23:21 Відповісти
Мародёрство у кацапов "в крови" ...
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21.03.2023 01:13 Відповісти
Якби об'явили анафему х.йлу, ще можна було про щось говорити, а так нехай купують квитки на рускій воєнний корабль.
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20.03.2023 23:29 Відповісти
кагєбог цьіфровізіровался.....
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20.03.2023 23:29 Відповісти
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20.03.2023 23:30 Відповісти
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21.03.2023 05:53 Відповісти
Було б більш природно і органічно Синоду УПЦ МП звернутися до Зеленського не через інтернет, а через глашатаїв своїх безпосередніх мокшанських господарів - двох Д(и/е)монів - Пєскова чи Мєдвєдєва. Шановні "святі отці", продайте свої мерседеси і вілли, а гроші від них передайте Притулі, і тоді спробуйте ще раз звернутися до Зеленського. А якщо будете продовжувати віддано служити мокшанським сатанистам, то рано чи пізно почуєте від Зелі те, що почули від нього про свого кремлівського господаря: "немає з ким говорити".
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20.03.2023 23:32 Відповісти
Почему к президенту Украины обращаются, если у них написано мозсковкий патриархат. Согласно подчинения пусть и обращаются.
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20.03.2023 23:33 Відповісти
Нагадує виступи небензі в оон.
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20.03.2023 23:33 Відповісти
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20.03.2023 23:35 Відповісти
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21.03.2023 01:14 Відповісти
Вислали повідомлення через Viber
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20.03.2023 23:36 Відповісти
В ігнор фсбешних покидьків.
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20.03.2023 23:42 Відповісти
"виховує паству любити свою Ватьківщину"
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20.03.2023 23:50 Відповісти
Хай пишуть у Лігу сексуальних рехформ.
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20.03.2023 23:52 Відповісти
Він-би зустрівся Бо попи-б не з пустими руками прийшли Але "зашквару" чергового боїться!
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20.03.2023 23:56 Відповісти
москальських гебнявих попів, геть з України.
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21.03.2023 00:05 Відповісти
Ух тыж....кто про Права Человека замычал. Ваш гундяйка обьявил Права Человека сатанизьмой и бесовщиной. Так шо собирайте свои гнидники и вперед, своим пешком до самой мААсквы, как истинные монахи.
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21.03.2023 00:12 Відповісти
Бажано на четвереньках най повзуть
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21.03.2023 00:53 Відповісти
Бажано шоб не повзли, а висели.... Але маемо те, шо маемо.
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21.03.2023 00:56 Відповісти
Эмпешникам из эфэсбе-е-е, пора возвращаться на работу, в Ад! Скоро *****, прибудет, кто топить котёл со смолою, ему будет???
PS: "Ц", "церковь" так же, как и "мечеть", "синагога", "храм" и даже "Религия", в сочетании со словом "масква" или "масковьскоая" нонсенс! Существует ли на свете хоть одна религия, которая призывает убивать людей и святит ли убийц и оружие убийства??? Только ***** и куйндя, подходит к словам - "масковия", "масква" и "расия"!
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21.03.2023 00:13 Відповісти
Кстати, не выпускайте этих чертей бородатых из страны, пока не проведете инвентаризацию в Лавре. Знаю я этих русских, если они тебе руку пожали - обязательно пересчитай свои пальцы потом, все ли на месте.
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21.03.2023 00:15 Відповісти
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21.03.2023 01:15 Відповісти
Дивні чорти. Є встановлений порядок запису на прийом до Президента. Але ні, то вони на вулиці волають, то в тиктоці виступають, хіба що тільки в Спортлото не зверталися.
Здається їх мета не зустріч а кіпіш. Ну буде вам кіпіш, буде.
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21.03.2023 00:19 Відповісти
Явамнічівонідолжен.(в.зе.)
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21.03.2023 00:22 Відповісти
Пусть отрекуться от русского духа и мира, пусть сожгут свои российские паспорта, пусть публично осудят Кирила, за то что он поддержал агресию против Украины и призывал руzzких идти на войну, признают что его вера далека от Бога. Они не сделали ничего из перечисленого, так какая может быть в ним довера, покаяния не видно...
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21.03.2023 00:37 Відповісти
dostatn'o skazaty, sho Ukraina - spravjnya Rus', a RF - Moskoviya. I sho Rosiya - niyakogo vidnoshenya do Rusi ne mae, a navpaky ii odvichnyi vorog.
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21.03.2023 00:42 Відповісти
і ***** також нехай анафемують. І нехай закличуть Зе повернути Бандері звання Героя України - то, може, тоді ми їм повіримо...
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21.03.2023 11:06 Відповісти
Не смішіть мої капці
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21.03.2023 00:56 Відповісти
пiзно всрались.

iуди. брехуни. ми всi бачили, як ви вшановували пам'ять нiбито ваших прихожан.
навiть дуп своїх не пiдняли...

не торкайтеся вашими брудними руками, москальськi ви сатанiсти, душ українських Героiв!

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22.03.2023 15:27 Відповісти
Московський патріархат,. Геть в Московію,,,,,, стоп це ж ФСБ раша,,, на кол , а ми ж гуманні люди ,,, до тюрми їх довічно ,,,, не ходив до цих освятітєлєй сатани з 2014 року.
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21.03.2023 01:07 Відповісти
хай москаль своє збудує і там займає,

а то кацапи звикли на все готове приходити і обсирати
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21.03.2023 01:15 Відповісти
упц мп(рпц) кацапська фсб/кгб/нквд секта з "томосом" від тогваріща сталіна !!! кацапські фсб0/кгб попи-3.14дераси ПНХ з України !!!







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21.03.2023 01:27 Відповісти
Їм дуже потрібно залишитися в Лаврі тому що там стільки всього приховано, що їм лячно, якщо знайдуть докази їх діяльності на користь Московії.
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21.03.2023 03:08 Відповісти
А че богу не молитесь? Какой от вашего бога толк, если он не способен решать проблемы?)
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21.03.2023 03:39 Відповісти
Jesus: Traitor towards
- Jews,
- Jewish Officials,
- Officials,
- Priests,
- Judges,
- Teachers

Judas Iscariot: Traitor towards Jesus,
returns to the above "teachers".

-----

Germany has a similar situation like Ukraine:

The Catholic Church is called
Roman-Catholic Church here,
like Catholic Church of Italian Patriotism.

I am wondering, what I would have done,
if I would have been born in year 1600,
being 18 years of age in year 1618,
when the religious war in Germany raged
on for 30 years until 1648,
the Reformation - not Revolution - by
Martin Luther, a traitor towards Rome.

As baptized Catholic, would I be traitorous,
and switched to Protestantism. ?

Judas got '30' silverlings as for this 30-years war.

But Protestantism did no suicide back then,
probably enabled the expansion of Islam
in southeast Europe.
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21.03.2023 03:44 Відповісти
Всі особи з цієї фотки мають бути ідентифіковані, їх майно конфісковане на користь біженців, а самі вони завантажені в вагони для скотини і відправлені в ********* з позбавленням українського громадянства і довічною забороною в'їзду в Україну... Ні в якому разі феесбешних сектантів, які вірно служили ***** і гундяєву!, не можна приймати в українську церкву. Вони заразять і спаплюжать її підоратстією, педофілією і людиноненависництвом. В кацапській гундяєвській секті всі призначення в прямому сенсі "через дупу". Навіть в "київській духовній академії" спудеї визнають що "Жопа чудєса творіт - в двадцать лєт архімандріт". Геть!
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21.03.2023 04:06 Відповісти
упц мп надо не просто гнать, их надо гнать строем в суд...
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21.03.2023 04:38 Відповісти
А чего они поперлись на банковую?
Пусть ловят его в Бахмуте или др передовой линии.
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21.03.2023 05:53 Відповісти
Яке відношення Україна має до ворожої церкви? Яке відношення має ворожа церква до Лаври і до українців? Відповідь одна - вороже. Ми чули про що співали ці покидьки, про "матушку расєю", то матушка їх не в Києві, а на московії. Ідіть і просіть Лавру там і перебирайтеся пудрити мізки пастві туди. А чому зверталися на українській мові? Це нижче плінтуса, бо всі літургії на кацапській, всі "молитви" на кацапській, не рідній нам мові. Українці мають свою канонічну, відроджену церкву, отримали визнання і Томос від Вселенського(Константинопольського) патріархату і ведуть боротьбу за своє існування. А УПЦ МП філія РПЦ, вони проповідують "русский мир". вони на боці темряви - війни і московії, і навіть назву не змінили, як їм це каже закон "РПЦ в Україні" - брехуни. Вон із України.
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21.03.2023 06:11 Відповісти
Саме ваше існування в Україні неконституційне
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21.03.2023 06:12 Відповісти
И мальчиков оставте помоложе, чтобы было куда всунуть поповский *** ,ну и людей с российским гражданством не трогайте, они на задании , деньги зарабатывать нужно же как то!!!
***** ****, Но Зеленский же хороший парень,да? А как хороший парень может людей на улицу выкинуть? Бедные же, очень не удивлюсь если история затянется на годы...
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21.03.2023 06:21 Відповісти
Только в Украине вражеская агентура может сидеть в центре Киева под поповским прикрытием!!!
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21.03.2023 06:24 Відповісти
Чертов сюрреализм. А наши уши развесили
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21.03.2023 10:10 Відповісти
Столько плохих мыслей что с ним нужно сделать, чтобы избавиться от них раз и навсегда) и даже не жалко их совсем они точно не божьи люди, а грешная жестокая мерзость и видя таких уйобищь многие люди становятся атеистами или уходят в секты)
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21.03.2023 07:12 Відповісти
Ось кому потрібно давати агороди, а не якісь блогерші і навіть впевнений, що деякі московські попи є штатними співробітниками ГУР і СБУ, а якщо брати СБУ, то навіть деялі льойтнанти є і в їх штаті, в штата церковної секти фсб і добре їх служили і служать.
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21.03.2023 07:42 Відповісти
Як кажуть москалі? "Поздно пить БОРЖОМИ когда почки отказали".
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21.03.2023 07:59 Відповісти
"виховує паству любити свою Батьківщину"

"відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України"
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21.03.2023 08:34 Відповісти
Секти, створеної Сраліним, на території України бути не повинно....
Хто хоче дійсно молитись Богу, Константинопольська матір-церква дала таку можливість - це Українська Церква, з Томосом і з Всесвітнім визнанням! А сектантам-самозванцям не місце в Українській державі! Хтось знає дату хрещення Московії? Хтось бачив її Томос?
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21.03.2023 09:03 Відповісти
Напевно ці істерики не поганий знак. Значить є таки рішення хоча б з Лаври витулити колобарантів.
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21.03.2023 09:06 Відповісти
"синод церкви просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру"

Тобто це не їх з лаври викидають, а в них лавру забирають...
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21.03.2023 09:27 Відповісти
"Лавра закрыта. Все ушли на фронт".
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21.03.2023 09:46 Відповісти
Вони правильно написали навчає любить Батьківщину(московію)...
З усіх пунктів один правда про парафіян у війську.
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21.03.2023 10:09 Відповісти
Только это не ********* упм мп, а вопреки
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21.03.2023 10:11 Відповісти
Брысь за поребрик слуги сатаны.
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21.03.2023 10:15 Відповісти
Просто цікаво, чи погоджуються з переліченим того, що упц/мп "роблять багато корисного для України" (і бажано по пунктам) *****, піськов та гундяй; - вони нещодавно публічно їх захищали від "бандерівсько-фашиського режиму" Зеленського.
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21.03.2023 11:04 Відповісти
.

а навiщо брехати з перших слiв?

яка ви українська церква? ви просто фiлiя москальського сатанату РПЦ-КДБ .
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22.03.2023 15:15 Відповісти
УРПЦМП робить все те ,що вони зазначили тільки читати потрібно навпаки це ж кацапи,чорне то біле а біле то чорне..Ця фсбешна контора багато лиха наробила в Україні ..
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22.03.2023 16:06 Відповісти
 
 