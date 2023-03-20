Синод УПЦ МП після невдалої спроби особистої зустрічі звернувся до Зеленського через інтернет

Українська православна церква Московського патріархату опублікувала у себе на сайті звернення до президента Володимира Зеленського. Це сталося після того, як представники церкви не змогли зустрітися з главою держави віч-на-віч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті УПЦ МП.

Як зазначається у зверненні, синод церкви просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру, бо вони нічого поганого не зробили і навіть, навпаки, роблять дуже багато корисного для України.

"Шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі" - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський не планував сьогодні зустрічі з представниками УПЦ МП, вони відмовились подати звернення, - Никифоров

Зокрема у своєму зверненні синод зазначив, що церква УПЦ МП:

"виховує паству любити свою Батьківщину";

"першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";

"її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";

"надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";

"її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";

"відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".

Також церква порахувала, що у Верховній Раді зареєстровано 9 законопроєктів, спрямованих на припинення діяльності УПЦ МП, і попросила завадити їх ухваленню.

Також читайте: Виселення монахів з Києво-Печерської Лаври провокує росіян й далі "захищати православних", - заява УПЦ МП

Нагадаємо, члени священного синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.