Синод УПЦ МП після невдалої спроби особистої зустрічі звернувся до Зеленського через інтернет
Українська православна церква Московського патріархату опублікувала у себе на сайті звернення до президента Володимира Зеленського. Це сталося після того, як представники церкви не змогли зустрітися з главою держави віч-на-віч.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті УПЦ МП.
Як зазначається у зверненні, синод церкви просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру, бо вони нічого поганого не зробили і навіть, навпаки, роблять дуже багато корисного для України.
"Шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі" - ідеться в повідомленні.
Зокрема у своєму зверненні синод зазначив, що церква УПЦ МП:
- "виховує паству любити свою Батьківщину";
- "першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";
- "її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";
- "надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";
- "її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";
- "відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".
Також церква порахувала, що у Верховній Раді зареєстровано 9 законопроєктів, спрямованих на припинення діяльності УПЦ МП, і попросила завадити їх ухваленню.
Нагадаємо, члени священного синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
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Може так повєзьот?
А інтернет то придумка гей-сатаниського Запада щоб через роутер всім людям надати число 666 😂
Сльозами вмилася коли перелік добрих справ читала
Батьківщину попів любити?
"першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі" Джерело:
Це коли не встали вшанувати пам'ять загиблих у ВРУ?
Ну а мирські справи повинно вирішувати за мирськими законами. То ж з таким зверненням можете хоч в "Спортлото", хоч в "лігу сексуальних реформ" заяву подавати. Або "чєлобітную" хазяїну свому - гундяю.
Є процедура, ви від неї відмовились. То ж тепер пакуйте речі і на пашиному мерседесі - на Лубянку!
УПЦ МПХ
)))
PS: "Ц", "церковь" так же, как и "мечеть", "синагога", "храм" и даже "Религия", в сочетании со словом "масква" или "масковьскоая" нонсенс! Существует ли на свете хоть одна религия, которая призывает убивать людей и святит ли убийц и оружие убийства??? Только ***** и куйндя, подходит к словам - "масковия", "масква" и "расия"!
Здається їх мета не зустріч а кіпіш. Ну буде вам кіпіш, буде.
iуди. брехуни. ми всi бачили, як ви вшановували пам'ять нiбито ваших прихожан.
навiть дуп своїх не пiдняли...
не торкайтеся вашими брудними руками, москальськi ви сатанiсти, душ українських Героiв!
а то кацапи звикли на все готове приходити і обсирати
- Jews,
- Jewish Officials,
- Officials,
- Priests,
- Judges,
- Teachers
Judas Iscariot: Traitor towards Jesus,
returns to the above "teachers".
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Germany has a similar situation like Ukraine:
The Catholic Church is called
Roman-Catholic Church here,
like Catholic Church of Italian Patriotism.
I am wondering, what I would have done,
if I would have been born in year 1600,
being 18 years of age in year 1618,
when the religious war in Germany raged
on for 30 years until 1648,
the Reformation - not Revolution - by
Martin Luther, a traitor towards Rome.
As baptized Catholic, would I be traitorous,
and switched to Protestantism. ?
Judas got '30' silverlings as for this 30-years war.
But Protestantism did no suicide back then,
probably enabled the expansion of Islam
in southeast Europe.
Пусть ловят его в Бахмуте или др передовой линии.
***** ****, Но Зеленский же хороший парень,да? А как хороший парень может людей на улицу выкинуть? Бедные же, очень не удивлюсь если история затянется на годы...
"відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України"
Хто хоче дійсно молитись Богу, Константинопольська матір-церква дала таку можливість - це Українська Церква, з Томосом і з Всесвітнім визнанням! А сектантам-самозванцям не місце в Українській державі! Хтось знає дату хрещення Московії? Хтось бачив її Томос?
Тобто це не їх з лаври викидають, а в них лавру забирають...
З усіх пунктів один правда про парафіян у війську.
а навiщо брехати з перших слiв?
яка ви українська церква? ви просто фiлiя москальського сатанату РПЦ-КДБ .
УРПЦМП робить все те ,що вони зазначили тільки читати потрібно навпаки це ж кацапи,чорне то біле а біле то чорне..Ця фсбешна контора багато лиха наробила в Україні ..