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Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею, - ГУР

джанкой

Унаслідок вибухів у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Калибр НК" ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських", - зазначають у повідомленні.

У ГУР додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.

Також дивіться: В окупованому Джанкої на півночі Криму лунають вибухи. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4436) Джанкой (66) крилаті ракети (1070) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+107
Дуже гарна новина-всім виконавцям респектище...
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20.03.2023 23:03
+74
Класс. Следующий опять Крымский мост !!!
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20.03.2023 23:04
+73
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20.03.2023 23:06
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Сторінка 3 з 3
Треба ще мати на увазі, що бази зберігання таких ракет знаходяться далеко в глибині расєйської теріторії. Як я служив (ППО, комплекс С-200), наша база була аж в Ковилкіно, Мордовська АРСР. Звідти приходили ракети в напіврозібраному стані, туди відправляли несправні блоки.
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21.03.2023 09:11 Відповісти
Шоб там не бахнуло і яким шляхом його везли до місця бабаху,- це вам, козлам зсученим, все за Єнота 😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 09:22 Відповісти
Енота придется вернуть. Как и все территории.
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21.03.2023 10:23 Відповісти
Слава українським ССО!
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21.03.2023 09:35 Відповісти
Взрывы в Джанкое - уже хорошо!
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21.03.2023 09:58 Відповісти
Я не могу понять одного - ЧТО ДЕЛАЛИ РАКЕТЫ КАЛИБР В ДЖАНКОЕ?

Повторять кого-то, что были уничтожены именно эти ракеты - вздор. Нет смысла крылатые ракеты тянуть к границе. Даже если решающий-дебил из раши. Эти ракеты должны быть поближе к пусковым установкам, коих в Крыму не известны. Зачем их везти в Крым???

А шахиды - вполне. Что бы поближе запустить и топлива хватит на больший полёт.

Включаем логику и перепроверяем нелогичное - основа вменяемой журналистики.
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21.03.2023 10:11 Відповісти
1) В Криму (Севасі) базуються носії "Калібрів"
2) Носії з п.1 регулярно ті "Калібри" пуляють.
3) Виходячи з п.2, запас "Калібрів" потрібно поповнювати.
4) В Джанкої вузлова з\д станція, яку неможливо оминути коли їдеш з Керчі в Севас.

"Включаем логику" (С)
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21.03.2023 13:10 Відповісти
І трохи на додачу. Бо ви полінилися навіть в вікіпєдію зазирнути, перед тим як писати брєдятіну про "коих в Крыму не известны"

Пускові платформи:

Крилаті ракети сімейства Калібр можуть бути запущені з низки різних пускових платформ.

Зокрема, російські підводні човни: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB проекту 877 «Палтус» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_677_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1 проекту 677 «Лада» class, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_971_%C2%AB%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%91%C2%BB проекту 971 «Щука-Б» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_885_%C2%AB%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1 проекту 885 «Ясень» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_955_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%C2%BB проекту 955 «Борей» .

Також ракетами сімейства Калібр озброєні російські військові кораблі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_22350 фрегати проекту 22350 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_11356 фрегати проекту 11356 та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_11661&action=edit&redlink=1 ракетні кораблі проекту 11661 . Військово-морські сили Індії мають на озброєнні фрегати типу «Тальвар», які здатні запускати ракети «Калібр» (в експортній модифікації - 'Club-N').

Російські військові кораблі з меншим тоннажем, зокрема: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_20385&action=edit&redlink=1 корвети проекту 20385 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_21630 малі артилерійські кораблі проекту 21630 , друга партія https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_20380&action=edit&redlink=1 корветів проекту 20380 також служать пусковими платформами для ракет сімейства «Калібр».
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21.03.2023 13:14 Відповісти
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21.03.2023 10:18 Відповісти
Слишком сложная игра слов, пересекающая аж три языка ))
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21.03.2023 10:24 Відповісти
Притирку , коли Крим анексували , то Порох ще не був президентом 😠
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21.03.2023 11:06 Відповісти
так чого Зеленський його не відвоював ще у 2019-му, коли був обраний президентом??
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21.03.2023 11:06 Відповісти
Пірістать стрелять!
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21.03.2023 11:33 Відповісти
Поганому танцюристу (:а точніше уклоністу ),
яй@ ця мішають
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21.03.2023 11:11 Відповісти
зачьотний фейєрверк був!
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21.03.2023 11:05 Відповісти
Вірити буданову - себе не поважати.
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21.03.2023 12:26 Відповісти
Боти активізувалися... "взривав нєбило", "взорвалісь, но нє калібри"... мабудь таки добряче бахнуло...
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21.03.2023 13:17 Відповісти
Серьезность взрыва можно судить по уровнб отрицалова ботов
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21.03.2023 18:00 Відповісти
--- Гори--гори ясно!!! Аж до згину КАЦАПИДЛІВ..щоб і НЕ гасло !!!
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21.03.2023 14:53 Відповісти
Когда то я вез ракеты 14 вагонов в Чернополье. Помню один вагон в Джанкое сошел с рельсов. Еще при Кучме. Давно это было.
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21.03.2023 20:47 Відповісти
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