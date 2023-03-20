Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею, - ГУР
Унаслідок вибухів у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Калибр НК" ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських", - зазначають у повідомленні.
У ГУР додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.
Топ коментарі
+107 Александр Чуднивец #474549
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Повторять кого-то, что были уничтожены именно эти ракеты - вздор. Нет смысла крылатые ракеты тянуть к границе. Даже если решающий-дебил из раши. Эти ракеты должны быть поближе к пусковым установкам, коих в Крыму не известны. Зачем их везти в Крым???
А шахиды - вполне. Что бы поближе запустить и топлива хватит на больший полёт.
Включаем логику и перепроверяем нелогичное - основа вменяемой журналистики.
2) Носії з п.1 регулярно ті "Калібри" пуляють.
3) Виходячи з п.2, запас "Калібрів" потрібно поповнювати.
4) В Джанкої вузлова з\д станція, яку неможливо оминути коли їдеш з Керчі в Севас.
"Включаем логику" (С)
Пускові платформи:
Крилаті ракети сімейства Калібр можуть бути запущені з низки різних пускових платформ.
Зокрема, російські підводні човни: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB проекту 877 «Палтус» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_677_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1 проекту 677 «Лада» class, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_971_%C2%AB%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%91%C2%BB проекту 971 «Щука-Б» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_885_%C2%AB%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1 проекту 885 «Ясень» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_955_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%C2%BB проекту 955 «Борей» .
Також ракетами сімейства Калібр озброєні російські військові кораблі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_22350 фрегати проекту 22350 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_11356 фрегати проекту 11356 та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_11661&action=edit&redlink=1 ракетні кораблі проекту 11661 . Військово-морські сили Індії мають на озброєнні фрегати типу «Тальвар», які здатні запускати ракети «Калібр» (в експортній модифікації - 'Club-N').
Російські військові кораблі з меншим тоннажем, зокрема: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_20385&action=edit&redlink=1 корвети проекту 20385 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_21630 малі артилерійські кораблі проекту 21630 , друга партія https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_20380&action=edit&redlink=1 корветів проекту 20380 також служать пусковими платформами для ракет сімейства «Калібр».
яй@ ця мішають