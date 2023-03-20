Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею, - ГУР

Унаслідок вибухів у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Калибр НК" ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських", - зазначають у повідомленні.

У ГУР додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.

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