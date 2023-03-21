Євросоюз може збільшити на 3,5 млрд євро фонд, із якого фінансує зброю для України, - Боррель

Міністри оборони країн-членів ЄС винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку та боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Боррель нагадав, що Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року.

"За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число", - зазначив представник ЄС.

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За його словами, Рада ЄС також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро.

Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки що не ухвалене.