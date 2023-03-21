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Євросоюз може збільшити на 3,5 млрд євро фонд, із якого фінансує зброю для України, - Боррель

боррель

Міністри оборони країн-членів ЄС винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку та боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Боррель нагадав, що Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року.

"За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число", - зазначив представник ЄС.

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За його словами, Рада ЄС також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро. 

Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки що не ухвалене.

Автор: 

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Тому, НІ, Україна «НЕ ПОВИННА». Ні, ЗСУ НЕ повинні йти в наступ. Особливо, якщо цей наступ НЕ готовий. І зараз він НЕ готовий. Бракує ***********, не вистачає міні-БПЛА, обладнання нічного бачення, не вистачає ***********, не вистачає систем ППО, не вистачає ***********, не вистачає досвідчених і добре навчених військ, не вистачає ***********, не вистачає кваліфікованих командирів, а цим командирам ще більше не вистачає ***********.

А в тих підрозділах ЗСУ, де всього цього вистачає, зростають проблеми з персональним складом, якому просто набридло вбивати.

Якщо комусь складно це збагнути, то підіть запишіться в добровольці й проводьте свої вихідні розстрілюючи по сотні чи й більше людей. З часом помітите, що з вами відбувається.
https://tyzhden.ua/tom-kuper-u-1981-mu-iranska-hromadskist-pidshtovkhnula-vlasnu-armiiu-do-kontrnastupu-do-iakoho-ta-bula-prosto-ne-hotov/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=tom-kuper-u-1981-mu-iranska-hromadskist-pidshtovkhnula-vlasnu-armiiu-do-kontrnastupu-do-iakoho-ta-bula-prosto-ne-hotov&fbclid=IwAR3ctDoPFViKYfgLLRrmCAyVutT1AsrK-EoshGOarppLYMIUKxGxzyRvm4I
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21.03.2023 00:29 Відповісти
так об этом запад в частности США и просят -подождать пока будет все готово
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21.03.2023 01:11 Відповісти
Розчехляйтесь бистрее, ато 60 леопардов єто пиль, под Угледаром стоит примерно около 2000 едениц бронетехники и под Кременной, так розведка и Луценка озвучил
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21.03.2023 07:51 Відповісти
 
 