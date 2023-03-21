Польща не підписала угоду ЄС щодо закупівель боєприпасів для України, але обіцяє зробити це найближчими днями
Польща не підписалась під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, але обіцяє зробити це в найближчі дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Пояснюючи, чому Польща не підписала угоду, польські дипломати запевняють, що йдеться про завершення внутрішніх процедур у країні. Про що саме йдеться, вони не кажуть.
Польські дипломати стверджують, що Польща підпише документ найближчими днями. Вони запевняють, що Польща буде одним з трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже - поряд з Францією та Німеччиною - Польща є одним з найбільших виробників боєприпасів, яких потребує Україна.
Повідомляється, що найближчими днями завод "Dezamet", що виробляє боєприпаси калібру 155 мм у Новій Дембі, відвідає комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.
Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед країнами два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проект із закупівлі різних типів боєприпасів.
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Ця « центолізована закупівля» викликае питання- але відповідей ми не знаємо.
Ми знаємо, що ЕС це « колхоз», де усі рішення приймаються консенсусом.
Де кожна Угорщина може блокувати допомогу України.
Польща вже вказала місто Неметчіні у створенні «літакової коаліції».
Польща сказала- ми не будемо дожидатись вашого дозволу. Ми перші дамо Україні літаки.
Саме так може бути з « центролізованною закупівлею» БК. Польща не хоче лягати під неметчину чи Францію, та зв'язувати собі руки.
Украіна може довіряти Польщі на 100%.
Разом до Перемоги!
І до чого тут «літакова коаліція»??? У Німеччини взагалі нема F-16 і вона не є їх виробником. Як Німеччина може взагалі щось вирішувати в цьому питанні??? К
У тому то і річ, що до літаків Шольц ніяким боком ( дякуємо его босу муттер Меркель)- несе літаків.
Але намагання усім керувати е.
Україна сама вже не вивозить. Україна і так неймовірно сильно потріпала раZZєю! Хто би міг подумати всього рік назад, що Україна спалить 10000 штук ворожої військової техніки тільки за один рік?! і це тільки те, що підтверджено на фото і відео....
Тут, думаю, примерно такая же ситуация - журналисты без знания темы спешат выдать в эфир сенсацию.
Все буде Україна !!!
Так. Друкованому слову треба вірити обов'язково вірити….
Не треба аналізувати різні джерела.
Просто вірте…
та не дивитесь у гору …