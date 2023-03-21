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Польща не підписала угоду ЄС щодо закупівель боєприпасів для України, але обіцяє зробити це найближчими днями

боєприпаси

Польща не підписалась під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, але обіцяє зробити це в найближчі дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Пояснюючи, чому Польща не підписала угоду, польські дипломати запевняють, що йдеться про завершення внутрішніх процедур у країні. Про що саме йдеться, вони не кажуть. 

Польські дипломати стверджують, що Польща підпише документ найближчими днями. Вони запевняють, що Польща буде одним з трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже - поряд з Францією та Німеччиною - Польща є одним з найбільших виробників боєприпасів, яких потребує Україна.

Повідомляється, що найближчими днями завод "Dezamet", що виробляє боєприпаси калібру 155 мм у Новій Дембі, відвідає комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.

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Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед країнами два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проект із закупівлі різних типів боєприпасів.

Автор: 

боєприпаси (2262) Польща (8474) Євросоюз (13313)


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Якщо Польща не підписала, це означає там е якійсь підступ (від Неметчини?).

Ця « центолізована закупівля» викликае питання- але відповідей ми не знаємо.

Ми знаємо, що ЕС це « колхоз», де усі рішення приймаються консенсусом.
Де кожна Угорщина може блокувати допомогу України.

Польща вже вказала місто Неметчіні у створенні «літакової коаліції».

Польща сказала- ми не будемо дожидатись вашого дозволу. Ми перші дамо Україні літаки.

Саме так може бути з « центролізованною закупівлею» БК. Польща не хоче лягати під неметчину чи Францію, та зв'язувати собі руки.

Украіна може довіряти Польщі на 100%.
Разом до Перемоги!
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21.03.2023 01:19 Відповісти
Ви статтю читали чи просто автоматично Німеччину звинувачуєте? Прочитайте останній абзац.
І до чого тут «літакова коаліція»??? У Німеччини взагалі нема F-16 і вона не є їх виробником. Як Німеччина може взагалі щось вирішувати в цьому питанні??? К
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21.03.2023 10:31 Відповісти
Шольц хоче бути « единим лідером» Европи. Це зрозуміло з его візиту до Байдена- вони аж перекладачів вигнали, «щоб усе зьясувати».

У тому то і річ, що до літаків Шольц ніяким боком ( дякуємо его босу муттер Меркель)- несе літаків.

Але намагання усім керувати е.
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21.03.2023 14:01 Відповісти
з останніх заяв виглядає так, що поляки готуються самі вступати в бій. їм тепер ********** також будуть потрібні.
Україна сама вже не вивозить. Україна і так неймовірно сильно потріпала раZZєю! Хто би міг подумати всього рік назад, що Україна спалить 10000 штук ворожої військової техніки тільки за один рік?! і це тільки те, що підтверджено на фото і відео....
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21.03.2023 01:28 Відповісти
Вчера писали, что Венгрия тормозит привлечение путлера к уголовной ответственности, а сегодня, что - нет.
Тут, думаю, примерно такая же ситуация - журналисты без знания темы спешат выдать в эфир сенсацию.
Все буде Україна !!!
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21.03.2023 06:34 Відповісти
« Вчора писали…»

Так. Друкованому слову треба вірити обов'язково вірити….

Не треба аналізувати різні джерела.
Просто вірте…
та не дивитесь у гору …
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21.03.2023 14:05 Відповісти
 
 