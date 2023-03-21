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Війська РФ можуть активізувати зусилля, щоб досягти хоча б незначних успіхів, перш ніж втратять ініціативу на полі бою, - ISW

рф,армія

Американські аналітики помітили, що російські війська збільшили темп операцій та активізувалися, аби досягти незначних успіхів перед тим, як вони втратять ініціативу на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмуту, а також на північному заході від Бахмуту між Богданівкою та Хромовим.

ISW повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відволікти українські сили від інших ділянок фронту.

Водночас аналітики ISW не помітили, щоб російські війська зосереджували значну бойову силу на околицях Донецька, і малоймовірно, що окупанти зможуть витримати цей тимчасово збільшений темп.

За оцінками ISW, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські війська можуть активізувати зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж втратять ініціативу на фронті в Україні.

"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмуту та/або Авдіївки, хоча наразі це не видається ймовірним", – повідомляють експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські підрозділи здійснили спробу відбити деякі позиції на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17185) ISW (653)


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защеку брали и будут брать.
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21.03.2023 06:36 Відповісти
- больной перед смертью потел?
- Да, доктор.
- Эт' хорошо! (с)
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21.03.2023 06:49 Відповісти
За щоку вони візьмуть від ЗСУ !
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21.03.2023 07:35 Відповісти
Вже активізували: + 960 кацапів пішли на концерт кабздона...
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21.03.2023 07:58 Відповісти
..постройте деревянный туалет *****,пусть атакуют,потом всю шайку разом и накроете..
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21.03.2023 08:09 Відповісти
...надо применять метод тотального выжигания тварей болот мацковии с земли Ukrainy..
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21.03.2023 08:44 Відповісти
 
 