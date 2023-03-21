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Сі Цзіньпін не готовий надавати РФ повну економічну і політичну підтримку, необхідну для війни в Україні, - ISW

путін,цзіньпінь

Американські аналітики припускають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував президенту Росії Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого, ймовірно, прагнув Путін.

На думку фахівців, відмова Сі Цзіньпіна від відкритого приєднання Китаю до Росії в передбачуваному Путіним геополітичному конфлікті із Заходом є помітним відходом від задекларованого Китаєм "партнерства без обмежень" з Росією, що передувало початку російського вторгнення в Україну.

Також вони стверджують: риторика Сі свідчить про те, що він не схильний надавати Росії повну економічну і політичну підтримку, необхідну РФ для подолання невдач в Україні.

Путін і Сі Цзіньпін запропонували подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і, імовірно, вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди під час візиту Сі, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

У звіті зазначається, що Сі Цзіньпін також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що саме передбачатиме його пропозиція, і наскільки сприйнятливою до неї буде реакція Кремля.

Перспективи постачання Китаєм військової техніки до Росії також залишаються незрозумілими, – додають фахівці.

Також читайте: Своїм візитом у Москву Сі Цзіньпін надає дипломатичне прикриття злочинам РФ, - Блінкен

Автор: 

Китай (4501) росія (64911) Сі Цзіньпін (312) ISW (653)


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Топ коментарі
+12
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21.03.2023 07:36
+10
Авжеж що китайці не готові поставити на край безодні свою країну.
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21.03.2023 07:28
+7
Китай хитро маніпулює кремлем і в одночас підсилює свої позиції у світі, шукаючи відданих вассалів.Чим більше країн схиляться під Китай тим більше викликів він може робити США.
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21.03.2023 07:30
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***** таки виведе свою розбиту в хлам недо-армію, з окупованої паРашею-мацковією території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим ??? чи ЗСУ доведеться вибивати кацапів до тла ???

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21.03.2023 07:23 Відповісти
Авжеж що китайці не готові поставити на край безодні свою країну.
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21.03.2023 07:28 Відповісти
Китай хитро маніпулює кремлем і в одночас підсилює свої позиції у світі, шукаючи відданих вассалів.Чим більше країн схиляться під Китай тим більше викликів він може робити США.
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21.03.2023 07:30 Відповісти
При чому знає, скотина куди це привело *****.
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21.03.2023 08:03 Відповісти
ни каких вызовов для штатов это не несет , штаты наблюдают , и прекрасно понимают что китай подминает под себя экономику роисси , резервы парашки переведены в юани , рынок углеводородов роисси ( експорт нефти , газа ) самый большой за последние 10 лет , китай чувствует себя не плохо , юань ( на их взгляд ) укрепился и имеет лидирующие позиции в мире , та и внешнеэкономически вроде все стабилизировалось , но есть не одно - ,, НО ,, , ..........внешнеэкономическя стабилизация китайской экономики на прямую связанна с проблемами роисси ( нефть , газ , ) она начала гнать в китай по демпенговым ценам ( ну не замораживать же скважены ) , резервы роисси переведенные в юани тоже требую обслуживания , а это льшняя финансовая нагрузка , которую китай покрывает теми же уступками со стороны роисси , .........если китай ******* , то они могут продолжать эту политику ,, дружбы,, и дальше , но их на долго не хватит , рецессия их экономики неизбежна , а в масштабах китая это будет очень болезненно для них , боливар не вынесит двоих , ..........ну и не нужно забывать влияние санкций ,которые могут ,, помочь ,, китаю , .........Товарищ си играет с огнем , как тоько запахнет жаренным , он не будет думать о проблемах парашки , он тоже сидит в кресле до хера , и падать как ***** ему совсем не захочется , ................да и штаты в принципе , обвалить экономику китая могут легко , ..........так что ни каких ( серьезных )вызовов для них китай не представляет
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21.03.2023 08:46 Відповісти
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21.03.2023 07:36 Відповісти
Почему этот институт напоминает мне Арестовича.
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21.03.2023 08:04 Відповісти
Завтра Сі цзін пінь, надав політичну підтримку Куйлу.
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21.03.2023 08:13 Відповісти
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21.03.2023 08:46 Відповісти
Что и говорилось ранее. Китай впрягаться за этого дебила не будет.
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21.03.2023 08:52 Відповісти
китай вже її надає а ви як ота людина що не бачить ховрашка, отже, вважає що ховрашка не иснує.
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21.03.2023 10:36 Відповісти
 
 