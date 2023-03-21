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Розпочато 67 639 кримінальних проваджень за фактами вчинення в Україні злочинів військовими РФ та їхніми пособниками, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Нацполіція розпочала 67 639 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних російськими військовими та їхніми пособниками.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 67 639 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них:

  • 55 590– за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
  • 9202– за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 2617 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
  • 133 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

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Розпочато 67 639 кримінальних проваджень за фактами вчинення в Україні злочинів військовими РФ та їхніми пособниками, - Нацполіція 01

Автор: 

армія рф (17185) Нацполіція (15130) воєнні злочини (1848)


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Ментам треба йти на 0. З них користі тут як з цапа молока.
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21.03.2023 10:16 Відповісти
 
 