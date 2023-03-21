Окупанти за добу випустили 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщині, загинула 1 людина, 7 - зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби окупанти здійснили 66 обстрілів Херсонщини, сам Херсон обстріляли тричі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 66 обстрілів, випустивши 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".



Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.



На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - написав він.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 41 осіб.

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