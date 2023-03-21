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За перші місяці цього року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

нафта

За перші два місяці 2023 року Росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

В головному митному управлінні Китаю заявили, що у січні-лютому імпорт нафти з Росії збільшився до майже 2 млн барелів на добу, а загальна кількість поставленої сировини сягнула 15,7 млн т. Цей показник на 23,8% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

Своєю чергою Саудівська Аравія продала 13,92 млн т нафти за два місяці, що дорівнює приблизно 1,7 млн барелів на добу.

Зазначається, що минулого росу Саудівська Аравія поставила за рік 87,5 млн т сирої нафти, тоді як Росія - 86,2 млн т.

Також читайте: Країни G7 поки не планують зниження стелі цін на російську нафту, - Bloomberg

Автор: 

Китай (4501) нафта (5483) росія (64911)


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Топ коментарі
+13
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21.03.2023 08:03
+3
Стаття неповна без порівняння цін у поточному та минулому роках.
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21.03.2023 09:15
+2
Комуняцький виплодок і його москало-рашистський вассал
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21.03.2023 08:12
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21.03.2023 08:03 Відповісти
Комуняцький виплодок і його москало-рашистський вассал
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21.03.2023 08:12 Відповісти
Проверил у Рейтерс те же цифры) Фиг его знает, или я уже в математике уже что то не понимаю, либо месяца стали пятидневными) Или они пять дней в месяц нефть качают, но у меня нифига цифры не сходятся)))
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21.03.2023 08:31 Відповісти
Ну ось відповідь хто підтримує рашиську росію у війні проти України ,Китай це наш ворог, як би ця країна запровадила санкції проти агресора то російська економіка обвалилась ,саме росія є китайська маріонетка як і кндр ,іран ,тобто це вісь зла.
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21.03.2023 08:38 Відповісти
Он на халяву высасывает из рашки нефть. Примерно как Индия, платит рупиями. А рашка не знает что с этими рупиями делать.
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21.03.2023 08:54 Відповісти
Ця нафта постачається майже за безцінь, лиш хоч би якась копійка капала. А Китай за це (типа) "підтримує" росію. А насправді - терпляче чекає (і тихо сприяє) її розпаду. Щоб розширити свій "життєвій простір".
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21.03.2023 08:45 Відповісти
Маю думку, що не сприяє. А навіщо якісь непевні зміни, коли й так жовті чоловічки на тій території роблять що захочуть. В тому і метисів від кацапських баб.
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21.03.2023 09:19 Відповісти
Есть такая старая карикатура, где мировые лидеры делят торт в виде Китая. Еще до революционная. Надо бы ее перерисовать под современные реалии.
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21.03.2023 08:56 Відповісти
Стаття неповна без порівняння цін у поточному та минулому роках.
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21.03.2023 09:15 Відповісти
Цікаво, чи кацапи хоч щось заробляють на таких продажах?
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21.03.2023 09:16 Відповісти
Тільки цей показник лише на 23,8% більший , ніж за аналогічний період минулого року. Нічого кардинально не змінилося
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21.03.2023 09:20 Відповісти
У кількістному вимірі-так, а в грошовому?
Чи платять китайці хоч половину ринкової ціни?
Тим більше, що попит на криваву нафту каZZапів у цивілізованому світі істотно впав. А у братніх Малі та ЦАР немає ні ринку, ні грошей
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21.03.2023 09:52 Відповісти
 
 