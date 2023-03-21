За перші місяці цього року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

За перші два місяці 2023 року Росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

В головному митному управлінні Китаю заявили, що у січні-лютому імпорт нафти з Росії збільшився до майже 2 млн барелів на добу, а загальна кількість поставленої сировини сягнула 15,7 млн т. Цей показник на 23,8% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

Своєю чергою Саудівська Аравія продала 13,92 млн т нафти за два місяці, що дорівнює приблизно 1,7 млн барелів на добу.

Зазначається, що минулого росу Саудівська Аравія поставила за рік 87,5 млн т сирої нафти, тоді як Росія - 86,2 млн т.

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