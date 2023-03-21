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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 166 570 осіб (+960 за добу), 3552 танки, 2586 артсистем, 6879 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 166 570 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,
- танків - 3552 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 6879 (+10) од,
- артилерійських систем - 2586 (+9) од,
- РСЗВ - 507 (+0) од,
- засоби ППО - 270 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12) од,
- спеціальна техніка - 266 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 vadyan
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+27 Red_Sky_On
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+27 Qq Qqq #455433
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Какое же дерьмо заварил зажравшийся шизоид. Сколько десятков цивильных убито, сколько городов выжжено под ноль, сколько наших бойцов изувечено.
Дикий сюрр что кацапской церкви все ок. Видать заповедь "не убий" можно по разному трактовать. Эти люди что верят в бога, действительно думают что могут его поиметь и сделать вид что по иному поняли "не убий"? Из этого вывод один: нихера они не верующие. Ещё один миф развенчан. Как и миф об кацапской армии.