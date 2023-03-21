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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 166 570 осіб (+960 за добу), 3552 танки, 2586 артсистем, 6879 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 166 570 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,
  • танків - 3552 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 6879 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2586 (+9) од,
  • РСЗВ - 507 (+0) од,
  • засоби ППО - 270 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2167 (+7),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5428 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 266 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили понад 120 атак окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 166 570 осіб (+960 за добу), 3552 танки, 2586 артсистем, 6879 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135) техніка (1820) втрати (4381)


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Топ коментарі
+31
Ох, добрячий врожай!
Слава ЗСУ!
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21.03.2023 08:06
+27
Останні дні статистика по танкам дуже радує!
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21.03.2023 08:08
+27
47 одиниць техніки та 1000 чумардосів! Слава ЗСУ!
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21.03.2023 08:14
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Ох, добрячий врожай!
Слава ЗСУ!
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21.03.2023 08:06 Відповісти
Останні дні статистика по танкам дуже радує!
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21.03.2023 08:08 Відповісти
За місяць в середньому кацапи мобілізовують десь близько 20 тис., втрачають десь 25 тис.
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21.03.2023 08:10 Відповісти
А разом з пораненими за місяць втрачають десь 80-100 тисяч.
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21.03.2023 11:44 Відповісти
47 одиниць техніки та 1000 чумардосів! Слава ЗСУ!
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21.03.2023 08:14 Відповісти
Джанкой-окрема тема...Слава ЗСУ!
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21.03.2023 08:17 Відповісти
Дохнуть як мухи. Тищами.
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21.03.2023 08:20 Відповісти
після дихлофосу. )
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21.03.2023 09:58 Відповісти
У смерти уже коса затупилась.
Какое же дерьмо заварил зажравшийся шизоид. Сколько десятков цивильных убито, сколько городов выжжено под ноль, сколько наших бойцов изувечено.
Дикий сюрр что кацапской церкви все ок. Видать заповедь "не убий" можно по разному трактовать. Эти люди что верят в бога, действительно думают что могут его поиметь и сделать вид что по иному поняли "не убий"? Из этого вывод один: нихера они не верующие. Ещё один миф развенчан. Как и миф об кацапской армии.
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21.03.2023 10:19 Відповісти
Десятков тысяч*
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21.03.2023 10:20 Відповісти
Дохнуть кацапи тисячами і всеодно лізуть , як зомбі 😠
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21.03.2023 11:16 Відповісти
 
 